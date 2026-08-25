Los expertos empiezan a ponerse nerviosos: "Es probable que hayamos registrado la temperatura más alta del mar desde hace 125.000 años"

El 22 de agosto, la temperatura media diaria de la superficie del mar que va de los 60 grados norte a los 60 grados sur alcanzó los 21,104 ºC. El valor más alto jamás registrado desde que somos capaces de medirlo.

Y lo primero que piensa uno es que tampoco es para tanto. El récord anterior data el 1 de marzo de 2024 y estaba solo un poco más bajo, a 21,09 ºC. ¿De verdad merece la pena llevarse las manos a la cabeza por catorce milésimas de grado?

Pero, claro, quedarse en esas cifras es quedarse con la mitad de la historia: marzo, a nivel oceánico, es el equivalente del verano en España; agosto, en cambio, es pleno invierno.

Hemos superado el récord histórico justo cuando es más difícil hacerlo. Y visto así, las catorce milésimas de grado cambian por completo de significado.

¿Cómo que agosto es un mes frío? La media de la temperatura superficial de los océanos sigue el calendario del hemisferio sur porque, en fin, allí es donde está la mayor parte del agua del planeta. De esta forma, podemos decir que el pico de temperaturas se alcanza en torno a marzo y el punto más bajo en torno a agosto.

Y, visto en perspectiva, los 21,104 grados no están un poco por encima de la media, están fuerísima de serie. Y eso que, desde hace décadas, ese "suelo" no ha dejado de subir.

Es decir, este calentamiento no sale de la nada. Al final, el océano absorbe el 91% de todo el calor sobrante del sistema climático y eso ha provocado que la tasa de calentamiento se dobló en las últimas décadas. Eso hace que el pico del 22 de agosto haya sido más asequible (sobre todo, con la ayuda del que se espera que sea uno de los Niños más importantes de la historia reciente), pero tampoco soluciona nada.

Es decir, todas estas facturas tienen que empezar a pagarse. En el Mediterráneo ya estamos viendo que son caras (y las tormentas de los últimos días lo dejan bien claro), pero los efectos se propagan por todo el globo. Cuando el ciclón tropical Lala rozó Hawaii este mes, el archipiélago llevaba al menos 155 años sin recibir ningún impacto directo.

Pero... ¿Y si es peor de lo que pensamos? Eso sostiene Ryan Katz-Rosene, profesor de la Universidad de Ottawa y especialista en economía política ambiental. "Es probable que se registraran las temperaturas más cálidas de la superficie del mar en todo el período del Holoceno, e incluso posiblemente desde el último período interglacial, hace 125.000 años", decía.

Y lo cierto es que su intuición se sostiene: los estudios paleoclimáticos vienen a decirnos que, durante los últimos 12.000 años la temperatura no ha hehco sino crecer, y que durante el último periodo interglacial (unos 125.000 años) la temperatura era parecida a la que hubo en el periodo 1995-2014. O sea, lo que sostiene Katz-Rosene cuadra con lo que sabemos.

Y sin embargo esto último es una discusión un poco bizantina. Porque, más allá del titular, la pregunta no es 'agosto', sino 'marzo'. Es decir, ¿qué nos espera en el verano oceánico si, como parece, El Niño sigue empujando?

Ojalá tuviéramos una respuesta clara a esto. Pero solo tenemos la certeza de que hay que estar preparados para cualquier cosa.

Imagen | Climate Reanalyzer

En Xataka | Los océanos de la Tierra se han convertido en un caldero: hemos registrado su temperatura más alta en la historia



