Las mejores estrategias para pedir un aumento de sueldo, la negociación más parecida a una "batalla" en el trabajo

Pedir un aumento salarial es uno de los momentos más tensos para los empleados, sobre todo en la cultura latina, donde la negociación salarial es casi un tabú. No obstante, es un momento que, más tarde o más temprano, todos los profesionales afrontan a lo largo de su carrera independientemente de cuál sea su cargo.

Afrontar correctamente el momento, y la actitud con la que se aborda esa petición, es una parte importante para su éxito.

Para pedir un aumento, mira el calendario

Según declaraba Nicola Weatherhead, vicepresidenta de Operaciones de Personas y Adquisición de Talento en The Stepstone Group, en una entrevista para el británico Dailymail, una petición de mejora salarial nunca puede ser fruto de la improvisación.

El primer paso es elegir el momento adecuado tanto para el responsable de recursos humanos, como para la empresa. Por ejemplo, si tienes constancia que la empresa pasa un mal momento financiero, es menos probable que tenga capacidad para incrementar tu salario. En cambio, un buen momento puede ser justo después de hacerse público un balance económico positivo.

Por otro lado, independientemente de la salud financiera de la empresa, también es importante elegir bien la fecha en la que se propone el incremento. Por ejemplo, muchas empresas preparan sus presupuestos anuales a finales de año, y se cierran a principios de año. Por lo tanto, los primeros meses del año tal vez no sean los mejores para pedir un aumento de sueldo porque las partidas presupuestarias ya están asignadas.

En cambio, el momento perfecto para solicitarlo será justo antes de que la empresa comience a elaborar esos presupuestos para el próximo año. De ese modo, tu petición sí podrá ser tenida en cuenta e incluida en las cuentas del siguiente ejercicio.

Cita para hablar de tu salario

Desde la plataforma laboral Indeed, señalan que tan importante como elegir el momento adecuado para la empresa, es elegirlo para hablar con el responsable de recursos humanos que lo gestiona.

Tener una conversación sobre tu salario junto a la máquina de café no es la mejor de las ideas, por lo que lo idóneo es fijar una cita con la suficiente antelación para garantizar que quien debe recoger tu petición te está prestando toda su atención en un entorno tranquilo y privado.

Durante esa reunión, habla con seguridad y asertividad, pero evita sonar agresivo o demasiado tímido. Un tono equilibrado genera empatía y facilita establecer una negociación abierta y respetuosa.

Las empresas pueden tener programas de evaluación trimestral o anual, y ese también puede ser un buen momento para abordar la subida salarial, ya que sobre la mesa estarán tus datos de rendimiento para avalarlo. Eso nos lleva al siguiente punto.

No te compares, que hable tu trabajo

"Prepara un resumen detallado de lo que has logrado durante el último año y lo que planeas contribuir en el futuro", señalaba Weatherhead. Llevar esta lista con tus logros te permite mostrar, de forma objetiva y basándote en resultados, la valía de tu trabajo y el valor añadido que aportas a la empresa.

Menciona cifras concretas, como aumentos en ventas o mejoras en la eficiencia operativa, si has liderado nuevos proyectos o todo lo que resulte relevante en tu puesto o que haya aportado al equipo. La situación económica personal nunca debe ser el motivo que justifique la petición de incremento salarial.

Uno de los errores más frecuentes es compararse con otros compañeros, incluso con aquellos con tareas similares. Cada empleado cumple su función y sus métricas pueden ir orientadas a objetivos distintos, aunque aparentemente se hagan funciones similares. "Además, abstente de hacer exigencias o ultimátums, ya que esto puede tensar tu relación con tu empleador", destaca la experta. Lo último que quieres es ser un foco de problemas para quien debe gestionar su aumento de sueldo.

En cambio, implicar a un supervisor para que valide tu trabajo, sí es una buena estrategia ya que es alguien cuyo objetivo es, precisamente, reportar tu rendimiento. Esa confirmación de tus resultados tendrá más peso que tus afirmaciones a la hora de considerar un aumento salarial. "Necesitarán pruebas y, si tienes un responsable de alto rango en la empresa que te ayude a defender tu postura, los jefes se convencerán mucho más fácilmente entre ellos", asegura Weatherhead.

Investiga y pide en consecuencia

Otro aspecto importante es no dejar en el aire el porcentaje de incremento salarial que tienes en mente. Por ello, es conveniente hacer una investigación previa del salario promedio de tu puesto en el sector, en tu región y en el tipo de empresa, ya que los salarios varían en función de esos factores.

Conocer esos datos te permitirá presentar una propuesta razonable. Utiliza herramientas como comparadores salariales, consulta a colegas o revisa ofertas de empleo similares a tu perfil y conocimientos para obtener un rango salarial adecuado.

Evita pedir una cantidad exacta, es más adecuado hablar de rangos salariales o de porcentajes de incremento. Eso da margen para negociar y muestra flexibilidad por tu parte. Por ejemplo, puedes decir: "He investigado y creo que un aumento dentro del rango de X a Y sería justo considerando mis responsabilidades y desempeño dentro del equipo".

Una negativa no es una derrota

Una de las estrategias de comunicación en este tipo de negociaciones es no proponer el incremento como una pregunta de si o no. Si lo haces, lo más fácil para la empresa es plantarse en el no. En cambio, puedes plantearlo como un objetivo a conseguir, de ese modo, incluso si en ese momento recibes una negativa, se traza un cronograma para una nueva solicitud en el futuro.

De una forma asertiva y calmada, pregunta al responsable qué objetivos y mejoras considera que deberías alcanzar para obtener ese incremento en el futuro. Eso no solo denota una actitud positiva de crecimiento, sino que también destaca el compromiso con la empresa.

De hecho, incluso en caso de obtener un incremento salarial, puede que este se encuentre por debajo de tus expectativas iniciales. Conocer esa hoja de ruta puede servirte de cara a una nueva solicitud en el futuro ya que sabes exactamente qué esperan de ti.

Por otro lado, no esperes una respuesta en esa misma reunión. Es más que probable que el responsable deba consultar a otras personas esa decisión, por lo que imponer plazos añade una presión innecesaria a la situación.

