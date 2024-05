En los 60, Ed Dwight no pudo ir al espacio por ser negro. Blue Origin cumplirá su sueño dentro de unas horas

Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, volverá a lanzar personas al espacio este fin de semana después de un parón de casi dos años por un fallo en el cohete New Shepard. Uno de los miembros de la tripulación será Ed Dwight, famoso por lo que nunca fue: el primer astronauta negro de la historia. Tiene 90 años.

Quién es Ed Dwight

Nacido en Kansas City en 1933, Ed Dwight vivió toda su infancia en una granja cerca del aeropuerto de Fairfax, donde pasaba las horas ayudando a los mecánicos y pilotos. A los 18 se alistó en la Fuerza Aérea.

Los siete primeros astronautas de Estados Unidos fueron designados en 1959 por el presidente Eisenhower: los famosos Mercury Seven, entre los que destacaron Alan Shepard y John Glenn. Los cohetes de Blue Origin llevan ahora sus nombres.

En 1961, el presidente Kennedy designó un nuevo grupo de hombres para las futuras misiones Gemini, precursoras del programa Apolo. La Casa Blanca decidió incluir a un hombre negro para contentar a la comunidad afroamericana, y así fue como Ed Dwight recibió una carta del Pentágono para entrenar en la Escuela de Pilotos de Investigación Aeroespacial (ARPS), el programa de vuelos de élite de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que era la vía de ingreso al cuerpo de astronautas de la NASA.

Allí tuvo que vérselas con el general Chuck Yeager, famoso por ser la primera persona en superar la velocidad del sonido. Según relata Dwight en un documental del New York Times, Yeager estaba furioso por que un hombre negro hubiera accedido a su escuela de élite y pidió a los estudiantes e instructores que lo ignoraran para que se fuera por su propio pie:

"Chuck Yeager llamó a los estudiantes y al personal instructor y les dijo, este es nuestro plan: No hablen con él. No socialicen con él. No beban con él. No lo inviten a sus fiestas. Ignórenlo, como si no existiera. Esto lo romperá psicológicamente. Acabará yéndose".

Dwight no se fue, y la noticia de que había sido seleccionado, algo que a la Casa Blanca le interesaba mover, causó mucha expectación. "Un negro de 29 años dice estar ansioso por ir al espacio", relataba un informativo de la época. En la academia lo llamaban el chico de Kennedy.

"Había mucha gente descontenta. Decían '¿Hay un negro capaz de hacer esto? Estás de broma'".

Sin embargo, cuando los 14 astronautas que pasaron el corte fueron anunciados, Dwight no estaba entre ellos. En realidad, hicieron como si no existiera. "¿No había un chico negro entre los últimos 30 seleccionados que estaban considerando?", preguntó un periodista. "No, no lo había", contestó un oficial.

Dwight dejó la Fuerza Aérea en 1966 y se dedicó a partir de entonces a hacer esculturas, especialmente monumentos de celebridades negras como Martin Luther King, Frederick Douglas y Harriet Tubman. Tiene más de 130 obras en museos y espacios públicos, pero nunca ha viajado al espacio. Hasta ahora.

Tres minutos de resarcimiento

A sus 90 años, Dwight será uno de los tripulantes de la misión NS-25 de Blue Origin junto a Mason Angel, Sylvain Chiron, Kenneth L. Hess, Carol Schaller y Gopi Thotakura. Dwight no ha pagado por su vuelo a bordo del cohete New Shepard. Su asiento está patrocinado por la fundación Space for Humanity.

Está previsto que el cohete despegue el domingo 19 de mayo a las 13:30 UTC. Podrá seguirse en directo en la web de Blue Origin. El New Shepard es un cohete suborbital, por lo que los tripulantes estarán unos tres minutos en condiciones de microgravedad por encima de la frontera del espacio (la línea de Kármán) antes de regresar al desierto de Texas, donde su cápsula aterrizará con tres paracaídas.

Imágenes | Op-Docs / New York Times / YouTube

