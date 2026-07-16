Ganar más de 600.000 euros al año parecía una rareza en España. Hacienda ha contado ya casi 19.000 casos

Hace veinte años, cruzarte con alguien que ganara más de 600.000 euros al año era como las meigas de Galicia: haberlas haylas, pero es difícil encontrarlas. Ese exclusivo club existía, pero sus miembros cabían en un autobús urbano. Hoy ya se necesitan unos cuantos.

Según datos facilitados por la Agencia Tributaria sobre los rangos salariales de los contribuyentes en España, las rentas más altas crecen mucho más rápido que el resto de sueldos.

El salto que rompe la serie histórica. Según los datos consolidados de 2024, 18.829 contribuyentes declararon ingresos del trabajo por encima de los 601.000 euros anuales. Esta cifra supone un salto del 27,8% en un solo año, y es la cifra más alta desde que existe el histórico de esta serie.

Aunque casi 19.000 personas cobrando ese salario anual puede parecer una buena cifra, basta ponerlo en contexto para determinar que apenas representan el 0,08% de los casi 25 millones de declaraciones presentadas ese ejercicio. Desde 2007, cuando estalló la crisis financiera, este grupo ha pasado de 10.580 personas a las casi 19.000 actuales. Es un aumento cercano al 78% en menos de dos décadas.

Madrid, el imán de las grandes rentas. Si algo confirma esta estadística de Hacienda es que la riqueza no se reparte igual entre territorios. 8.278 de esos 18.829 contribuyentes, vive en la Comunidad de Madrid. Le sigue Cataluña, y en concreto Barcelona, con 4.040 contribuyentes con un salario de más de 601.000 euros al año. Estas cifras superan por mucho a las que ofrecen Andalucía, la Comunidad Valenciana o Galicia que son las siguientes en número de asalariados en el percentil más alto.

Esa concentración tiene explicación más allá de la ubicación de la sede de las grandes empresas. Tal y como destacaban en la consultoría fiscal TaxDown, Madrid mantiene, con diferencia, los tipos más bajos de IRPF autonómico de España. Su tipo máximo agregado llega al 43,5%, frente al 54% que puede pagarse en Cataluña o Valencia. A eso se suma un Impuesto de Patrimonio prácticamente anulado desde hace años. Esa combinación de rebajas fiscales ha sido señalada como un caso claro de competencia fiscal entre comunidades (dumping), que ayuda a atraer grandes patrimonios de otras regiones.

El resto de la pirámide fiscal. Conviene no perder de vista en qué rangos salariales se ubican realmente la mayoría de los trabajadores en España. El tramo más numeroso sigue siendo el de quienes ganan entre 30.000 y 60.000 euros al año, concentrando 5,8 millones de personas, el 23,5% del total de declarantes. Justo detrás están los rangos inmediatamente inferiores, los que cobran entre 21.000 y 30.000 euros (4,6 millones) y entre 12.000 y 21.000 euros (4 millones). Son los tramos salariales que, en la práctica, sostienen el grueso de la recaudación por rendimientos salariales del país.

Aunque no represente una subida tan espectacular como la de los asalariados del rango por encima de los 601.000 euros anuales, también destaca el crecimiento en el número de contribuyentes del rango comprendido entre los 150.000 euros anuales y los 600.000 euros. Este grupo está formado por 194.681 contribuyentes que representa el 0,79% del total, pero que ha experimentado una subida del 20,9% en tan solo un año.

Acción, reacción. Este repunte de las rentas altas explica algunos datos que hasta ahora parecían inconexos. Según datos del "Informe mundial de la riqueza 2026" elaborado por Capgemini, el número de grandes patrimonios en el país también se ha incrementado un 5,3% en el último año.

Es decir, que según los datos de ese informe, los 13.100 nuevos millonarios que sumaba España, podrían ser los mismos que durante los últimos años se han ido sumando al rango salarial más alto registrado por Hacienda.

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