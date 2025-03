Lenovo acaba de llevar la idea de portátil con pantalla plegable un paso más allá: así es su nuevo concepto ThinkBook Flip AI PC

Lenovo ha querido aprovechar el MWC 2025 para dar a conocer sus novedades y enseñar en lo que ha estado trabajando. La firma china ha renovado su gama Yoga Pro, los ThinkPad E14 y E16, los T, los X, los Yoga, los dos-en-uno y los IdeaPad, nada que nos sorprenda, pero también ha dejado ver un par de pruebas de concepto de lo más interesantes. Dispositivos como el portátil con recarga solar o el ThinkBook "denominado Flip" AI PC (a.k.a. ThinkBook Flip), un portátil conceptual que lleva las pantallas plegables al siguiente nivel.

Arriba, abajo, arriba, abajo. El ThinkBook Flip recoge el testigo de los anteriores portátiles conceptuales, como el ThinkBook Transparent Laptop Concept o el ThinkPad X1 Fold (que de concepto ya tiene poco). Lenovo ya tenía en su haber un portátil transparente y una pantalla plegable con Windows, por lo que el camino obvio era incorporar esa tecnología en un portátil de apariencia más estándar.

El ThinkBook Flip propone un portátil convencional a simple vista, pero que esconde una pantalla OLED de 18,1 pulgadas que se pliega hacia fuera. Esta pantalla descansa en lo que, en otro contexto, sería la parte de la tapa que vemos cuando el portátil está cerrado. La bisagra, por lo tanto, se encuentra en el canto de la tapa.

Opciones por doquier. La primera y más evidente es usar el portátil como un portátil de 13 pulgadas normal y corriente. No obstante, la gracia está en jugar con el panel plegable:

Podemos desplegarlo hacia arriba y tener un monitor vertical de 18,1 pulgadas (ideal para programadores o para escribir).

Podemos duplicar la pantalla en la parte trasera para que otra persona pueda ver lo que estamos haciendo en el equivalente a una pantalla de 12,9 pulgadas.

Podemos simplemente cerrar el portátil y usar la pantalla plegada como si de una tablet de 12,8 pulgadas se tratase.

En ese sentido, la zona de la bisagra, al ser pantalla, es táctil y por lo tanto aprovechable. De hecho, deslizando hacia un lado es como proyectaremos nuestra pantalla en la pantalla trasera. Lenovo no parece haber dejado cabo suelto con esta tecnología.

Ese touchpad juguetón. Además de la pantalla, Lenovo ha aprovechado para darle una vuelta al touchpad. Además de para hacer clicks, el panel es capaz de mostrar un teclado numérico para usar la calculadora, por ejemplo, o los iconos de control de sonido y brillo. Es una implementación en apariencia sencilla, pero que parece realmente útil.

Más detalles. Lenovo ha conseguido implementar este sistema en un dispositivo de apenas 17 milímetros de grosor y 1,4 kilos de peso. En su interior esconde un procesador Intel Core Ultra 7, 32 GB de memoria RAM LPDDR5x y almacenamiento PCIe SSD. No obstante, este peculiar portátil se quedará, de momento, fuera del mercado. La compañía no ha dicho nada acerca de su disponibilidad ni lanzamiento y, en cualquier caso, no podemos olvidarnos de que estamos hablando de un concepto.

Imágenes | Lenovo

