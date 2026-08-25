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¿Necesitas un portátil barato? Back Market te permite comprar uno con Windows o un Mac reacondicionado

Comprar un portátil para estudiar no tiene por qué salirte por un ojo de la cara

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Fran San Nicolás

Editor ecommerce
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109 publicaciones de Fran San Nicolás

Con septiembre a la vuelta de la esquina, muchos niños y adolescentes volverán a las clases en breve. Aunque antes no era tan habitual, hoy en día prácticamente cualquier estudiante necesita un portátil con el que realizar sus trabajos. Es cierto que este tipo de inversiones pueden ser elevadas, pero si queremos ir más desahogados, Back Market ofrece portátiles reacondicionados a precios muy interesantes. 

MacBook Air (M1 series)

MacBook Air (M1 series)

Reacondicionados
PVP en Back Market — 510,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Al contrario que otras tiendas, Back Market cuenta con un equipo formado por expertos que velan porque los dispositivos reacondicionados cuenten con las máximas garantías posibles. De hecho, la página nos ofrece 30 días para probar los productos y poder devolverlos sin compromiso, así como 12 meses de garantía pasado ese plazo. 

Lo mejor de todo es que cuenta con opciones que busquen tanto algo con Windows como para los que quieran entrar en el ecosistema de Apple: 

  • MacBook Air (M1 Series) por 510,00 euros, una opción interesante para empezar con MacOS. 
  • HP Elitebook 840 por 479,00 euros, un portátil con Windows muy equilibrado. 
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MacBook Air (M1 Series)

Macbook Air M1

Este portátil de Apple fue el primero en usar el chip ARM de la propia compañía, dejando de lado la configuración con Intel. El chip M1 cuenta con 8 núcleos y 8 GB de RAM, que serán más que suficientes para tareas de ofimática sencillas. Parte de una configuración de 128 GB, aunque también hay opciones de más capacidad. En este caso, se trata de un modelo en estado "muy bueno", por lo que será perfecto para el día a día. Ahora mismo se puede conseguir por 510,00 euros

MacBook Air (M1 series)

MacBook Air (M1 series)

Reacondicionados
PVP en Back Market — 510,00
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HP Elitebook 840

Hp Elitebook 840 G8 14

En el caso de preferir un portátil con Windows, este modelo de HP es una opción muy interesante. En este caso nos encontramos con una configuración más tradicional, ya que el dispositivo monta un procesador Intel Core i5, al que además acompañan 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En este caso, el estado es "excelente", por lo que es como si fuera casi nuevo. Podemos hacernos con él por 479,00 euros

HP EliteBook 840 G8 14"

HP EliteBook 840 G8 14"

Reacondicionados
PVP en Back Market — 479,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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