Decenas de vídeos recorren España estos días resolviendo una cuestión: cómo diantres se debe vestir en la Feria de Sevilla

Arranca la segunda quincena de mes. Arranca la Feria de Abril en Sevilla. Y arranca un género propio en redes: el de los vídeos que muestran cómo vestirse para acudir a una de las citas más populares del calendario de festejos andaluz. Todo un despliegue de tutoriales y reflexiones vía X, Instagram o TikTok con un único (y complicadísimo) propósito: aclarar cuál es el código de etiqueta de la feria. Con su respectiva dosis de debate y polémica, por supuesto.

Al fin y al cabo si en redes se caldean agrios debates sobre cómo preparar las patatas bravas, ¿por qué iba a ser distinto con las normas de vestimenta?

A la feria, bien vestido. Ese es el objetivo de los vídeos que han empezado a pulular por TikTok o Instagram con el arranque de la Feria de Abril: aclarar cómo diantres debe vestirse uno si quiere acudir a la fiesta de las fiestas de la primavera andaluza. Y cómo no debería vestirse, claro. Algunas de las grabaciones, replicadas en varias plataformas y en las que incluso se analizan los outfits de los asistentes a la feria, han acumulado millones de reproducciones en poco más de un día.

Pero… ¿Y qué cuentan? Cómo debe vestirse uno para acudir a la feria. Al menos cómo hacerlo si quiere respetar el código de vestimenta tradicional. Ese es el propósito por ejemplo del vídeo colgado por Bund_company con "5 tips para no fallar vistiendo", una colecciones de consejos para hombres entre los que se incluye no usar gafas de sol, no calzar zapatos de ante o llevar calcetines. Algunos incluso anteponen el estilo a la comodidad. "Siempre corbata. Sé que hace mucho calor, pero la vamos a llevar todos los días de feria", explica el tutorial.

Así sí, así no. La lista de vídeos sobre outfits disponible en redes es amplia. Y no se limita solo a este año. La idea es siempre la misma: compartir reflexiones sobre cómo se visten hombres y mujeres para pasearse por la feria o los mejores outfits para acudir a la "noche del pescaíto", que marca el pistoletazo de salida de la fiesta. También hay quien comparte sus consejos sobre cuál es la mejor forma de vestirse para la ocasión o incluso quien se dedica a satirizar sobre estilos ajenos.

"Cada uno puede ir a su estilo, pero lo adecuado es ir con un traje de chaqueta oscuro o bien se puede poner unos chinos combinados con una americana. La combinación más típica es utilizar una americana azul marina con un pantalón gris. Se pueden usar otros tejidos, como el lino con colores como tierra, beis, verde o azulones y pantalones en tonos tierra. Lo ideal es ir con una corbata combinada con la camisa. Se puede llevar o no pañuelo y los tirantes consiguen darle un toque chic", comenta Verónica de Luna en un vídeo de TikTok sobre outfits para chicos.

Para gustos… Colores. O dado el caso, tradiciones y estilos. Hay vídeos para mujeres que deciden acudir a la feria vestidas de flamenca y otros que aconsejan qué prendas usar a aquellas que optan por no enfundarse el traje tradicional. Reflexiones y tutoriales hay para escoger, algunos con más de un año.

En TikTok el hashtag #feriadeabril acumula unas 48.500 publicaciones, #feriadesevilla 23.400, #flamenca 46.900 y #modaflamenca 13.400. #Outfitsferia suma 21 en la plataforma, aunque no todos las grabaciones sobre el tema llevan esa etiqueta y también pueden encontrarse en otras redes sociales, como Instagram o X, donde hay vídeos de hace unos días con 3,9 millones de visualizaciones.

Sí, hay una etiqueta de estilo. Si para algo están sirviendo los vídeos, además de dar ideas o pautas a quienes planeen acudir a la feria, es para mostrar fuera de Andalucía o incluso España que la Feria de Abril tiene un código de vestimenta y que, si se quiere seguir la tradición, hay una forma concreta de engalanarse.

Una que genera incluso debates sobre cuestiones tan peculiares como si los hombres deben o no utilizar la corbata de noche. Al fin y al cabo la Feria de Abril ya no es una cita exclusiva de Andalucía. Con el tiempo ha ido exportándose a otras latitudes de España y ha llegado a ciudades como Vigo, Bilbao o Zaragoza.

La pregunta del millón. La pregunta del millón es… ¿Cómo dicta la tradición que debe acudirse a la Feria de Abril, una celebración que se remonta a mediados del siglo XIX y estaba relacionada en su origen con la venta de ganado? Abundan los tutoriales. Dentro y fuera de las redes. El propio Ayuntamiento explica en su web —al hablar del traje de flamenca— que la exposición iberoamericana de 1929 consagró el traje de gitana como el "atuendo indispensable" entre las mujeres.

"No deben faltar zapatos adecuados, mejor con medio tacón. El mantoncillo y un broche para sujetarlo, pulseras, peinecillos, las flores y los pendientes. Todo ello a juego", remata la web del Consistorio sevillano: "El pelo suele ir recogido en moño bajo, con la flor colocada a un lado o coronando la cabeza, según gustos".

(Casi) como una boda. Para quienes prescindan del vestido tradicional de flamenca, la pauta es clara, como indicaba hace poco la diseñadora Rocío Pérez de Guzmán a Glamour: la clave es vestirse con "un punto menos que una boda". "La gente se arregla y los hombres van igual que a un enlace, con traje de chaqueta y corbata. Siempre se le da un toque andaluz, una falda con flecos o un volante en un cuerpo o un mono sobrio con un mantón al lado, un vestido de lunares…".

A partir de ahí, como reflejan las redes, ya entran los gustos.

Imagen | Canal Sur Media (Flickr)

