El megayate del cofundador de Google ha vuelto a Ibiza: 450 millones de euros para tenerlo prácticamente todo a bordo

No es la primera vez que lo vemos por España. De hecho, el año pasado ya fue avistado en la costa de Ibiza, e incluso por Málaga. Este verano, el Dragonfly, el megayate en propiedad del cofundador de Google, Sergey Brin, también ha sido visto por las Baleares, esta vez cerca de Punta Pedrera, en aguas de Formentera. Y es que para una isla acostumbrada a albergar las embarcaciones más exclusivas del mundo, un barco de estas características siempre logra atraer todas las miradas.

Un gusto por los yates. Aparte de su prolífica carrera en el sector tecnológico, Sergey Brin también se ha labrado una destacada reputación en el exclusivo submundo de los yates de ultralujo. Brin sigue siendo miembro del consejo de administración de Alphabet y accionista de control de la compañía, y según la lista de multimillonarios de Forbes, su patrimonio neto estimado en 269.000 millones de dólares lo sitúa en el cuarto puesto entre las personas más ricas del mundo. De ahí que no sorprenda demasiado que sea poseedor de un yate como el Dragonfly.

El 'Dragonfly' a punto de atracar en el Puerto de Maó. Imagen: José Barber (Menorca.info)

Los detalles. El megayate mide 142 metros, fue construido por el astillero alemán Lürssen y tiene un valor estimado de unos 450 millones de dólares. Maniobrar un yate de estas características para entrar en el puerto, incluso en uno grande como el de Ibiza, no es moco de pavo.

En el interior, el barco está construido para funcionar como un complejo turístico autosuficiente más que como una simple embarcación. Ofrece aproximadamente 2.000 metros cuadrados de espacio interior y otros 1.000 metros cuadrados de zonas al aire libre, distribuidos en cinco cubiertas. Entre sus características más destacadas se encuentran dos helipuertos (uno en la proa y otro en la popa) que permiten que el yate funcione como una base totalmente autónoma independientemente de dónde ancle, junto con varias piscinas, un cine y demás sistemas de entretenimiento.

Como habrás podido imaginar, un yate de estas características consume energía que da gusto. Y es que tal y como cuentan desde El Economista, su consumo de electricidad es comparable al de unos 580 hogares.

Sin embargo, a pesar de esas cifras, hay que decir que es bastante eficiente operando. Y es que el Dragonfly funciona con un sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico, lo que le permite depender de la energía eléctrica y reducir el uso del motor diésel en ciertos modos de navegación. En cuanto al diseño, el arquitecto naval Germán Frers diseñó el exterior, mientras que Nauta Design fue responsable de los espacios interiores.

Cambio de manos. El proyecto fue encargado originalmente por el empresario ruso Leonid Mikhelson, pero pasó a Brin durante la construcción, llevándose a cabo su entrega en 2024. Tal y como comparten desde OkDiario, varios de los yates de Brin han llevado el mismo nombre, incluido un “Dragonfly” anterior de 73 metros entregado en 2009, rebautizado más tarde como Capricorn.

Además, mantenerlo, como habrás podido imaginar, no sale barato. Pues se estima que sus costes operativos anuales, que cubren combustible, salarios de la tripulación, mantenimiento, seguro y tasas de amarre, oscilan entre los 30 y los 40 millones de dólares.

Imagen de portada | Superyachtfan

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