En las entrevistas de Anthropic preguntan qué harías si la acción se va a cero por no construir IA peligrosa. No hay contraoferta

Anthropic ha colado en sus entrevistas de trabajo una pregunta de dinero, no de código: cómo te sentirías si la empresa decidiera, por seguridad, frenar su ambición con la IA y la acción se fuera a cero. Según Axios, Dario Amodei sospecha que hay gente entrando por el motivo equivocado.

Todos los candidatos pasan por una "entrevista de cultura" con un empleado concreto, no con alguien de RR.HH. Un aspirante, que ha pedido anonimato, recuerda la pregunta tal cual para Axios: ¿qué pasa si tus acciones no valen nada por no construir algo peligroso? No siempre viene formulada igual. Algunos la oyen con la acción literalmente a cero. Otros, como un dilema más difuso entre seguridad e ingresos.

En Blind, alguien contó que fue sincero: dijo que no estaría contento, que quería hacer las cosas bien pero también trabajar en un negocio que funcionase. Al entrevistador no le hizo mucha gracia.

El contexto. La entrevista de "cultura" lleva ahí desde el primer día, según Daniela Amodei. Lo de la acción a cero sí es algo más reciente: dos extrabajadores le han dicho a Axios que antes no se preguntaba así, y en Blind empieza a mencionarse en 2025. El momento no es casual:

En mayo, la empresa subió su valoración hasta los 965.000 millones de dólares.

En junio presentó la documentación confidencial para salir a bolsa.

Ahora se habla de octubre, se habla del mayor debut bursátil de la historia.

Anthropic se vende como el laboratorio que es capaz de decir que no: hace unos meses rechazó un contrato con el Ejército de Estados Unidos que le daba uso sin restricciones, y también decidió limitar el acceso a Mythos, su modelo más potente en ciberseguridad. En su web de empleo, la palabra "misión" aparece seis veces.

El rastro del dinero. Lo que ofrecen es lo que hay. Sin regateos. En un sector donde a los buenos investigadores se los rifan con salarios descomunales, eso es muy llamativo. No es que paguen mal, simplemente no negocian. Hay candidatos que se dejan miles de dólares en coaches y simulacros de entrevista con ingenieros de laboratorios rivales, porque las cuentas les salen: unos miles ahora para poder ganar 200.000 dólares más de sueldo después, según le ha contado a Bloomberg la fundadora de Interviewing.io.

Si la empresa sale a bolsa, Amodei puede acabar entre las personas más ricas del planeta. Ya ha prometido donar el 80% de su fortuna. La pregunta se la hacen, eso sí, a quien todavía no ha firmado nada.

Sí, pero. No está tan claro que decir que no le haya salido caro a Anthropic.

Después del choque con el Departamento de Guerra, Claude llegó a ser la aplicación número uno de Estados Unidos.

Mientras la acción no cotice, ese "sacrificio" es imposible de comprobar.

Y un candidato capaz de gastarse un dineral solo para preparar la entrevista de cultura ya ha respondido, con su tarjeta de crédito, si viene por la misión o por el sueldo.

Entre líneas. La pregunta no mide si sabes entrenar modelos. Mide si aceptarías que tu riqueza sobre el papel dependa de una decisión que, en teoría, podría borrarla de un plumazo. Decir que sí es fácil en una entrevista pero es otra cosa cuando la acción ya cotiza y el vecino OpenAI te dobla la oferta.

Anthropic está contratando justo antes de tocar la campana y preguntando quién se quedaría si esa campana nunca llegara a sonar. La respuesta que puntúa bien es la misión. La sincera, a juzgar por lo que se lee en Blind, no siempre es esa.

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En Xataka | Dario Amodei es el CEO de Anthropic y tiene claro qué deben hacer los Gobiernos: evitar que empresas como la suya concentren poder