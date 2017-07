Instalar APK en Android: Cómo hacerlo y cuales son los riesgos

Hoy te vamos a hablar sobre instalar archivos APK en Android. Los APK o Android Application Package son uno de los formatos de paquete más populares disponibles para Android, y con ellos puedes instalar aplicaciones de una manera parecida a cómo lo haces, por ejemplo, con los archivos .exe en Windows.

Una de las principales ventajas de Android respecto a otros sistemas operativos móviles es la libertad. Puedes, por ejemplo, instalar aplicaciones de cualquier sitio más allá de la tienda oficial de Google. Pero esta libertad a veces juega en contra del usuario, convirtiendo esta ventaja en una puerta abierta para la instalación de software malintencionado.

Por lo tanto por seguridad no es recomendable instalar aplicaciones de páginas que no sean la tienda oficial de Android. Sin embargo, servicios como Amazon tienen apps propias que han sido capadas en la tienda oficial de Google, y te ofrecen la posibilidad de descargar su versión completa desde su web oficial, o sea que a veces puede ser útil.

Los riesgos de los orígenes desconocidos

Instalar una aplicación de formato .apk en Android es como instalar una aplicación .exe en Windows. Eso quiere decir que los peligros a los que te expones al hacerlo son los mismos, como la posibilidad de infectar con algún virus, malware o añadir a tu móvil otros programas en el proceso de los que no se te advierte.

Como pasa en cualquier otro sistema operativo, si yo meto un virus en una aplicación lo haré bajando esta app y modificando su código, pero no dejaré pistas en su nombre o icono. Por lo tanto, por defecto no tendrás manera de diferenciar una apk infectada de una que no lo esté, y de ahí la importancia de tener mucho cuidado con de dónde te la descargas.

Existen dos maneras de instalar las aplicaciones en Android. Por una parte tienes tiendas de aplicaciones oficiales como las de Google, Amazon y algunas otras empresas. En ellas se somete a las aplicaciones a diferentes tipos de control de seguridad. Pero también tienes la posibilidad de descargar APKs de otros sitios, como cualquier página web, foros o redes P2P. Aquí no suele haber estas revisiones de seguridad, y todo queda en manos de la buena fé de quien sube las apps.

Imagínate por ejemplo que en Google Play tienes un juego que te gusta, pero que cuesta demasiado dinero. Vas a un foro donde en teoría está el archivo APK de ese juego, y en el que te prometen que te lo puedes bajar a instalar gratis. ¿Cómo puedes saber que esa APK con el nombre e icono del juego no es en realidad otra cosa que puede dañar tu móvil?

Evidentemente hay páginas y páginas, y no todo lo que te bajes más allá de las tiendas oficiales es peligroso. Por ejemplo, existen repositorios como APK Mirror donde se suben las APKs originales de las aplicaciones que tienes disponibles en las webs oficiales. Pero más allá de una o dos opciones puntuales lo recomendable es no descargar nada de sitios que no conozcas.

Cómo instalar una APK en Android

En la mayoría de los casos Android tiene deshabilitada por ejemplo la opción de instalar aplicaciones de orígenes desconocidos, que son todas las que no se instalan a través de Google Play. Para ello ve a los Ajustes de Android, y una vez en ellos *pulsa sobre la opción *Seguridad***.

Una vez dentro, pulsa sobre el interruptor que tienes al lado de la opción Orígenes desconocidos para activarla. Google te avisará de que quedarás expuesto a ataques que se puedan realizar como te hemos explicado a través de estas aplicaciones, y pulsando Aceptar en este aviso ya tendrás habilitada la opción*.

Ahora procede a descargar la aplicación APK que quieras. Intenta que sea desde tiendas 100% fiables. Cuando lo vayas a hacer puede que el navegador de tu móvil te avise de que estas apps pueden dañar tu dispositivo. El aviso te lo hará con cualquier archivo de formato .apk que descargues. Pulsa en Aceptar para proceder a la descarga.

Cuando hayas bajado la aplicación tendrás una notificación, y sólo tendrás que abrir el panel de notificaciones y pulsar sobre el nombre de la apk descargada. Si has metido la apk en una tarjeta microSD o carpeta concreta del móvil, tendrás que utilizar un navegador de archivos para acceder a esta dirección y luego pulsar sobre ella. Exactamente igual que en Windows.

Si tienes habilitados los orígenes desconocidos te aparecerá la tabla de información con todos los elementos de tu móvil a los que va a acceder la app, y sólo tendrás que pulsar en Instalar para proceder a instalarla. Si no lo tienes habilitados te dirá que no puedes hacerlo, y en algunos casos te llevará directamente a la configuración de seguridad para que la habilites.

Ten en cuenta que este panel de información muestra a qué elementos accede la aplicación tal y como fue concebida de forma original. Pero si yo cojo una apk y cambio su código para meterle un virus o que te espíe, esto no saldrá reflejado en el panel de información. Por lo tanto, todo depende de que te hayas bajado la app de un sitio fiable.

