España ha sumó 13.100 nuevos millonarios en 2025: el ladrillo volvió a demostrar de qué lado juega

Mientras que a los jóvenes españoles cada vez les cuesta más emanciparse, y el precio del metro cuadrado no para de batir récords, hay otra España a la que en 2025 fue bien. Muy, muy bien, de hecho.

El mismo año en que comprar un piso en Madrid o Barcelona se volvió más difícil que nunca, casi 13.100 personas sumaron un millón de dólares en activos a su patrimonio, según apuntaba el Informe sobre la Riqueza Mundial 2026 elaborado por la consultora Capgemini.

La bolsa y la vivienda hicieron todo el trabajo. Según el informe, el crecimiento en el número de millonarios que ganó nuestro país no cayó del cielo. Tiene tres motores muy concretos: la bolsa, la banca y el ladrillo.

El Ibex 35 cerró 2025 con una subida del 49%, la mayor en 32 años, lo que llevó la capitalización bursátil española a superar el billón de euros y situarse casi al nivel del PIB. Para los que tenían dinero en bolsa, fue un año muy bueno. Los bancos solos subieron casi un 96% en el año, y el sector aportó 18.500 millones en beneficios netos, un 5,1% más que en 2023.

El mercado de la vivienda añadió otro empujón. La inversión inmobiliaria superó los 18.450 millones de euros en 2025, un 31% más que el año anterior, el mejor dato desde 2018. El precio medio por metro cuadrado alcanzó máximos históricos, con subidas de dos dígitos en las grandes ciudades. Para quien ya tenía patrimonio inmobiliario, cada piso valía más. Para quien quería acceder a una vivienda, la cosa se complicaba.

Hay más ricos, más ricos. Tal y como revela el informe, el estado de la riqueza en España ha mejorado a lo largo de 2025, pero el contexto global lo contextualiza mejor. A escala mundial, la riqueza de los grandes patrimonios creció un 8,7% durante 2025. Esto supone el mayor avance desde 2018, hasta llegar a 98,3 billones de dólares en manos del 1,1% de la población más rica. La cifra es todo un récord, y el número de millonarios en el planeta pasó a ser de 25,3 millones, casi 2 millones más que en el recuento de 2024.

Los datos de Capgemini vienen a corroborar algo que ya adelantaban otros informes como el informe 'Millionaire Tracker' elaborado por el británico Instituto Adam Smith, que apuntaba a Asia como uno de los polos con mayor potencial de crecimiento en términos de riqueza. Asia-Pacífico lideró con un 10,5% de crecimiento de las grandes fortunas, seguido por EEUU que sumó 736.000 nuevos millonarios, más que ningún otro país, y ya tiene 8,7 millones.

En España también crece el número de millonarios. Dentro del marco europeo, Alemania creció un 11,1% en población de grandes fortunas, mientras que España avanzó, pero no fue la más rápida, ascendiendo hasta el puesto 14 del ranking de los 25 principales países por población de ultrarricos. Sin embargo, en España esa riqueza solo creció un 5,3% (un 3,4% por debajo de la media global) creando 13.100 nuevos millonarios con un capital de más de un millón de dólares disponible para invertir, excluyendo el valor de su residencia y objetos de consumo. Según las estimaciones de Capgemini, eso deja un total de 259.700 millonarios en España que cumplen ese requisito.

La riqueza financiera de esa población ultrarrica también aumentó en España en 2025, registrando con un crecimiento del 6,7%, hasta situarse en un total de 672.112 millones de euros en conjunto.

Los que más ganan son los que ya tenían más. Hay un dato que da una idea del nivel de concentración de la riqueza en unas pocas manos. Solo el 1% de los grandes patrimonios acumula el 34,8% de toda la riqueza de ese grupo. Y el segmento que más creció en 2025 no fueron los millonarios "más pobres", sino el grupo de los millonarios entre los millonarios: personas con más de 30 millones en activos. Su número subió un 9,4%, mientras que su riqueza lo hacía en un 9,7%, por encima del conjunto.

Este fenómeno de concentración no es nuevo, pero se repite cada con más intensidad. La razón tiene que ver con el acceso al capital. Quien tiene más capital disponible puede invertir en activos que dan más rendimiento en capital privado, fondos alternativos, estructuras de inversión a las que el pequeño inversor no llega. El informe señala que el 68% de los grandes patrimonios tiene intención de aumentar su exposición a capital privado. El acceso a ese mundo de grandes inversiones no está al alcance de todos, y eso ensancha la brecha incluso entre el 1,1% más rico de la población.

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