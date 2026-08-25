Un empresario de Yecla abandonó un Boeing 747 en el Aeropuerto de Valencia en 2008. Ahora Aena se ha cansado de tenerlo aparcado

Un gigantesco Boeing 747 pintado de fucsia, blanco y dorado lleva parado en el aeropuerto de Manises, en Valencia, casi dos décadas. Su historia tiene que ver con la aerolínea Pronair, fundada por el empresario de Yecla, Isidoro Romero. Tras años dando tumbos, ahora Aena se ha dispuesto a completar todos los trámites necesarios para retirarlo del aeropuerto.

Un vestigio de la era precrisis. Podría decirse que la aeronave es un símbolo del auge económico de España previo a 2008, cuando un magnate de la construcción decidió lanzar su propia aerolínea. El hecho de que esté muerto de risa en la pista del aeropuerto de Manises refleja precisamente el colapso que vivimos durante la crisis financiera. Y la subasta del avión podría dar carpetazo al asunto.

En detalle. Como decíamos, el avión, un reactor de carga Boeing 747-245F, pertenecía a Pronair, una aerolínea fundada por Isidoro Romero, un empresario de Yecla, Murcia. Tal y como comparte el medio La Verdad, Aena confirmaba que la aeronave permanece en Manises “a la espera de que se realicen los trámites para subastarlo ”, dado que su antiguo propietario lleva casi 20 años sin haber pagado todavía la deuda que dejó la empresa.

Aena también declaraba al medio que la subasta “todavía forma parte de un procedimiento administrativo en marcha”, lo que significa que todavía no hay una fecha confirmada, un precio de salida ni unas condiciones finales.

Imagen: Mónica Torres (El País)

Entre líneas. Aena intentó primero localizar a Romero para exigir la retirada del avión y liquidar la deuda pendiente, pero fracasó en el intento. Así que lo último que quedaba era recurrir a la Ley de Navegación Aérea española para tramitar formalmente el abandono del avión. Tal y como comparte el medio, en 2024, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó tres edictos independientes advirtiendo de que, tras transcurrir un año sin reclamación por parte del propietario, la aeronave se presupondría legalmente abandonada, el paso previo para que se pueda autorizar una subasta pública.

Un patrón de falsos comienzos. Aena ha intentado varias veces deshacerse de la aeronave. Tal y como comparten desde el medio Las Provincias, la venta ya se intentó al menos dos veces antes, una de ellas con un precio de salida superior a los dos millones de euros, pero una reclamación del propietario paralizó el proceso en cada ocasión.

Desde 20 Minutos también señalan que en 2019 el avión apareció junto a otras aeronaves abandonadas en una subasta independiente en Manises que finalmente no llegó a nada, y en 2021 surgió alguien anónimo que reclamó la retirada del Jumbo de una subasta en la que participaban otros 23 aviones.

La historia detrás del avión. Romero amasó su fortuna vendiendo una empresa de construcción antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, y luego invirtió ese dinero en la aviación. Según Las Provincias, comenzó en 2006 con dos aviones de pasajeros McDonnell Douglas MD-87 antes de expandirse al transporte de mercancías en 2007 con dos Boeing 747. El proyecto, Pronair, operó brevemente rutas de carga a China y otros destinos, pero la crisis financiera de 2008, el aumento de los costes del combustible y el incremento de las deudas hundieron la compañía casi de inmediato, dejando las aeronaves en tierra y, finalmente, embargadas.

Qué ocurre ahora. Según la legislación aeronáutica española, una vez que una aeronave es declarada legalmente abandonada, no se envía necesariamente de forma directa a subasta. Y es que tal y como cuenta Aena al medio, en su lugar, instituciones educativas, organizaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la aviación pueden solicitarla, siempre que obtengan un informe favorable de las autoridades de Aviación Civil.

Si ninguna institución da el paso, el avión sale a subasta pública, aunque su verdadero valor de mercado sigue sin estar claro. Y es que según señalan los registros judiciales que comparte La Verdad, apuntan a una venta de la aeronave en 2013 por 2,1 millones de euros. Pero claro, el avión lleva muchos años parado y se ha ido deteriorando con el tiempo, así que es muy posible que el valor de la aeronave diste mucho de esa cifra.

Imagen de portada | El Mundo

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