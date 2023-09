Si quieres un salario alto, hay una elección crítica en tu carrera profesional: qué lenguaje de programación dominas

La escasez de talento ya es un serio problema en todo el mundo. Las empresas no encuentran personal cualificado para determinados perfiles y los candidatos están muy bien remunerados. El sector tecnológico es uno de los más afectados por la constante actualización de los conocimientos, por lo que elegir el área de especialización y el lenguaje de programación adecuado marca una gran diferencia salarial.

Las empresas no encuentran profesionales especializados. En tecnología siempre ha habido un cierto nivel de déficit de talento debido a la velocidad de innovación a la que se mueve este sector. Sin embargo, en los últimos años se ha agravado especialmente.

Según el Informe de Tendencias de RRHH 2023 elaborado por Randstad, el 72% de las empresas perciben la escasez de talento y no es capaz de ocupar las vacantes en determinados perfiles técnicos. El 53% de esas empresas tiene como principal reto cubrirlos en 2023 y el 42% busca la fidelización de esos perfiles para evitar la rotación.

Experiencia y lenguaje de programación marcan la diferencia. Según el estudio Tech Career Report 2023 realizado por el portal de empleo Manfred, especializarse en un lenguaje de programación adecuado y atesorar más de 10 años de experiencia en el sector marcan la diferencia. Estos dos factores pueden ser los mayores condicionantes a la hora de establecer el rango salarial. La diferencia puede llegar a ser de hasta 11.100 euros al año para un profesional con más de 10 años de experiencia en CSS (52.300 euros/año) o en TypeScript (63.400 euros/año).

Especializarse en frameworks como React o Spring Boot también aporta un buen incentivo salarial, siendo una de las especialidades más demandadas. Un candidato con más de 10 años de experiencia en jQuery puede acceder a un salario medio de 49.200 euros al año, mientras que en React el salario puede ascender a 61.700 euros anuales.

La oferta y la demanda en los puestos de liderazgo. La ley de la oferta y la demanda sale a la luz con claridad cuando hablamos de puestos clave al frente de proyectos. El 34,3% de las ofertas de las empresas corresponden a puestos de Backend Development, mientras que el 19,4% son para Frontend Develop.

Tener una experiencia de entre 5 y 10 años en estos puestos puede suponer un salario entre 31.000 euros/año (25% y 26,8%, respectivamente) y 60.000 euros/año (19,1% y 18%). Los perfiles mejor remunerados son los de Ingeniería, arquitectura de software y Teach Lead, con rangos salariales por encima de los 80.000 euros al año.

Fuente: Tech Career Report 2023 de Manfred

El teletrabajo sigue teniendo mucho peso. Los perfiles tecnológicos son los que más fácilmente pueden adoptar jornadas en remoto, y su presencia en las oficinas no es tan necesaria como el personal creativo, de ventas o ejecutivo. Eso tiene su reflejo en la preferencia de los candidatos.

El 62,8% de estos perfiles prefieren trabajar de forma remota, y tienen su reflejo en que el 85,78% de las ofertas de esta plataforma son en esta modalidad. El 24,1% de los candidatos prefiere alguna de las modalidades de trabajo híbrido. Solo el 13,1% de los candidatos prefiere trabajar de forma presencial en la oficina.

Shut down. Take my money. En muy pocas ocasiones el candidato espera un salario menor que el que ofrece la empresa. De hecho, según el estudio Global Workforce of the Future 2023 de Adecco Group, el 48% de los empleados cambiaría de trabajo en 2023 por un salario mejor.

En cambio, si aspiras a un puesto de Analista de datos, Ingeniero de datos, científico de datos o Product Design puedes llevarte una sorpresa ya que la escasez en esos sectores es especialmente acuciante y las empresas ofrecen incentivos salariales por encima de lo que esperan los candidatos.

Fuente: Tech Career Report 2023 de Manfred

La brecha de género es notable. El tecnológico es un sector donde la presencia femenina es especialmente baja, con solo una media del 16% de mujeres. Esa desigualdad también se refleja en los salarios que, a igualdad de experiencia y puesto, puede llegar a ser de unos 1.000 euros al año para los perfiles junior, hasta más de 10.000 euros al año para los senior.

Habilidades que gustan a las empresas. El informe de Manfred revela que también hay una cierta disonancia entre las habilidades que valoran los candidatos y las empresas. Por ejemplo, la formación continua es una habilidad que parece inherente a los profesionales de tecnología, pero no es algo que las empresas valoren especialmente. En cambio, la comunicación verbal con los jefes de equipo, la capacidad de autogestión y la proactividad son cualidades muy valoradas por las empresas.

El inglés es condicionante para ascender. Un dato curioso que aflora en el estudio de Manfred es la importancia del nivel de inglés para conseguir mejores condiciones salariales en el sector de la tecnología. El mayor porcentaje de candidatos con niveles de ingles básico (A2) se concentra en rangos salariales por debajo de los 31.000 euros. Mientras que a medida que se va subiendo de nivel de inglés, su rango salarial también va ascendiendo.

En Xataka | Los trabajos con los mayores sueldos y subidas de España: radiografía de la desigualdad salarial

Imagen | Pexels (Christina Morillo)