Uno de los mayores expertos en moda masculina está enamorado del estilo de la nobleza española (y quiere que tú también lo estés)

Quizás no te suene su nombre, pero si eres usuario habitual de X no sería extraño que en algún momento te hayas encontrado con un tuit de Derek Guy. En la red de Elon Musk suma casi 875.000 seguidores, una vasta parroquia creada gracias a la visibilidad que logró en la sección "Para ti" de la plataforma e hilos virales como los que escribió sobre los relojes de Dave Portony o la industria de la cachemira. Si no te suena, no pasa nada. Baste decir que Derek Guy es un experto mundial en moda de hombre… y un enamorado confeso del estilo de aristócratas españoles como el rey Felipe VI, Fernando Fitz-James Stuart o su padre, Carlos Fitz-James Stuart.

Tal es su admiración que Guy ha dedicado al monarca extensos —y exitosos— hilos ensalzando su elegancia y en los que invita al mundo a aprender de su estilo.

¿Qué sabemos de Derek Guy? No gran cosa. Y es así porque, a pesar de su enorme exposición en redes, ser un referente internacional en moda masculina, haber escrito en algunas de las revistas más prestigiosos del mundo y conceder no pocas entrevistas, él mismo se ha encargado de preservar casi todos los detalles de su identidad. Conocemos lo que él mismo quiere mostrar en redes, donde usa el nombre Derek Guy y una foto de Eliott Richardson, Fiscal General con Nixon.

Gracias a sus charlas con Vice, GQ, Telva o NBC sabemos por ejemplo que ha vivido en la Costa Oeste de EEUU, empezó a interesarse por la ropa en el instituto, en 2010 lanzó un blog titulado "Die, Workwear!", escribe en Twitter desde 2011 y gracias a Tumblr logró trabajos elaborando textos sobre moda. Algunas versiones, como la entrada de Wikipedia con su nombre, sostienen que es de Vancouver y sus padres proceden de Vietnam —él ha dejado alguna pista muy difusa al respecto—, aunque las referencias en las que se basan esos datos llevan a tuits ya borrados.

"Menswear Guy" cotizado. Muchos más claro que sus orígenes está el papel que desempeña Guy ahora. Apodado "Menswear Guy", suma cientos de miles de seguidores en X y sus textos han aparecido en las páginas de The New York Times, The Washington Post, The Financial Times, Esquire o Politico. Todo sin dejar de lanzar reflexiones en Die, Workwear!, tuitear con una prolijidad pasmosa y hacer gala de tal influencia en el mundo de la moda que de sus valoraciones sobre personajes famosos se hacen eco The Guardian o The Telegraph.

Y para muestra un botón, nunca mejor dicho: después de que Guy alabase públicamente el "nivel de sastrería" del que hizo gala Felipe VI en Wimbledon, The Times sacó al Borbón en portada junto al título "Felipe el fabuloso, style King!"

Subiendo como la espuma. Parte de ese éxito se explica por la enorme visibilidad que alcanzó en Twitter, ahora X, tras el desembarco de Elon Musk. Guy llegó a la plataforma en 2011, hacia finales de 2022 sumaba 25.000 seguidores, a comienzos de 2023 iba por los 110.000, en julio eran ya más de 451.000 y ahora 874.500. "Ni siquiera tienes que estar interesado en la ropa de hombre. Twitter pondrá mi tuit en tu timeline sin que ni siquiera se lo pidas, lo cual es una forma muy rara de encontrar contenido en este punto", explicaba a USA Today.

Meses antes aseguraba a Vice que nunca había dado "ni un centavo" a Twitter ni había pagado a la plataforma para promocionar tuits. Lo que sí hubo entremedias de ese éxito fulgurante fue un par de hilos virales, como el que publicó en otoño de 2022 sobre la sorprendente (y escandalosa) relación coste-precio de unos relojes de lujo; y otro, lanzado unos días después, sobre la industria de la cachemira.

