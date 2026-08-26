Estos son los mejores chollos del día que hemos encontrado en Amazon hoy, 26 de agosto

Aunque aún quedan varios meses para que las tiendas se pongan en modo Black Friday y nos traigan las que probablemente sean las mejores ofertas de todo el año, no hace falta esperar a entonces para ahorrarnos un pellizco en la compra de tecnología. Sobre todo, gracias a campañas como el reciente Día sin IVA de MediaMarkt o la selección de ofertas diarias que ofrece Amazon. Y entre estas últimas, estos son algunos de los mejores chollos que hemos encontrado hoy:

Kindle Paperwhite por 139,67 euros en su versión rosa con publicidad, buena oferta tras su reciente subida de PVP

por 139,67 euros en su versión rosa con publicidad, buena oferta tras su reciente subida de PVP MSI Cyborg 17 por 1.249 euros, un portátil gaming con pantalla de gran diagonal y la RTX 5070 a un precio que sorprende en 2026

por 1.249 euros, un portátil gaming con pantalla de gran diagonal y la RTX 5070 a un precio que sorprende en 2026 Xiaomi TV S Pro Mini LED 75 por 883,47 euros, excelente precio para esta televisión de 75 pulgadas a 4K

por 883,47 euros, excelente precio para esta televisión de 75 pulgadas a 4K Apple AirTag x4 por 90 euros, precio mínimo para el pack con cuatro unidades del popular localizador

por 90 euros, precio mínimo para el pack con cuatro unidades del popular localizador Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB por 1.799 euros, también a mínimo la versión de 1 TB del teléfono actual más top de Apple

Kindle Paperwhite

Amazon sorprendió hace pocos días con la subida del precio oficial de muchos de sus dispositivos, entre ellos los Kindle. Motivo de más para estar atentos a cuando protagonizan ofertas si queremos comprarlos ahorrándonos lo máximo posible. Es el caso del modelo Paperwhite en color rosa y en versión con publicidad: de su nuevo PVP de 209,99 euros, baja a unos 139,67 euros que mejoran incluso su anterior PVP. Con 16 GB de capacidad, semanas de autonomía, pantalla iluminada y diagonal de 7 pulgadas.

MSI Cyborg 17

Estrenar hardware, gaming o no gaming, no es sencillo ni barato en 2026. En el terreno de los portátiles, sin embargo, sí seguimos encontrando muy buenos precios actualmente en plena crisis del sector por el auge de la IA. Este MSI que Amazon rebaja a 1.249 euros es buen ejemplo de ello: no sólo está rebajado, sino que alcanza su mínimo histórico. Y cuenta con una pantalla 1080p de 17,3 pulgadas a 144 Hz, la NVIDIA RTX 5070, el Intel Core 7 240H, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. El sistema operativo, eso sí, lo debemos instalar nosotros mismos.

MSI Cyborg 17 PVP en Amazon — 1.249,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi TV S Pro Mini LED 75

En televisiones, según vamos subiendo de diagonal, también sube el precio. Y bastante, además, como notamos en el salto que hay entre las 65 y las 75 pulgadas. Pero esta Xiaomi TV S Pro Mini LED, con 75 pulgadas, está rebajada ahora a un genial precio de 883,47 euros (antes superaba los 1.000 euros). Una gran televisión, en todos los sentidos, con panel 4K QLED Mini LED, una tasa de refresco de 144 Hz perfecta para jugar, compatibilidad con Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR 10+ y Google TV en cuanto al sistema operativo.

XIAOMI TV S Pro Mini LED 75 PVP en Amazon — 883,47 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Apple AirTag

El localizador estrella de Apple, el AirTag, alcanza su precio mínimo histórico en este pack de cuatro unidades por 90 euros en el que cada una de ellas nos sale por sólo 22,5 euros. Se trata de la segunda generación, que promete hasta 1,5 veces más de alcance en precisión y búsqueda. También disponible, a precio rebajado, en una única unidad por 26 euros. Aunque, sin duda, el pack con cuatro es la mejor opción de compra en relación calidad precio con su actual rebaja.

iPhone 17 Pro Max 1 TB

Poco tiempo antes de la llegada de la siguiente generación de teléfonos iPhone, Amazon ha tumbado el precio de una de las versiones más completas del iPhone 17 Pro Max: el que viene con 1 TB de capacidad, que encontramos disponible rebajado a 1.799 euros en color azul y también en blanco. Un teléfono de gama alta con pantalla de 6,9 pulgadas con tecnología ProMotion, el potente procesador A19 Pro y un excelente apartado fotográfico y de vídeo.

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