Por culpa del cambio climático, para 2100 perderemos cada año en cultivos el equivalente a lo que comen 2.000 millones de personas

Todos sabemos que el cambio climático afecta a los cultivos. La sequía, el calentamiento global, las precipitaciones extremas y otros muchos fenómenos meteorológicos relacionados pueden poner en serio peligro las actividades agrícolas. Dado que estas son el principal sustento de millones de personas en todo el mundo, es una situación que vale la pena analizar a conciencia.

Es justamente lo que ha hecho recientemente un equipo de científicos del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) de Austria. Tras comparar episodios históricos de calor extremo con datos de rendimiento de cultivos de la FAO, observaron que llevamos varios años perdiendo cosechas paulatinamente y que esto, según avanza el cambio climático, no hará más que empeorar. Tanto, que para 2100 se estiman pérdidas de 160.000 millones de dólares anuales.

Solo tres cultivos. La situación es aún más preocupante si tenemos en cuenta que los datos se han analizado solo para tres cultivos: maíz, soja y trigo. Se seleccionaron estos porque había datos suficientes de la FAO para poder llevar a cabo las dos fases del análisis estadístico. La primera, de calibración, se llevó a cabo con datos de 1974 a 2004. Por un lado se tomaron los registros históricos sobre episodios de calor extremo y sequía y luego se enfrentaron a la información existente sobre los rendimientos de estos cultivos en distintos países del mundo. Así, se pudo obtener una fórmula sobre la correlación entre el clima y las cosechas.

Esa fórmula se validó después con datos desde 2007 hasta 2019. El objetivo era, con la información climática sobre ese periodo, calcular cómo afectaría al rendimiento de los cultivos. Para que la validación fuese positiva, los resultados deberían coincidir con el verdadero rendimiento que se registró en esa época. Y así fue. Los datos coincidían y no eran nada halagüeños, pues empezaron a detectarse las primeras pérdidas. Concretamente, hubo una disminución del 3,5% en el rendimiento de los cultivos. Puede parecer poco, pero según ha explicado a New Scientist uno de los autores del estudio, Kai Kornhuber, son cifras relevantes sobre un impacto a nivel global, que podría incluso desencadenar crisis graves a nivel regional. De hecho, ya hay pérdidas anuales de 20.000 millones de dólares.

Una situación preocupante en 2100. Con el modelo ya validado con datos conocidos, estos científicos se aventuraron a analizar un futuro desconocido. Lo que vieron al introducir los datos de un escenario de altas emisiones, con las tendencias actuales, fue muy preocupante. Según sus cálculos, los rendimientos globales caerán alrededor de un 35% para 2100, con pérdidas anuales que superarán los 161.000 millones de dólares. Otra de los autores de la investigación, Yi Ling Hwong, explicó en mayo en una reunión de la Unión Europea de Geociencias que las pérdidas serían equivalentes más o menos a lo que consumen alrededor de 2.000 millones de personas en un año.

Cultivos afectados por el cambio climático en todo el mundo. Los cálculos se han hecho a nivel global. Habría pérdidas en todos los países, también los desarrollados. No obstante, estos científicos advierten que la situación será especialmente grave en países en vías de desarrollo, donde muchas personas dependen de la agricultura para subsistir.

Se puede solucionar. La parte positiva de todo esto es que, según los autores del estudio, se puede intentar no llegar a esas cifras. Kornhuber recuerda que los científicos climáticos hacen estos cálculos estadísticos con el objetivo de que la gente reacciones y sus predicciones terminen siendo erróneas. Por eso, esperan que estos datos se difundan y sirvan a los agricultores para buscar formas de adaptarse, eligiendo nuevos cultivos, según las condiciones climáticas de cada zona y personalizando el riego.

Limitaciones. Este estudio sobre cómo afecta el cambio climático a los cultivos tiene limitaciones que se deben reconocer. En primer lugar, solo se han hecho cálculos con tres cultivos. Otros podrían relacionarse con datos peores o mejores, por lo que no es extrapolable a todo lo que crece en la tierra. Por otro lado, solo se tienen en cuenta los datos climáticos relacionados con el calor extremo y la sequía, pero no con las inundaciones o el granizo, por ejemplo. Estos son también fenómenos asociados al cambio climático que afectan a los cultivos en gran medida.

Además, algunos científicos externos al estudio consideran que los cálculos estadísticos empleados pueden ser buenos para hacer pronósticos a corto plazo, pero no para finales de siglo. Algunos creen incluso que los datos pueden estar sobreestimados. Aun así, los autores del estudio insisten en que es mejor pecar en cierto modo de alarmistas para que se tomen medidas que infraestimar los datos y que, con la verdad en las narices, sea demasiado tarde para tomar cartas en el asunto. Porque esa es la gran realidad de todo esto. Hay que hacer algo. Los datos pueden ser el empujón necesario para empezar de una vez por todas.

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