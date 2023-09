Python es el rey de los lenguajes de programación. Pero los viejos rockeros (Fortran, COBOL) siguen dando guerra

Si estás pensando en aprender un lenguaje de programación, probablemente uno de los claros objetivos de tu lista sea Python. Es algo lógico: este lenguaje se ha convertido en el más popular en los últimos años con la ayuda de la inteligencia artificial, donde se utiliza de forma extensiva.

La nueva lista de la prestigiosa IEEE Spectrum con los lenguajes de programación más importantes del mundo así lo confirma. Este organismo lleva años configurando ese particular ranking, y aunque Python domina en la clasificación general, cuidado, porque hay protagonistas sorpresa como SQL o los viejos rockeros, Fortran y COBOL, que mantienen un papel destacable más de medio siglo después de su creación.

El ranking de IEEE Spectrum ha tenido en cuenta una clasificación por popularidad general (Spectrum), otra más orientada a indicar los lenguajes más destacados en el ámbito profesional (Jobs) y una tercera con los lenguajes que más de moda están en los últimos meses.

Python domina en dos de los tres rankings, y es hasta cierto punto sorprendente ver cómo el lenguaje de gestión de bases de datos SQL es el más relevante en el ámbito profesional. Como explican en IEEE Spectrum, en realidad ese dato es engañoso, porque SQL es muy apreciado en entornos profesionales si además ese candidato tiene experiencia en alguno de los lenguajes populares tales como Java o C++, que siguen siendo protagonistas en estos entornos junto a JavaScript.

Las variantes del legendario lenguaje C tienen una relevancia combinada mayor que la de Python, sobre todo en ámbitos de alto rendimiento y en escenarios en los que se busca la eficiencia. Es lógico pensar así: Python es un lenguaje interpretado que necesita ese componente extra durante la ejecución, y eso hace que no sea óptimo para según ciertos ámbitos.

Hay también sorpresas con el papel modesto pero aún así destacable de lenguajes tan longevos como Fortran o COBOL. Ambos siguen usándose en instituciones científicas —como el prestigioso Oak Ridge National Laboratory—, o en agencias públicas y gubernamentales en las que sustituirlos no sale a cuenta.

Esta lista contrasta en algunos casos con la que cada año también publican en Stack Overflow. Hace unos meses ya señalaban allí como SQL estaba subiendo en relevancia, pero Javascript y HTML/CSS eran aún más usados que este y que Python. Lo curioso es que Rust es según esa clasificación el lenguaje más amado, pero en IEEE Spectrum ocupa una posición discreta en sus tres rankings, como Elixir (casi irrelevante) o Clojure, un "dialecto" del también legendario Lisp.

Lo que parece claro es que en ambos casos la relevancia de los Python, SQL, Java, JavaScript y tanto C como sus descendientes (C++, C#) sigue siendo espectacular frente a unas alternativas que son usadas de forma mucho más minoritaria. Eso no significa, cuidado, que haya que descartarlas: normalmente los salarios más elevados se los llevan los programadores de lenguajes poco populares como el citado Clojure, Zig (una especie de C 2.0), Erlang, F#, Lisp, Ruby o Elixir.

