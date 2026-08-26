Surfshark One baja de precio y te ofrece funciones extra al mismo precio que la suscripción más básica

En muchas ocasiones, cuando buscamos una VPN para protegernos, optamos por el modelo de suscripción más económico. Esto suele ser suficiente para contar con funciones básicas de protección al conectarnos a redes públicas. Sin embargo, hay veces que por la misma cantidad podemos contratar un plan de protección superior. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora con Surfshark One, ya que podemos suscribirnos por 2,49 euros al mes.
La suscripción One incluye funciones extra como antivirus o bloqueador de anuncios
Ahora mismo, Surfshark tiene activa una campaña con la que podemos conseguir la suscripción One al mismo precio que la suscripción Starter. La diferencia entre ambas es bastante considerable, ya que Starter tan solo ofrece la posibilidad de conectarnos a una VPN y de enmascarar nuestros datos personales. Esto es más que suficiente si queremos evitar problemas en redes WiFi públicas. Pero One ofrece mucho más que eso.
Una de las funciones más destacadas que incluye One es un antivirus. Este nos permitirá mantener protegidos hasta a 5 dispositivos diferentes, independientemente de que sean Windows, macOS o Android. Lo bueno es que este es capaz de analizar todo en tiempo real, lo que le permite identificar posibles malware u otras amenazas de forma casi inmediata.
Aunque pueda parecer poco importante, otra de las funciones que incluye el sistema de antivirus es la posibilidad de proteger nuestra webcam. Hay veces que es complicado estar pendientes de si la cámara está o no funcionando, o de poner medidas para evitar que nuestras imágenes se filtren. Sin embargo, con esta protección, podremos estar tranquilos.
Otro aspecto interesante y que es relativamente nuevo en esta suscripción es la protección contra estafas. Surfshark ha introducido varias funciones orientadas a evitarnos problemas de phishing, como puede ser la protección contra mensajes de texto fraudulentos, el bloqueador de contenidos web o el verificador de estafas por correo. De este modo, quedaremos menos expuestos a este tipo de contenidos que tantos quebraderos de cabeza están provocando.
Por tanto, poder conseguir todo este tipo de funciones por 2,49 euros al mes es una oportunidad fantástica. Sobre todo, porque en total acabaríamos pagando 67,23 euros durante los primeros 27 meses, ya que Surfshark ofrece 3 meses extras al contratar el servicio. Si necesitas una VPN que, además, ofrezca más funciones, hay pocas que ofrezcan mejor relación calidad-precio.
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Surfshark
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