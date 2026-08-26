Realme C100 5G, análisis: cuando un móvil barato entiende que no todo son megapíxeles y potencia

El Realme C100 no es un móvil que pretenda competir por ser el mejor smartphone del mercado, porque ni mucho menos lo es. Se trata de un móvil de gama de entrada sin pretensiones, pero solvente en el uso diario. Es ideal para apps "típicas" (WhatsApp, Google Maps, TikTok) y juegos casuales, tiene buena batería y una cámara decente para inmortalizar momentos. Y lo hemos probado a fondo para ver hasta qué punto es recomendable.

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Das mucha importancia a tener una cámara polivalente con gran angular y/o telefoto.

Sueles ver series o películas en el móvil y necesitas una pantalla a la altura.

Quieres jugar a juegos con cierta exigencia.

Lo esencial en 30 segundos

El Realme C10 llega con un cerebro MediaTek, más en concreto el Dimensity 6300, que es su microprocesador principal. No es un chip de altos vuelos, pero sí suficiente para tareas básicas como navegación por internet, mensajería y redes sociales.

Tiene una gran pantalla de 6,8 pulgadas que, sin ser tampoco la mejor a efectos tecnológicos, cumple para pasar el rato viendo tiktoks, aunque debemos decir que quizás flojea algo más cuando queremos ver contenido más largo. Lo bueno es que tiene puerto para auriculares de cable, algo que ya casi no se ve y que redondea el apartado multimedia.

Su principal punto fuerte es la batería con una capacidad de 6.600 mAh, pero que además tiene carga rápida y permite incluso cargar el móvil de tus amigos con carga reversible. Esto se traduce en una autonomía que, dependiendo del uso, puede llegar incluso a los dos días (y raro será que no llegue a una jornada completa).

6,8 Diseño 6,5 Pantalla 6,0 Rendimiento 5,5 Cámara 6,0 Software 7,0 Batería 9,5 A favor Más de dos días de uso sin pasar por el cargador

La cámara principal ofrece resultados muy equilibrados

Software bien pulido y con funciones de IA nativas En contra Rendimiento algo justo para tener varias apps abiertas o jugar a un juego medianamente exigente

Los ángulos de visión de la pantalla son muy mejorables

El modo retrato no está a la altura del resto de opciones de cámara

realme C100 5G Smartphone 128GB ROM, Batería Titan 6600mAh y Carga Rápida 45W, Teléfono Móvil con 144Hz Ultra Brillante, Android 16 Móviles Resistencia a Antigolpes Militar, Carga Inversa 6.5W, IP64 PVP en MediaMarkt — 169,00 € Amazon — 189,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nuestra experiencia con el Realme C100 5G

Imagen: Xataka

Grande, pero manejable. Nos encontramos con un móvil ancho y alto, aunque con buen agarre y con los botones de volumen y bloqueo en una posición accesible. Viene con funda incluida en la caja, pero incluso sin ella resulta cómodo de llevar y no es nada resbaladizo, ni atrae huellas u otros restos de suciedad. Y lo mejor es que no "baila" al colocarlo en una mesa, pese a que sus tres sensores traseros para la cámara sobresalgan.

Apartado multimedia suficiente. La pantalla del Realme C100 tiene unos ángulos de visión muy mejorables que se notan especialmente cuando queremos ver alguna serie o peli en el transporte público. Se compensa con que, mirándola de frente, ofrece muy buen brillo y calibración de colores para ver cualquier contenido. Tiene 144 Hz de refresco, lo cual supone tener una sensación de mayor fluidez al hacer scroll o movernos por sus menús.

Imagen: Xataka

El sonido es mejorable. El móvil tiene un único altavoz y suena un poco enlatado. No es dramático para audios de WhatsApp, pero sí para lo demás. Afortunadamente, el dispositivo ofrece jack de auriculares y, a unas malas, siempre es posible usar el Bluetooth.

Rendimiento y software. El procesador del Realme C100 cumple con las tareas del día a día: WhatsApp, redes sociales, navegación o vídeos funcionan sin problemas. Eso sí, cuando le pedimos más, como mover varias aplicaciones a la vez o jugar a títulos exigentes, se nota que estamos ante un móvil económico.

En el software tenemos Android 16 con realme UI 7.0 y varias funciones de IA que aportan un pequeño extra. Tenemos conocidos de Google como Gemini o 'Rodea para buscar', pero también otras herramientas de Realme para editar imágenes. No son funciones revolucionarias, pero sí resulta llamativo encontrarlas nativas en un móvil de este precio.

Batería (casi) inagotable. He probado muchísimos móviles con gran batería, pero puedo asegurar que con pocos me ha costado "acabarlos". El Realme C100 es uno de ellos, ya que he tenido que esforzarme mucho en agotar la batería que, con un uso normal, da para dos días y medio de uso (redes sociales, mensajería, etc.). Y como guinda, me ha servido para cargar algunos móviles de amigos en momentos puntuales gracias a su carga inversa, aunque ahí sí que se nota la caída rápida del porcentaje en el Realme.

