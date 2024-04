Se filtran nuevos detalles de la Nintendo Switch 2: la futura consola de Nintendo empieza a coger forma

No es oficial, pero a estas alturas no es ningún secreto que Nintendo está trabajando en una nueva Nintendo Switch. Los rumores y filtraciones acerca de la futurible Nintendo Switch 2 no dejan de sucederse y las últimas informaciones, adelantadas en exclusiva por el portal español Vandal, hablan de una consola más grande, más potente y con novedades interesantes en los Joy-Con.

Más grande que la Nintendo Switch. De acuerdo al ya citado medio, la información proviene de una serie de fabricantes de accesorios que ya han podido tener un primer contacto ciego con la consola. Aparentemente, estas personas habrían podido introducir las manos en una caja para tocar la consola y hacerse una idea de sus dimensiones y peso. Según dichas fuentes, afirman desde Vandal, la consola es más grande que la Nintendo Switch "aunque sin llegar al tamaño de Steam Deck".

Joy-Con magnéticos. La segunda novedad tiene que ver con los controladores, a.k.a. los Joy-Con. Aparentemente, la Nintendo Switch 2 abandonaría el sistema de encaje mediante raíles para apostar por un enganche magnético. Esto, que solucionaría el tener que encajar perfectamente los mandos en la pantalla para usar la consola en modo portátil (algo que no es fácil si lo hacemos con prisa), supondría que los Joy-Con de la generación actual, así como sus accesorios, no serían retrocompatibles, al menos para el modo portátil.

No se espera para 2024. Según exponen desde Vandal citando a los fabricantes de accesorios, Nintendo ya tendría la consola lista, pero están esperando a tener más juegos. Así pues, no se espera un lanzamiento para 2024, sino más bien para principios de 2025. Esto concuerda con otros rumores y filtraciones vistos anteriormente.

Qué más se espera. Otras filtraciones recientes provenientes de Mobapad, un fabricante de accesorios, afirman que el chip Bluetooth de la Switch 2 es compatible con los Joy-Con y mandos Pro actuales (de manera que, al menos en modo sobremesa, podremos usarlos para jugar con amigos) y que los cartuchos de la Switch actual son compatibles con la Switch 2. Sin embargo, los cartuchos de Switch 2 no se podrán usar en las consolas actuales. También mencionan nuevos botones en los mandos y una pantalla mayor, de ocho pulgadas, con resolución FullHD. En cualquier caso, esta filtración es mejor cogerla con pinzas.

Por otro lado, se habla de que la pantalla será LCD (no OLED) y de que tendrá un procesador NVIDIA Tegra T239 del que sabe más bien poco, pero cuya baza sería la arquitectura Ampere y su compatibilidad con DLSS, algo que podría suponer un antes y un después en la consola de Nintendo. Sea como fuere, todo apunta a que nos queda bastante tiempo para ver esta consola con nuestros propios ojos, así que habrá que armarse de paciencia.

