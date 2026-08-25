Garmin Fénix 9 y 9 Pro: carga solar, hasta 57 días de batería y conexión satelital para el reloj más ambicioso de la marca hasta la fecha

Garmin ha presentado oficialmente el Fénix 9 y el Fénix 9 Pro, la última generación de su línea de relojes GPS multideporte y resistentes que va más orientada a atletas y a usuarios más experimentados. Ambos modelos mantienen la fórmula de esta línea, ofreciendo una amplia autonomía de batería, opciones avanzadas de mapas y un buen puñado de perfiles deportivos, pero suman al cóctel una pantalla más brillante, más almacenamiento, un sistema de seguimiento rediseñado y mucho más.

Ambos relojes se podrán reservar a partir del 28 de agosto, con un precio de salida para el fénix 9 de 999,99 euros y para el fénix 9 Pro de 1099,99 euros. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Garmin Fénix 9 y 9 Pro, ficha técnica

garmin fénix 9 garmin fénix 9 pro Dimensiones y peso 43 mm (61 gramos), 47 mm (75 gramos) y 51 mm (91 gramos) 43 mm (62 gramos), 47 mm (78 gramos) y 51 mm (99 gramos) Pantalla AMOLED AMOLED hasta 3.000 nits almacenamiento 64 GB 64 GB Sensores Sensor de frecuencia cardíaca Garmin Elevate, sensor de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio Sensor de frecuencia cardíaca Garmin Elevate, sensor de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio Batería 51mm: hasta 29 días (smartwatch) · 47mm: hasta 16 días · 43mm: hasta 10 días 47mm AMOLED: hasta 18 días · 43mm: hasta 10 días · 51mm AMOLED: hasta 31 días · 51mm Solar: hasta 57 días Conectividad Bluetooth, Garmin Pay (NFC) Bluetooth, LTE y satélite inReach (modelos seleccionados, suscripción requerida), Garmin Pay (NFC) Resistencia 10 ATM, buceo hasta 40 m, botones estancos, lente de zafiro resistente a arañazos 10 ATM, buceo hasta 40 m, botones estancos, lente de zafiro resistente a arañazos Compatibilidad Garmin Connect (iOS y Android) Garmin Connect (iOS y Android) Otros Garmin Epic, zonas y curva de Stamina, VO2 Max/curva de potencia en remo, rucking hasta 100 kg, mapas +30% velocidad panning, vista de perspectiva, bandas ComfortFit Todo lo del Fénix 9, más: linterna LED con modo verde, LiveTrack/Garmin Locate vía Garmin Messenger (con inReach), previsión meteorológica vía satélite/LTE Precio Desde 999,99 euros Desde 1.099,99 euros

Garmin Fénix 9, reloj GPS multideporte PVP en Garmin — 999,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Garmin Fénix 9 Pro, reloj GPS multideporte PVP en Garmin — 1.099,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fénix 9: pantalla más brillante, mapas más rápidos y más almacenamiento

El Fénix 9 estándar viene en tres tamaños de caja (43 mm, 47 mm y 51 mm) y mantiene la construcción de polímero reforzado con fibra de las generaciones anteriores. Garmin afirma que su pantalla AMOLED es el doble de brillante que la del Fénix 8, y el reloj añade una lente de zafiro resistente a los arañazos, y resistencia al agua que permite bucear hasta los 40 metros.

Internamente, el almacenamiento se ha duplicado hasta los 64 GB, de sobra para guardar unas 7.000 canciones, según Garmin, dejando además espacio para descargar el doble de mapas sin conexión que antes. La compañía también ha duplicado la cantidad de memoria RAM en comparación con el Fénix 8, lo que según afirma se traduce en un desplazamiento de mapas hasta un 30 % más rápido. También se ha añadido una nueva “vista en perspectiva” al sistema de cartografía, orientada a mostrar al mismo tiempo tanto el terreno cercano como lo que se encuentra más adelante en la ruta.

La autonomía de la batería en la versión más grande de 51 mm alcanza hasta 29 días en modo reloj inteligente, según Garmin. La cifra es inferior en los modelos más pequeños, bajando a unos 16 días en el modelo de 47 mm y a 10 días en el modelo de 43 mm. Garmin también ha rediseñado sus herramientas de seguimiento Stamina, añadiendo zonas y una curva de stamina que muestran cómo evoluciona la resistencia del usuario en función de su nivel de forma física y su historial de entrenamiento.

Entre otras novedades se incluyen métricas adicionales para remo en interiores, como el seguimiento del VO2 máx. y la curva de potencia (que requiere una máquina equipada con medidor de potencia), y funciones ampliadas para rucking (caminata con peso) que permiten a los usuarios registrar el peso de la mochila, seguir entrenamientos de GORUCK en el reloj y controlar objetivos calóricos con cargas de hasta 100 kg.