Pasión por Felipe VI. Aquel tuit sobre Felipe VI lo publicó Derek Guy el 17 de julio de 2023, después de que el monarca se dejara ver en Wimbledon para animar a Alcaraz. Y, claro está, su reflexión poco tenía que ver con el tenis, el deporte en general, la política o la crónica rosa. Lo que diseccionó en detalle el influencer fue el estilo del rey: "Es muy raro ver este nivel de sastrería hoy en día, incluso en los ricos. Así que vamos a hablar de algunas de las razones por las que es genial", tecleo junto a una fotografía en la que se veía a Felipe VI de traje.

Aquella frase inició un interesante hilo en el que diseccionaba el estilo del rey, tanto en Wimbledon como en otras de sus apariciones públicas. Cuellos, solapas, cortes, proporciones, líneas, coherencia… Su análisis llegó hasta los detalles más minúsculos, con comentarios que subrayaban el acierto del monarca al escoger vestuario. "Felipe siempre luce muy bien y parece que todos sus trajes los corta el mismo sastre". El hilo sumó millones de visualizaciones, más de 150.000 "me gusta" y miles de comentarios. Eso sin contar el eco que tuvo en The Times.

Guiños y más guiños al rey. No fue su único tuit sobre el jefe de Estado español. Y eso, es importante destacarlo, por parte de un tuitero al que no le tiembla el pulso al cuestionar el estilo de figuras mediáticas, como el primer ministro británico, Rishi Sunak, o el actor Daniel Cray o Jordan Peterson.

"Nunca me había fijado en Felipe VI hasta su presencia en la final épica de Wimbledon. Un conocido me mandó un correo diciéndome que echara un vistazo al palco real, que me iba a interesar la vestimenta del rey de España. Me metí en Google y empecé a investigar, no solo esa foto, sino muchas otras, y me quedé impresionado de lo bien que viste", explicaba Guy a Telva en octubre.

"El nivel de la sastrería que muestra Felipe VI ya no se encuentra ni en Savile Row […]. En mi opinión el rey de España es quien mejor ha tomado el testigo de la edad dorada de la sastrería, la que va de 1930 a 1980. Recoge en términos de elegancia el legado de Clark Gable, Gary Cooper y Cary Grant, quien elegía ropa de su propio armario para las películas. Vestirse uno mismo, sin estilista, es la expresión más elevada de estilo hoy en día", comentaba el influencer y experto en moda.

Un guiño recurrente. Durante su entrevista con Telva, Guy reconocía que al menos por entonces, en octubre de 2023, el mensaje sobre el rey Felipe VI se había convertido en el más exitoso de su ya extensa carrera de tuitero. "Lancé un tuit de madrugada, pero nunca imaginé que tuviera tanto éxito. Cuando me desperté por la mañana había recibido 20 millones de visitas", relata. Esa enorme repercusión explica que las menciones a Felipe VI se hayan vuelto habituales en su cuenta.

Llega una búsqueda rápida para encontrar citas en julio, agosto, abril, mayo… Algunas tirando de ironía. "No sé, chicas. pensé que se vestía bien pero luego me enteré de que solo sigue un conjunto de reglas muy codificadas que aprendió del rey de España", publicó el verano pasado junto a una meme de Winny the Pooh.

Felipe VI… y más allá. Curiosamente, desde su exitoso y replicadísimo tuit sobre el estilo de Felipe VI en Wimbledon, Guy parece haberse interesado en la aristocracia española. Hace un mes escaso, el 17 de abril, dedicaba un hilo que recibió también miles de "me gusta" y alcanzó una visibilidad notable sobre otra figura conocida de la nobleza patria: Fernando Fitz-James Stuart .

"Ya ha oído hablar del Rey de España, ahora prepárese para el Duque de Huéscar", escribía el experto junto a una foto del aristócrata. Y al igual que en julio con Felipe VI, acompañó al mensaje de un minucioso análisis sobre forma de vestir.

"Podría ser el segundo miembro vivo de la realeza con más estilo (después del Rey de España)", valoraba Guy en un extenso hilo en el que contrapone su estilo con el de otras figuras mediáticas y llega incluso a lanzar algún que otro guiño al padre de Fernando Fitz-James Stuart, el decimonoveno duque de Alba: "Es de destacar que también está bien vestido. Aquí podemos ver que no es delgado. Lleva un poco de peso alrededor del estómago, como cabría esperar de alguien de su edad. Sin embargo, también viste muy bien siguiendo los mismos principios".

