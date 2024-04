'Mi reno de peluche' saca a la luz los problemas de los detectives de internet: la "acosadora" se muestra y señala al creador

Ha tomado al asalto el top de lo más visto de Netflix desde su estreno: el perturbador retrato del acoso de una fan a un humorista entró hace dos semanas con más de dos millones y medio de visualizaciones en la lista de la plataforma, y en esta ya está en el número uno, con más de trece millones. Un éxito que viene de la mano de una condición muy especial: el morbo que despierta entre los espectadores el hecho de que esté basada en hechos reales.

De qué va 'Mi reno de peluche'. La serie en sí tiene un punto de partida propio de thriller de acosos al estilo 'Misery', quizás su referente superficial más claro: un cómico de éxito moderado tiene un gesto amable con una mujer vulnerable y desequilibrada, lo que desencadena una obsesión enfermiza por parte de ella que pone patas arriba la vida de ambos. Este es solo un punto de partida, claro, porque pronto conoceremos el doloroso pasado de los dos, no solo de la acosadora, y cómo ha llegado la vida del cómico a ese punto. Una serie amarga e impactante con excelente cogida tanto de la crítica como del público (97/84 en Rotten Tomatoes).

La historia real. Buena parte de lo que cuenta la serie es auténtico. La violación de un mentor, la relación con la acosadora... todo ello formó parte, de hecho, de un show que Richard Gadd, creador y protagonista de la serie, creó e interpretó durante un tiempo, dando vida todos los papeles. Es la base para la serie. Desde los hechos han pasado unos diez años, tiempo que Gadd ha usado para distanciarse del trauma.

Detectives aficionados. ¿El problema? Internet, como siempre. Los detectives aficionados de la red (que tantas alegrías nos dieron con su papel en 'A los gatos, ni tocarlos') han intentado averiguar quiénes son dos personajes clave de la serie: la acusadora Martha y Darrien, el guionista que empieza a tutelar al protagonista y que intentar aprovecharse de él, y que muchos han identificado con el actor y guionista Sean Foley. Gadd ha tenido que pedir a estos detectives aficionados que no indaguen más en las identidades reales que hay tras los personajes, posiblemente prediciendo el siguiente paso en toda esta trama.

Habla la... ¿acosadora? El diario británico 'Daily Mail' ha publicado una entrevista anónima con la auténtica acosadora de la serie, que la ha concedido a cambio de que no se desvele su identidad, y la mujer ha dejado claro su punto de vista. Según ella, Gadd intenta aprovechar esta ficción "para acosar a una mujer mayor para conseguir fama y fortuna", y remata dándole la vuelta a las tornas: "Está usando 'Mi reno de peluche' para acosarme. Yo soy la víctima", es decir, el auténtico villano (aunque involuntario) de la historia es él.

Falta a la verdad. Entre otras cosas, la Martha auténtica afirma que nunca tuvo un reno de peluche de pequeña, y si lo hubiera tenido no se lo habría contado a Gadd. Esto es algo que ya comentaba el actor con respecto a cómo se habían ficcionado pasajes de su vida: "hay ciertas protecciones, no puedes simplemente copiar la vida de alguien y su nombre y ponerlo en televisión". Para lo que sí sirve todo este caso es para poner una incómoda zona gris sobre la mesa: si no quieres que se se señale a los culpables, si quieres que permanezcan en el anonimato... ¿por qué hacer una serie de ficción basada en hechos reales?

Cabecera | 'El caso Asunta' es el gran desafío de las ficciones true crime españolas. La razón: un caso lleno de enigmas