Muchos millonarios se mudaron a Portugal para pagar menos impuestos: ahora piden volver a España para seguir pagando menos

Hace una década, muchos españoles hicieron las maletas y cruzaron la frontera con Portugal. No huían de nada. Buscaban algo muy concreto: pagar menos impuestos y Portugal se lo puso en bandeja con una política que buscaba nuevas inversiones a cambio de exenciones fiscales.

Ahora, ese mismo grupo está llamando a la puerta de sus asesores fiscales con la misma pregunta, solo que al revés. ¿Se puede volver a España para seguir pagando menos impuestos? Tal y como contaban en El Confidencial, la respuesta es sí y tiene un truco con nombre propio: régimen de impatriados o Ley Beckham.

El paraíso portugués tenía fecha de caducidad. Portugal creó en 2009 el régimen de residentes no habituales, conocido como RNH, y tenía asociada la Golden Visa para esos inversores. La fórmula fiscal era bastante ventajosa ya que consistía en un Impuesto sobre la Renta (IRS) fijo del 20% durante diez años, sin tocar el patrimonio. Nada de tipos progresivos ni de declarar los bienes en el extranjero como sucede en España.

El nuevo régimen fiscal funcionó como reclamo y los inscritos pasaron de ser a penas 25.686 en 2018 a 74.258 en apenas cuatro años, según el Tribunal de Cuentas luso. Médicos, ingenieros, jubilados con pensiones abultadas y algún que otro español que veía al país vecino como una salida fiscal legítima para reducir su factura fiscal.

Portugal murió de éxito. De hecho, la medida tuvo tanto éxito que trajo su propio castigo. Los pisos de Lisboa y Oporto se dispararon de precio, y los portugueses de a pie empezaron a señalar a los recién llegados como culpables de esa escalada de precios. El país había puesto la alfombra roja a los nómadas digitales y una década después se arrepintió. Había llegado el momento de cerrar el grifo fiscal.

El golpe llegó por dos frentes. Primero se eliminaron las visas doradas inmobiliarias, la vía que había atraído más de 5.200 millones de euros de capital extranjero. Después, el propio RNH quedó derogado desde enero de 2024 implantando un nuevo plan fiscal (IFICI), aunque con un régimen transitorio para quienes ya se habían acogido al primero. Diez años después, ese plazo empieza a agotarse para los primeros que llegaron.

El billete de vuelta se llama Ley Beckham. Con la cuenta atrás corriendo en Portugal, muchos de aquellos españoles que se mudaron al país vecino vuelven a mirar hacia casa. España ofrece su propia versión de aquel incentivo para recuperarlos: un 24% fijo hasta 600.000 euros y seis años sin tributar por el patrimonio fuera del país. El requisito clave es no haber sido residente fiscal aquí en el último lustro, algo que la mayoría cumplirían si han estado viviendo en Portugal durante la última década.

Como explica Siro Barro, socio de Edf Abogados, en declaraciones a El Confidencial, "no hay una prohibición general de encadenar regímenes fiscales de atracción de talento entre países". Solo hace falta justificar bien la causa del traslado, ya sea un contrato laboral o un proyecto emprendedor. En cualquier caso, la aprobación de retorno con las exenciones fiscales no es automático.

Tal y como apuntaba Guillem Domingo Pérez de Leceta, abogado fiscalista y CEO de Harboury Legal & Business Services, en lo que llevamos de año 2026, se ha presentado 4.942 solicitudes para acogerse a la Ley Beckham, de las que se han aceptado 3.453. Es decir, hay una tasa de aceptación del 69,9%, pero también se deniega el 30,10%.

Hacienda no lo pone tan fácil como parece. El plan suena perfecto sobre el papel, pero la Agencia Tributaria vigila de cerca. La denominada "Ley Beckham", diseñada a raíz de la llegada del futbolista inglés a las filas del Real Madrid para atraer profesionales altamente cualificados y directivos internacionales, se ha destacado como un "punto conflictivo" en el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026, en el que se advierte que "en los últimos ejercicios se ha puesto de manifiesto un uso abusivo del régimen" y anuncia comprobaciones para todo el año.

Quien quiera repetir la jugada portuguesa volviendo a España para seguir pagando menos impuestos tendrá que llegar con los deberes hechos: correos, contratos y fechas que encajen sin fisuras para demostrar que todo se ciñe a los requisitos de la normativa y no es un simple ardid para eludir el pago de impuestos.

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Imagen | Usnplash (Gary Walker-Jones, Jakub Żerdzicki)