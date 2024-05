Tu móvil Android se bloqueará automáticamente si alguien intenta robarlo. Así funcionará esta brutal función de Android 15

Estamos en el marco del Google I/O 2024 y, tras presentar las novedades en Gemini, Project Astra y llegada de la IA al buscador de Google, se ha anunciado tanto la segunda beta de Android 15 como las novedades que llegarán al sistema próximamente.

Una de las más relevantes tiene que ver con la seguridad. Los robos de teléfonos están a la orden del día, y Google tiene un plan para evitar que los ladrones puedan acceder a nuestra información de forma sencilla. Un plan en el que será el propio teléfono el que se ponga en modo defensivo.

Android 15 llegará en su versión a finales de año, pero ya conocemos algunas de las novedades que tendrá el nuevo sistema de Google. Mejoras en Gemini, integraciones en apps nativas y, en lo relativo a la seguridad, llegan dos importantes novedades.

La primera de ellas recibe el nombre de Espacio Privado, una función que, como su propio nombre indica, servirá de fortín para nuestras aplicaciones más preciadas: apps de banco, mensajería, y todas aquellas que no queramos tener demasiado a la vista, se guardarán en un espacio más protegido. Google lo define como una caja fuerte digital en la que podemos esconder apps.

Aunque hayamos desbloqueado el teléfono, para acceder a esta carpeta segura será necesario dar de nuevo el paso de autenticación. De esta forma, incluso si alguien ha captado nuestro teléfono desbloqueado por alguna razón, no podrá acceder a estas apps.

Pero no es esta la función más llamativa relativa a la seguridad. Google nos ha confirmado una novedad de Android 15 aún más potente. Nuestro teléfono será capaz de utilizar inteligencia artificial en conjunción con sus sensores físicos para intentar detectar si alguien nos da un tirón.

Si se detecta que alguien nos ha arrebatado el teléfono y trata de huir con él (a pie, moto, bicicleta, coche, etc.), el teléfono se bloqueará de forma automática. De esta forma, no será posible que accedan a nuestros datos. No hay noticias sobre cuándo llegará esta función, pero promete ser una de las claves de la versión estable.

