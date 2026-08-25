El Stream Deck es más que un dispositivo para hacer streaming. Puede mejorar (y mucho) tu productividad

Tenemos asociado que los Stream Deck son para hacer streaming, y aunque en cierto modo sí lo son, también es un dispositivo de lo más interesante para la productividad. Hace unos meses compré el Stream Deck Neo, uno de los modelos más económicos, y ahora me cuesta no utilizarlo cada día.
Un dispositivo para hacer streaming, pero también para productividad
Los Stream Deck se emparejan a su propia aplicación donde podemos ver la enorme cantidad de opciones que nos brinda un pequeño "cacharro". No os voy a engañar, es recomendable pasar horas viendo qué es lo que ofrece hasta que demos con la tecla de cómo podemos adaptarlo a nuestras sesiones de trabajo o estudio.
Yo de momento he cubierto una única página de las muchas que se pueden personalizar en el Stream Deck Neo. Lo he hecho para el trabajo configurando botones que me permitan abrir o cerrar todas las aplicaciones que utilizo para el trabajo, en lugar de ir una a una, o para que escriba un texto muy largo con tan solo pulsar un botón.
También permite ejecutar acciones más profundas, como abrir determinadas páginas web con el navegador que quieras (no hace falta que sea el que tienes predefinido) o abrir varias plantillas de un editor de imágenes para que no tengas que hacerlo una a una.
Por supuesto, luego hay acciones básicas como poner temporizadores (ideal para productividad o para tomar descansos), abrir una única aplicación o reproducir sonidos, que a mi parecer me resulta útil para poner ruido blanco. Las opciones son muy variadas. A día de hoy tengo claro que me he acostumbrado a ejecutar determinadas acciones con tan solo pulsar un botón que me costaría prescindir de este dispositivo.
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⚡ EN RESUMEN: stream deck neo
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo que te permita ser más productivo, sobre todo si para trabajar o estudiar tienes que realizar acciones repetitivas.
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⛔ NO LO COMPRES SI... No quieres pasarte un buen rato personalizando cada tecla y cada página, ya que para comprender las posibilidad que ofrece es necesario profundizar en la app de Stream Deck.
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