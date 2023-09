La sucesora de la Switch, a la vista: Nintendo ya la está enseñando a desarrolladores, según Eurogamer

Fue en el transcurso de la pasada Gamescom y, por supuesto, a puerta cerrada. Cerradísima. Según cuenta Eurogamer, Nintendo empezó allí a enseñar a desarrolladores la sucesora de la Nintendo Switch, con demos acerca de cómo funcionará la consola y qué características tendrá. Sus fuentes hablan de demos técnicas para dar a los desarrolladores una idea aproximada de sus posibilidades. Estos rumores se suman a los que ya hablaban de un lanzamiento en 2024.

Una de ellas fue una versión mejorada de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', que ya fue título de lanzamiento de la primera Switch. Es de suponer que con mejores gráficos y rendimiento, aparte quizás de algún cambio en las mecánicas para adaptarse a hipotéticas novedades de hardware. Todo ello habría servido para dar a los desarrolladores ideas para futuros juegos.

De momento, Nintendo permanece completamente en silencio acerca de cualquier detalle sobre esta nueva consola. Con el hermetismo habitual en la compañía, no hay noticias sobre características, fecha o precio, aunque se la espera para 2024. El hecho de que ya lo estén viendo third-parties y no solo los estudios de la propia Nintendo tengan acceso a ella confirma que la fecha se acerca.

De momento, queda Switch para rato: las ventas y los lanzamientos no son los propios de un sistema en completa decadencia. El mes que viene tendremos 'Super Mario Bros. Wonder', que tiene una pinta excelente, y no es lo único que podemos esperar para Switch en los próximos meses: el remake de 'Super Mario RPG', una nueva entrega de 'WarioWare', un nuevo juego protagonizado por Peach y un port de 'Luigi's Mansion 2' son algunos de los juegos que desveló Nintendo recientemente.

