Los envíos de robots humanoides se han triplicado en lo que va de año. Las cinco empresas que lideran el ranking son chinas

Todavía no está claro que los robots humanoides vayan a ser un gran mercado, pero si hay algo que podemos tener claro es que China será quien lo lidere. Las cifras que nos trae Counterpoint Research en su último informe de ventas de robots humanoides lo confirman.

Un mercado pequeño que crece rápido. En los primeros seis meses de 2026 se han distribuido (que no vendido) un total de 22.000 robots humanoides en todo el mundo. La cifra es bastante baja si la comparamos con los envíos de otros productos tecnológicos como móviles u ordenadores, pero de momento son muy pocas las empresas que venden sus robots al gran público. Además, ya triplica los números que se manejaban en el mismo periodo del año pasado y las previsiones apuntan a que 2026 cerrará con más de 50.000 unidades entregadas, lo que supondría un 210% de crecimiento interanual.

Imagen: Counterpoint Research

El ranking. Las cinco empresas que aparecen en la lista son todas chinas. Lidera Agibot, que se ha hecho con el 43% del mercado con unas 9.700 unidades vendidas en el semestre. Unitree se queda en segunda posición con algo más de 7.000 unidades y un 31% de cuota. Las siguientes, a bastante distancia, son Galbot con un 5%, UBTech con un 4,4% y Leju Robotics con un 2,9%. Entre las cinco concentran el 86% de todos los envíos a nivel mundial.

La estrategia de Agibot. Llama la atención que quien lidera no sea Unitree, sin duda la empresa más conocida y que acaba de hacer un espectacular debut en bolsa. La razón de que Agibot les haya adelantado es que su estrategia apuesta por diversificar. Mientras que Unitree se ha enfocado principalmente en robots bípedos de tamaño completo, Agibot tiene más opciones, incluyendo la serie G que son robots con ruedas. Esta estrategia le permite ganar volumen en varios frentes a la vez, algo que Unitree no ve con buenos ojos.

Unitree tiene algo que decir. Tal y como cuentan en Humanoids Daily, compañía lleva meses criticando que Agibot esté metiendo en el mismo saco robots con piernas y con ruedas. Según su visión, un robot con ruedas no pertenece a la categoría de robot humanoide, por más forma humana que tengan su torso y su cabeza. Hace poco presumían de haber fabricado 18.000 robots bípedos de forma acumulada, dejando fuera de esa cifra cualquier plataforma sobre ruedas. El mensaje implícito es que si la comparación se hiciese solo entre bípedos, el liderato seguiría siendo suyo. De hecho, de todos los modelos de robots el Unitree G1 es el que acumula más envíos, con un total de 7.000 unidades.

Imagen: Counterpoint Research

El entretenimiento manda. Polémicas a parte, el informe también ofrece datos sobre qué sectores están usando estos robots. La categoría dominante es entretenimiento y espectáculos, con un 33,6%, seguida de producción e investigación de datos con un 27%. Detrás quedan la guía en espacios públicos (19%), la manufactura industrial (12,8%) y la logística (4,9%). Dicho de otro modo, la mayoría de estos robots está haciendo de reclamo en una feria o generando datos de movimiento para que otros robots aprendan a moverse mejor, no trabajando en una fábrica u ofreciendo servicios.

El sector va en otra dirección. La industria está apostando por combinar los llamados world models con arquitecturas VLA (vision-language-action). Esta combinación promete robots que no solo reaccionen a lo que tienen delante, sino que anticipen cómo va a cambiar una tarea larga y compleja, algo que hasta ahora es uno de sus puntos más débiles para su integración en fábricas o entornos complejos. Counterpoint predice que el uso industrial y de servicios acabará superando al entretenimiento, es decir, que pasarán de ser un espectáculo de feria y acabarán siendo productos útiles.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | Unitree está haciendo con los robots lo mismo que DJI hizo con los drones: convertirse en algo inevitable