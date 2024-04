Android Auto 11.9 beta: qué novedades tiene y cómo actualizar

Google ya ha lanzado la nueva versión beta de Android Auto 11.9, que después de dos últimas versiones del sistema operativo sin una beta por adelanto hace que todo vuelva a la normalidad. Recuerda que se trata del sistema operativo que instalas en el móvil pero no lo usas ahí, sino que lo utilizas en la consola del coche cuando la conectas a tu dispositivo.

Y como solemos hacer cuando se lanza una nueva versión beta, te diremos cuáles son sus novedades, de forma que puedas saber hasta qué punto merece la pena adelantarte a la versión final que llegará en unos días. Pero recuerda que si lo que quieres es tener la máxima posibilidad posible, es la versión final la que incluirá los cambios de esta beta en unos días pero sin los posibles bugs que haya.

Novedades de Android Auto 11.9 beta

En esta versión beta no destacan grandes cambios, aunque hay que recordar que hace unos días empezó a llegar a todos los usuarios el rediseño de los ajustes usando Material You. En este caso, este nuevo diseño no llegó con la última nueva versión sistema operativo, sino que ha empezado a implementarse en todos los usuarios de forma independiente.

Por lo demás, no hay ninguna otra novedad exterior en esta nueva versión. Esto quiere decir que si te toca el rediseño de los ajustes te llegará, pero esto no va a depender únicamente de si instalas la beta o no. Todo lo demás externamente sigue igual que en versiones anteriores de Auto.

¿Y por qué parece no haber nunca grandes novedades? Pues porque se prioriza el desarrollo centrándose en la solución de bugs, errores internos y problemas de estabilidad. La empresa nunca especifica qué errores han sido solucionados, pero es de esperar que así sea. También es común que en las actualizaciones se añada soporte para nuevos dispositivos.

Y esto último es así porque las novedades de Android Auto van por dentro, con pequeños cambios en el código del sistema operativo. Es un sistema para la conducción, por lo que cualquier error en la app puede ser fatal, lo que hace que en las actualizaciones de Android Auto no pueden simplemente lanzar una nueva función y luego irla mejorando, porque cada fallo puede costar vidas.

Cómo actualizar Android Auto Beta

Al ser una versión en fase beta, todavía vas a tener que esperar unos días hasta que llegue a su versión final, ya que las betas son cerradas, aunque en este enlace puedes probar suerte por si hubiera algún hueco en el programa de betas, algo que no suele pasar.

El otro método para probar la beta es descargar e instalar su archivo APK, disponible en la página de Android Auto en APKMirror. En esta web tendrás que elegir entre las arquitecturas ARM y ARM64, aunque si tu móvil es actual casi seguro que es la ARM64. Una vez descargado el archivo, tienes que instalar la APK en tu Android de forma manual y reiniciar.