Cámara. La cámara ha sido una de las sorpresas (para bien) de este Realme C1000, que pese a que tiene algunos defectos claros, representa muy bien las escenas con un color equilibrado y cercano a lo que estamos viendo con nuestros propios ojos.

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Cámara frontal | Imagen: Xataka

Si te gusta hacerte selfies, este móvil ofrece una calidad más que suficiente para ello. Sin embargo, no esperes un nivel de calidad alto, ya que el resultado arroja demasiado ruido y se percibe una cierta falta de nitidez. Es una cámara aceptable, suficiente para inmortalizar alguna quedada con amigos. Y ya.

Cámara trasera de día | Imagen: Xataka

En la cámara trasera nos encontramos con una buena colorimetría que lo hace más que apto para sacar fotos en viajes y ocasiones especiales. Eso sí, cuando ampliamos se pierden muchos detalles de las texturas, incluso cuando tomamos la fotografía en el modo de mayor resolución (48 MP).

Cámara trasera de día con zoom 10x (digital) | Imagen: Xataka

Pese a que el zoom máximo de 10x es digital y no deja de ser un recorte de la cámara principal, existe un procesado que mejora la imagen. No obstante, es algo anecdótico, ya que la pérdida de nitidez hace que no sea la mejor opción si queremos sacar buenas fotos.

Cámara trasera sin modo noche (izda.) y con modo noche (dcha.) | Imagen: Xataka

La calidad baja notablemente cuando hay poca luz, haciendo que sea indispensable activar el modo noche de la cámara, el cual aporta mayor luminosidad sin que le reste naturalidad a la escena. No obstante, la calidad de los detalles es mala y obtenemos fotos con mucho ruido.

Modo retrato con la cámara trasera (izda.) y con la delantera (dcha.) | Imagen: Xataka

El modo retrato está lejos de ser lo mejor de la cámara de este móvil, ya que con la trasera tiende a interpretar parte del sujeto como el fondo y lo difumina. En cualquier caso, el resultado general no es malo. Es en la frontal donde más problemas nos encontramos, y no solo con la identificación del sujeto, sino con la nitidez y el exceso de luminosidad que añade.

Ficha técnica del Realme C100 5G



Realme C100 DIMENSIONES Y PESO Altura: 16,64 cm Anchura: 7,81 cm Grosor: 0,85 cm Peso: 212 gramos PANTALLA LCD de 6,8 pulgadas Resolución HD+ de 1.570 x 720 144 Hz de tasa de refresco Brillo típico de 700 nits y hasta 900 nits de pico PROCESADOR MediaTek Dimensity 6300 MEMORIA 4 GB LPDDR4X ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB BATERÍA 6.600 mAh Carga rápida de 45 W (por cable) Carga reversible de 6,5 W CÁMARA TRASERA 50 MP f/1,8 con 75º de campo de visión CÁMARA FRONTAL 5 MP f/2,2 con 78º de campo de visión SISTEMA OPERATIVO Realme UI 7.0 basado en Android 16 CONECTIVIDAD 5G Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 USB-C (USB 2.0) Dual SIM Jack de 3,5 mm para auriculares OTROS Sensor de huellas en el botón lateral PRECIO 249 euros (ofertas de 169 euros)

Realme C100 5G, la opinión de Xataka

Imagen: Xataka

El Realme C100 es uno de esos móviles que tiene muy claro lo que quiere ser. No busca destacar por potencia ni por fotografía, sino ofrecer una experiencia suficiente para el día a día con una pantalla grande y muchísima batería. A eso suma detalles cada vez menos frecuentes, como la toma de auriculares, la ampliación mediante microSD o algunas funciones de inteligencia artificial.

Y aunque tiene sus carencias, especialmente en la no versatilidad de la cámara o en una potencia no apta para altas exigencias, tampoco hay que olvidar cuánto cuesta. Al final es un móvil sencillo que hace muy bien las cosas que más importan a buena parte de los usuarios.

¿Te lo recomiendo?

Sí, si buscas un móvil económico para utilizarlo sin complicaciones y valoras especialmente la batería. Es una buena opción para WhatsApp, redes sociales, navegar, ver vídeos, usar Google Maps y jugar de vez en cuando a títulos no muy exigentes.

Eso sí, no lo recomendaría a quien busque una buena cámara, mucha potencia para juegos o una pantalla de gran calidad. En esos apartados hay alternativas mejores si estamos dispuestos a gastar algo más. Pero para alguien que simplemente quiere un móvil que funcione bien, dure muchísimo y no obligue a estar pendiente del cargador, el Realme C100 tiene bastante sentido.

Imágenes | Xataka

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