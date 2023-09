Los rumores acerca de "Switch 2" están pregonando un secreto a voces: la tecnología DLSS será el corazón de esta consola

Las conjeturas acerca de "Switch Pro" primero y "Switch 2" después comenzaron aproximadamente hace tres años, en un momento en el que presumiblemente la consola de Nintendo había alcanzado el punto medio de su recorrido comercial. Han pasado ya más de seis años desde que llegó a las tiendas el 3 de marzo de 2017, y Switch sigue vendiendo excepcionalmente bien. Tanto, de hecho, que ya coquetea con los 130 millones de unidades vendidas, lo que la posiciona como una de las consolas de videojuegos más vendidas de la historia.

Aun así, su sucesora está en camino. Nintendo no lo ha anunciado oficialmente todavía, pero tenemos suficientes pistas para intuir que la próxima propuesta de esta marca llegará en 2024. La más evidente consiste en que el año que viene Switch cumplirá siete años, por lo que habrá superado el ciclo de vida habitual de las consolas de Nintendo. No obstante, esto no significa que su recorrido comercial vaya a terminar el año que viene. Su excelente salud nos anticipa que Switch tendrá mucho que decir incluso en presencia de su sucesora.

Otro motivo razonable por el que podemos dar por hecho que Nintendo ya tiene lista su próxima consola es que el desarrollo del hardware actualmente permite poner a punto una máquina híbrida con el mismo ADN de Switch, pero mucho más potente. No sabemos si la siguiente consola de Nintendo será fiel al espíritu de su predecesora (probablemente sí lo será dado su apabullante éxito), pero no podemos pasar por alto una pista más: se ha filtrado que varios desarrolladores han podido ver a puerta cerrada la nueva consola durante Gamescom 2023, y no es nada descabellado. Los plazos encajan.



nintendo "switch 2" (especificaciones no oficiales) nintendo switch oled / lite nintendo switch soc Orin Tegra X1+ (Mariko) Tegra X1 (Erista) litografía 8 nm (Samsung) 16 nm (TSMC) 20 nm (TSMC) cpu T239 T210 T214 núcleos 12 x Cortex-A78AE 4 x Cortex-A57 y 4 x Cortex-A53 4 x Cortex-A57 y 4 x Cortex-A53 gpu GA10B (Ampere) GM20B (Maxwell) GM20B (Maxwell) núcleos cuda 2.048 256 256 memoria LPDDR5 4GB LPDDR4-1600 4GB LPDDR4-1600

Podemos estar seguros de que DLSS será una pieza clave de la próxima consola de Nintendo

Un apunte importante antes de seguir adelante: aún no sabemos si la próxima consola de Nintendo se llamará "Switch 2". En adelante me referiré a ella de esta forma, aunque utilizaré las comillas para reflejar con claridad que esta denominación no es oficial. En la tabla que publicamos encima de estas líneas he recogido las especificaciones de esta máquina tomando como referencia las filtraciones más fiables. Nintendo no ha confirmado aún nada de todo esto, por lo que lo ideal es que lo tomemos con ciertas reservas. Aun así, hay algo de lo que podemos estar seguros: la tecnología DLSS (Deep Learning Super Sampling) estará presente en "Switch 2".

DLSS permitiría a "Switch 2" afrontar con garantías el renderizado incluso a resoluciones superiores a 1080p

Sea una consola híbrida heredera de Switch o se trate de cualquier otro tipo de máquina (incluso una propuesta de sobremesa), "Switch 2" se apoyará en la tecnología DLSS. La complicidad de Nintendo y NVIDIA es pública y muy sólida desde hace años, por lo que actualmente es impensable que la próxima máquina de la compañía de Kioto vaya a prescindir de las innovaciones de la empresa liderada por Jensen Huang. Además, DLSS permitiría a "Switch 2" con el hardware que aparece reflejado en la tabla que publicamos más arriba afrontar con garantías el renderizado incluso a resoluciones superiores a 1080p y con un acabado gráfico exigente.

A grandes rasgos esta tecnología recurre al aprendizaje profundo para escalar las imágenes de los juegos a una resolución superior tomando como punto de partida una más baja y sin que la calidad de imagen se resienta demasiado. La última revisión, la 3.5, pinta realmente bien tanto por la cadencia de imágenes por segundo que es capaz de entregar en circunstancias comprometidas como, sobre todo, por su calidad de imagen.

Algunas filtraciones vaticinan que "Switch 2" contará con esta revisión de la tecnología DLSS. Y sí, tiene sentido. Probablemente no será una implementación tan ambiciosa como la que permiten las tarjetas gráficas de la familia RTX 40, pero no cabe duda de que a la futura máquina de Nintendo esta estrategia le sentará estupendamente.

