Blue Origin desafía a SpaceX: la empresa de Jeff Bezos espera llegar a la Luna en 12-16 meses, antes que Starship

Décadas después de que Estados Unidos ganara la carrera espacial contra la Unión Soviética, la NASA vuelve a apuntar a la Luna, esta vez con China como competidor. Pero la nueva carrera espacial tiene otras líneas de metas, incluso entre corredores de un mismo país.

Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, parece haber despertado de su letargo con ánimos renovados. Tanto que uno de sus ejecutivos afirmó que la empresa espera llegar a la Luna a principios del año que viene, antes de que lo haga SpaceX con su nave Starship.

Blue Origin lanza un órdago a SpaceX

John Couluris fue director de lanzamiento en SpaceX entre 2007 y 2014. Desde 2020 lidera el programa de permanencia lunar en Blue Origin. En una entrevista con 60 minutes, Couluris se acordó de su antigua empresa en lo que sonó como un desafío.

"SpaceX ha hecho algunas cosas asombrosas. Ha cambiado la narrativa sobre el acceso al espacio. Y Blue Origin busca hacer lo mismo", dijo Couluris durante la entrevista, la primera en la que un programa de televisión accedió a la fábrica del cohete New Glenn. "Esperamos que nuestro módulo lunar aterrice en la Luna de aquí a 12-16 meses", afirmó.

La entrevista se grabó en enero, lo que significa que Blue Origin planea enviar su nave Blue Moon a la Luna entre enero y mayo de 2025. Por su parte, Elon Musk dijo en febrero que esperaba que Starship llegara a la Luna en menos de cinco años, es decir, para 2029.

Aunque nunca lo ha aclarado, es posible que Musk se refiriera a los lanzamientos comerciales de Starship más allá del programa Artemis de la NASA, ya que la misión Artemis III, que emplea una Starship para bajar astronautas a la superficie lunar, está prevista para septiembre de 2026 y requiere un vuelo de prueba no tripulado para el año anterior.

Es decir, según el calendario de la NASA, el primer alunizaje de una Starship está programado para 2025, mientras que el primer alunizaje tripulado de la nave-cohete está previsto para septiembre de 2026.

Todo depende del cohete New Glenn

El primer New Glenn de Blue Origin (que no está diseñado para volar) en Cabo Cañaveral

Por su parte, Couluris no se refería a una misión tripulada, sino al primer alunizaje de la nave de carga Blue Moon Mark I, que es más pequeña que la versión con capacidad para llevar astronautas y puede lanzarse en un único cohete New Glenn.

La nave tripulada de Blue Origin se llama Blue Moon Mark II y requiere, aparte del lanzamiento de la propia nave, lanzar un remolcador y un módulo cisterna para repostar en órbita en tres New Glenn distintos. Es la opción que la NASA eligió como aterrizador lunar para la misión Artemis V y, por ahora, la única alternativa estadounidense a Starship para transportar gente a la superficie de la Luna.

El módulo Blue Moon Mark I es más sencillo, no es reutilizable y tiene una menor capacidad de carga, pero aun así el plazo de enviarlo a la Luna en 12-16 meses es muy ambicioso, ya que depende de un cohete que no ha volado nunca. New Glenn es el primer lanzador orbital de Blue Origin, un gigantesco cohete de metano y oxígeno líquido con una poderosa etapa superior de hidrógeno.

El primer New Glenn se encuentra en vertical en Cabo Cañaveral, pero no está diseñado para volar, sino para realizar pruebas de integración y presurización, por lo que a Blue Origin le queda mucho camino por delante para que su cohete debute, algo que espera que ocurra en 2024.

Por ahora, lo único que respalda al New Glenn es el lanzamiento exitoso del cohete Vulcan Centaur de United Launch Alliance, que usa los mismos motores.

