Por fin una base de carga de auriculares que no me importa llevar: hace de batería externa para el móvil

Hay fabricantes que intentan diferenciarse a base de ideas originales y se agradece muchísimo. HMD, la empresa finlandesa que hasta hace poco hacía los teléfonos de Nokia, nos ha sorprendido durante este Mobile World Congress con un dispositivo tan sencillo como llamativo. Y útil. Porque al final eso es lo que buscamos todos. Que la tecnología nos ayude.

Junto al Fusion X1 han presentado los nuevos HMD Amped Buds. Unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido. Ofrecen audio de alta resolución, 95 horas de reproducción y disponen de controladores de 10mm. Pero no es ninguna de estas características los que lo hacen únicos en el mercado.

Los primeros con carga inalámbrica reversible. Los HMD Amped Buds son los primeros auriculares cuya base de carga también sirve para cargar el móvil. Hasta la fecha el estuche servía para cargar los propios auriculares, pero HMD ha llegado a la conclusión de que se puede aprovechar esa batería para algo más.

Compatible con cualquier móvil con carga inalámbrica. Y qué mejor que cargar el móvil. Aunque es estilizado, el estuche de los HMD Amped Buds dispone de carga inalámbrica inversa, para poder cargar cualquier móvil que admita carga inalámbrica.

El estuche es muy ligero. Tiene un peso de 78 gramos, un grosor de 14,3mm y una altura de 74mm. Para hacernos una idea, es algo menos que la mitad de un móvil estándar. Y el estuche de engancha magnéticamente en la cubierta trasera del móvil. Simplemente lo acercamos y voilá, ya tenemos una batería externa de emergencia.

Perfectos para una emergencia. No vayamos a pensar que tendremos una batería externa con una gran capacidad. Es simplemente para cargar los auriculares (hasta 11 veces) o para cargar el móvil en un momento puntual. Su capacidad es de 1.600 mAh.

La batería también dispone de un puerto USB-C, por si simplemente queremos cargar el móvil por cable.

Fabricantes de auriculares, tomad nota. Después de haber podido probar estos auriculares, cuyo precio es de 199,99 euros, debo decir que me parecen una opción a seguir de cerca. No he tenido oportunidad de comprobar su calidad de sonido, pero sí de probar su estuche de carga ultrafino y probar la carga inalámbrica con un Pixel y un iPhone. El resultado ha funciona como uno espera. A la primera.

En mi caso utilizo habitualmente los JBL Tour Pro 3 y me parecen una opción muy curiosa por su pantalla externa. Pero a decir verdad no me parece una justificación suficiente grande como para tener ese estuche de carga tan grande. Si todos los fabricantes toman nota de esta idea de estuche con carga inalámbrica reversible, saldremos ganando. Ya que tenemos que tener una batería para nuestros auriculares, qué menos que también nos sirva para el móvil.