Fénix 9 Pro: construcción en titanio y conectividad sin teléfono

El Fénix 9 Pro parte de la misma base que el modelo estándar, pero introduce una nueva caja de titanio. De hecho es la primera vez que Garmin utiliza este material en un reloj Fénix. La compañía afirma que la caja se fabrica mediante un proceso de nanomoldeo que fusiona metal y plástico, lo que reduce el grosor total manteniendo el reloj ligero.

Por otro lado, la pantalla AMOLED del modelo Pro alcanza un brillo pico de 3.000 nits, según Garmin, y la versión de 51 mm estrena la pantalla AMOLED más grande de la marca hasta la fecha, con 1,5 pulgadas (aproximadamente un 15 % más de área de pantalla que el Fénix 8, y sin necesidad de una caja más grande). Los modelos Pro de 43 mm y 47 mm utilizan pantallas de 1,3 y 1,4 pulgadas, respectivamente.

Cabe destacar que el Fénix 9 Pro también se ofrece con una pantalla transflectiva MIP en lugar de AMOLED en los dos tamaños más grandes, combinada con células solares integradas. Garmin indica que esta versión puede alcanzar hasta 57 días de autonomía de batería en modo reloj inteligente según sus pruebas (tres horas de exposición diaria al aire libre a 50.000 lux) y, hasta 291 días en modo de ahorro de batería. Poro otra parte, la versión AMOLED del modelo Pro más grande está calificada para ofrecer hasta 31 días en modo reloj inteligente. Además, el Pro cuenta con una linterna LED integrada con un nuevo modo de luz verde para visión nocturna.

Garmin Epic, un registro de todo tu recorrido en un único lugar

Entre las novedades de software que acompañan a estos relojes se encuentra Garmin Epic, una herramienta gratuita dentro de Garmin Connect que agrupa varias actividades (registradas a lo largo de varios días, semanas o incluso meses) en una única historia combinada.

Garmin pone como ejemplo un viaje en bicicleta o de mochilero de varios días, pues en lugar de aparecer como entradas de registro independientes, todo el viaje se puede agrupar junto con datos de salud y rendimiento, notas y fotos, para luego poder compartirlo con amigos y familiares.

Conectividad LTE y satelital mediante inReach

Por primera vez, Garmin ofrece además conectividad satelital inReach en los tres tamaños del Fénix 9 Pro, junto con un módem LTE opcional. En conjunto, esto permite al reloj realizar llamadas, enviar mensajes de texto y comunicación de emergencia (SOS) directamente desde el reloj sin necesidad de tener un teléfono emparejado cerca, aspectos útiles sobre todo durante actividades en zonas remotas sin cobertura móvil.

Eso sí, para ello se requiere una suscripción. Con un plan activo, los usuarios tienen acceso a:

Notificaciones de LiveTrack a través de la aplicación Garmin Messenger mediante LTE, que alertan a los contactos cuando comienza una actividad y les permiten realizar el seguimiento en directo.

a través de la aplicación Garmin Messenger mediante LTE, que alertan a los contactos cuando comienza una actividad y les permiten realizar el seguimiento en directo. Garmin Locate , que permite a los contactos comprobar la ubicación del usuario a través de Garmin Messenger mediante LTE.

, que permite a los contactos comprobar la ubicación del usuario a través de Garmin Messenger mediante LTE. Previsiones meteorológicas enviadas directamente al reloj a través de satélite o LTE.

enviadas directamente al reloj a través de satélite o LTE. Servicios de SOS y mensajería enrutados a través de Garmin Response, el centro de coordinación de emergencias de la compañía operativo 24/7.

Garmin advierte quelas funcionalidades satelitales y de SOS enel relojpresentan limitaciones en comparación con los dispositivos inReach dedicados, y que la cobertura depende de la región.

Precio y disponibilidad

Como mencionábamos al principio, ambos relojes estarán disponibles para reserva a partir del 28 de agosto. El desglose de precios es el siguiente:

F énix 9 : desde 999,99 euros (43 mm, 47 mm, 51 mm).

: desde 999,99 euros (43 mm, 47 mm, 51 mm). F énix 9 Pro (AMOLED, 43 mm / 47 mm): desde 1.099,99 euros.

(AMOLED, 43 mm / 47 mm): desde 1.099,99 euros. F énix 9 Pro (51 mm, AMOLED o solar MIP): desde 1.199 euros.

(51 mm, AMOLED o solar MIP): desde 1.199 euros. Conectividad inReach: añade 100 euros a los modelos Pro y requiere una suscripción para su uso que parte de los 17,99 euros al mes.

Junto con ambos relojes se incluyen las nuevas correas de tela ComfortFit, que utilizan el sistema QuickFit de Garmin para intercambiarlas rápidamente.

Garmin Fénix 9, reloj GPS multideporte PVP en Garmin — 999,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Garmin Fénix 9 Pro, reloj GPS multideporte PVP en Garmin — 1.099,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Imágenes | Garmin

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados



