'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' ha sido mucho más que el juego del año

En 2017 todas las consolas recibieron auténticos juegazos con los que hemos podido disfrutar de infinidad de horas de entretenimiento y sobre todo los usuarios de Nintendo Switch han sido de los que mejor han salido parados en este sentido.

Prácticamente todos los meses se ha lanzado un juego imprescindible en la consola de Nintendo, lo que ha logrado que aquellos que la tuviesen siempre hayan tenido algo que poder elegir cuando acudían a las tiendas. Este hecho ha animado sin duda a millones de personas a adquirir la Switch, porque en menos de un año ha sido capaz de acercarse considerablemente a la cantidad de unidades vendidas de Wii U en todo su ciclo de vida.

Como decíamos, el catálogo ha sido gran responsable de esta situación y si tuviésemos que escoger a uno de los grandes responsables de ello, por no decir el que más, no cabe duda que sería 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', la impresionante aventura de Link que a día de hoy sigue dando de qué hablar por las hazañas que no para de alcanzar, los nuevos contenidos que ha recibido o por los premios que se sigue agenciando.

La verdad es que todo esto ha sido un bombazo, pero todo gran juego tiene una historia detrás de él, así que vamos a repasar los motivos por los que la última entrega de la saga ha sido tan especial.

Los primeros pasos hacia el éxito

Todas las consolas de sobremesa de Nintendo pueden presumir de haber recibido su propio 'The Legend of Zelda' en exclusividad (sin contar spin-offs), excepto Wii U. La verdad es que la predecesora de Nintendo Switch no salió demasiado bien parada, aunque un rayo de luz apareció sobre esa oscuridad cuando se presentó hace unos años por primera vez el nuevo título que iba a acabar siendo mucho más tarde el 'Breath of the Wild' que todos conocemos.

En su momento parecía que Wii U iba a ser la única que acogería su llegada, aunque con el tiempo se acabó confirmado que también sería publicado en Nintendo Switch, conocida por aquel entonces como "NX". Esta apuesta ya la repitió la gran N en el pasado con 'The Legend of Zelda: Twilight Princess' al lanzarlo en Game Cube y Wii para que los usuarios de ambas consolas pudiesen hacerse con él, abrir el mercado a más opciones y garantizarse de paso una mayor cantidad de unidades vendidas.

Lo que supuso una sorpresa cuando se vio el primer teaser de este 'Zelda' es que nos mostraron un escenario simplemente descomunal, uno que con tan solo verlo ya daba la impresión de que se iba a tratar del Hyrule más gigantesco que hayamos podido recorrer. Con esta medida, y con el magnífico aspecto visual que ya anticipaba, elevó bastante el hype de los aficionados de la saga para conocer más información al respecto.

En este sentido es innegable que Nintendo lo ha hecho demasiado bien proporcionando nuevos detalles o vídeos poco a poco para no revelar demasiado y con los que ha mantenido constantemente la expectación por saber qué nos iba a deparar. Eso sí, el desarrollo pasó por sus más y sus menos y, pese a que la intención de Nintendo era la de verlo en las tiendas en 2015 se acabó retrasando hasta 2016 y como ya sabéis no ha sido hasta este mismo año cuando ha llegado definitivamente.

En cualquier caso, fue en el E3 de 2016 cuando 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' fue presentado oficialmente con su primer tráiler de más de tres minutos que nos permitió observar muy detenidamente las posibilidades que iba a ofrecer y sobre todo ese espléndido Hyrule de mundo abierto. Desde entonces la eterna pregunta que todos nos hacíamos era: "¿cuándo va a salir a la venta? ¿Será uno de los primeros juegos que acompañará a NX?".

Entonces llegó el 13 de enero. Ese día ha sido uno de los más maravillosos que ha podido vivir cualquier nintendero este 2017 cuando se realizó un Nintendo Direct para presentar Nintendo Switch y gran parte de su catálogo para los próximos meses. Entre los grandes anuncios que se produjeron fue la fecha en la que la consola saldría a la venta, el 3 de marzo, pero mientras los minutos pasaban y desfilaban varios títulos en forma de nuevos vídeos, el tan esperado 'Breath of the Wild' no daba señales de vida hasta que llegó el final de la emisión y con ello uno de los tráileres más impresionantes de este año.

A base de cinemáticas y otras secuencias nos quedamos boquiabiertos con lo prometedora que iba a ser esta nueva aventura, pero lo mejor fue que al final del vídeo apareció la tan esperada fecha de lanzamiento y fijaba el 3 de marzo para su llegada, lo que significada que sería el juego estrella de Nintendo Switch que le acompañaría durante su debut mundial. Sin duda Nintendo no podía haber elegido mejor momento para ello y una mejor manera de estrenar la consola por todo lo alto.

¿Qué le ha hecho tan único?

La gran N siempre ha querido ir más lejos con cada 'Zelda' que ha ido desarrollando, pero con 'Breath of the Wild' dio un paso titánico con ese escenario con infinidad de opciones. Supuso una evolución en la saga que ha dejado una huella tan grande que será prácticamente imposible de olvidar en muchísimos años. Y es que sus predecesores ya contaban con un Hyrule que tardábamos minutos en recorrer, aunque ni por asomo tanto como en esta última aventura.

Además, anteriormente se podía explorar el mapa andando, en caballo, en tren, en barco, etc., pero 'Breath of the Wild' añadió otra función más al permitir a los jugadores el poder escalar por las montañas, lo que garantizaba que no hubiese límites para llegar a cualquier parte, de manera que todo lo que viésemos en pantalla eran zonas a las que se podía avanzar.

Breath of the Wild no tiene límites para ir a cualquier parte y lo mejor es que no se trata de una aventura lineal.

Por otra parte, los jugadores solo tenían que dejar volar su imaginación a la hora de pensar cómo llegar de un punto a otro, porque una de las grandes características con las que cuenta el juego es que, quitando la primera hora del prólogo, no hay un único camino a seguir. Cada uno podía decidir dónde ir, qué hacer y la forma para ello. De hecho, Nintendo ya lo dejó claro desde el primer momento que nada más empezar ya era posible ir al castillo de Ganon a enfrentarse a él cara a cara y tratar de derrotarle.

Sin embargo, Link siempre ha contado con sus espadas y escudos irrompibles, algo que se ha modificado por completo en esta ocasión al tener que localizar constantemente nuevas armas con una durabilidad determinada que se acababan haciendo pedazos cuando ya las habíamos empleado demasiado. Con esto se conseguía que el mencionado combate contra Ganon fuese un reto no apto para cualquiera a menos que se estuviese bien preparado para ello en cuanto a armas, equipo, vida, resistencia, objetos, comidas, etc., que esa es otra, ¡aquí Link es capaz de cocinar sus propios platos!.

Estas medidas han causado que 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' fuese uno de los juegos más desafiantes de toda la saga, aunque la dificultad dependía también, más allá de la habilidad de cada uno a los mandos, de lo que cada uno quisiese, porque los más exploradores acabarían encontrando tarde o temprano las mejores herramientas o elementos para sobrevivir. En cambio, los que buscasen una acción más directa se acabarían encontrando con más problemas al avanzar o al combatir contra los diferentes enemigos y jefes finales.

Por si fuera poco, al quitar la barrera de disfrutar de una aventura lineal, se eliminaron también los templos, uno de los grandes aspectos que ha caracterizado siempre a la saga. En su lugar se crearon los santuarios, 120 en total, unos lugares en los que había que combatir a enemigos o resolver principalmente puzles para obtener a cambio recompensas que nos harían más llevadero nuestro viaje.

Por estos motivos y muchos más, de los que nos podríamos pasar horas hablando de ellos y contando cientos de anécdotas que nos han dejado, la gran N ha realizado un cambio radical con este 'The Legend of Zelda' en comparación con los anteriores. Se podría decir que fue una apuesta arriesgada por crear algo tan diferente, pero viendo la recepción que tuvo el tráiler de enero del que hemos hablado antes, todo anticipaba que la acogida iba a ser algo que hacía años que no se veía en un juego de Nintendo.

Premios y puntuaciones excelentes para dar y tomar

Hace cosa de un año en la gala de los premios The Game Awards, los llamados Oscar de los videojuegos, 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' obtuvo el premio al juego más esperado por la audiencia frente a unos rivales realmente duros como fueron 'God of War', 'Horizon: Zero Dawn', 'Mass Effect: Andromeda' y 'Red Dead Redemption 2'. Lo que nadie se imaginaba en ese momento es que iba a ser uno de los primeros premios de los muchísimos que acabaría recibiendo más adelante.

Cuando se acercó la fecha de lanzamiento comenzaron a aparecer por la red los primeros análisis, entre ellos el de nuestros compañeros de VidaExtra, en el que se catalogó de obra maestra y por supuesto un juego imprescindible de Wii U y Nintendo Switch. No fue una opinión puntual, sino que ha sido una con la que han coincidido todos los medios, tal y como podemos comprobar en Metacritic, donde tiene una media de 9,7.

A día de hoy la puntuación está basada en 109 análisis diferentes, de los cuales 106 han considerado que se merecía una puntuación por encima del 8, mientras que los tres restantes le han dado dos 6 y un 7. Por otro lado, el dato más llamativo es que de esos 109 análisis, más de 70 le han querido dar la puntuación perfecta, llevándose un 10 por todos ellos, lo que ha logrado que 'Breath of the Wild' haya sido el único juego de este año junto con 'Super Mario Odyssey' que se ha colado en el top 100 de los títulos mejor valorados.

No obstante, en ocasiones la crítica y los usuarios van por caminos diferentes, pero en este caso no ha sido así. La opinión ha sido unánime y tan solo hay que echar un ojo a los números para comprobar que los jugadores están de acuerdo en que este último Zelda ha sido de lo mejor del año. Dicho esto, de las casi 10.000 opiniones que se han dejado en Metacritic con un 8,4 de media, más de 8.100 han sido positivas (insistimos, por encima del 8), frente a las 584 intermedias y casi 1.300 negativas, que a veces se deben a personas que se han dedicado a opinar mal por fastidiar o que realmente no les ha gustado lo suficiente.

A pesar de todo, ya seáis de los que estáis a favor de las puntuaciones o de los que os la trae al fresco, no podemos evitar resaltar la cantidad de premios que ha recibido este gran título de Nintendo. Aquí mismo fue elegido el mejor juego del año, algo en lo que ha estado de acuerdo el equipo de VidaExtra, sus propios usuarios y también el jurado de algunos de los premios más prestigiosos que se reparten.

La prensa y los usuarios han estado de acuerdo catalogándolo como el mejor juego de este 2017.

Por ejemplo, en los Golden Joystick Awards recibió el premio al mejor audio, el mejor juego de Nintendo y el juego del año, el mismo que le fue otorgado en los Japan Game Awards 2017 y en la gala de los Game Awards 2017, donde fue escogido también como mejor dirección y mejor juego de aventuras.

También hay que reconocer que de poco sirve llevarse decenas de premios si luego las ventas no acompañaban como se debe. Sin embargo, 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' ha sido de los juegos más exitosos de Nintendo tras haber vendido más de un millón de unidades solo en Estados Unidos y casi cuatro millones de copias a nivel mundial solo durante su primer mes de vida, correspondiendo 2,76 millones a la versión de Nintendo Switch y 1,08 millones a la de Wii U.

Este acontecimiento ha conllevado que el presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, haya declarado que el juego haya supuesto un verdadero récord para toda la franquicia. Además, en uno de los últimos informes financieros que ha publicado la compañía japonesa se detallaba que a finales de septiembre de 2017 las unidades de la versión de Nintendo Switch habían superado los 4,70 millones, convirtiéndose de esta manera en el juego más vendido de la consola.

Los grandes juegos que han tratado de pararle los pies

Aun así, 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' no lo ha tenido nada fácil y no es que haya habido otros duros competidores por el camino, porque al principio ya hemos resaltado que el 2017 ha estado repleto de auténticos juegazos. Recientemente publicamos una lista de 37 juegos que no deberían faltar en la biblioteca de ninguno de vosotros y entre todos ellos Nintendo se ha hecho la competencia a sí misma.

Esto se debe a que la otra gran estrella con la que cuenta Nintendo Switch es 'Super Mario Odyssey', que también se ha llevado su buena cantidad de premios y nominaciones al mejor juego del año. El popular fontanero nos hizo vivir una aventura mágica que nos cautivó al instante, algo que sucedió también con Aloy y 'Horizon: Zero Dawn', los RPG 'NieR: Automata' y 'Persona 5', las grandes aventuras con un argumento espléndido 'What Remains of Edith Finch' y 'Hellblade: Senua's Sacrifice' o el fantástico 'Cuphead'.

Todos por un motivo o por otro han logrado llegar a lo más alto, pero 'Breath of the Wild' ha conseguido imponerse a todos ellos por su propuesta, el entretenimiento que ofrece, por arriesgar con mecánicas nunca vistas anteriormente en la saga y por ofrecernos directamente una aventura que te engancha de principio a fin durante decenas de horas.

Tras lo sucedido en los últimos años, este era el juego que necesitaba tener Nintendo. No es que Wii U haya sido un fracaso por completo, tampoco es plan de machacarla demasiado, porque ahí están 'Super Mario 3D World', 'Super Smash Bros.', 'Donkey Kong Country: Tropical Freeze' o 'Xenoblade Chronicles X', por ejemplo, pero su falta de juegos en general no dejó una buena imagen a la gran N y el lanzamiento de Nintendo Switch era el momento que Nintendo debía aprovechar con todas sus fuerzas para dejar claro que es una de las mejores desarrolladoras que existen.

Las características y posibilidades de Nintendo Switch hicieron a los usuarios recuperar esa confianza y es por ello que la consola necesitaba un juego clave y tan prometedor como 'Breath of the Wild', al que le han acompañado más adelante otras grandes obras como 'Xenoblade Chronicles 2', 'ARMS', 'Mario + Rabbids: Kingdom Battle', 'Splatoon 2', las versiones para Switch de 'L.A. Noire', 'DOOM' o 'Skyrim' y la inmensa cantidad de juegos indie que está sumando al catálogo según pasan las semanas.

La última aventura de Link ha sido una de las que más ha impulsado a Nintendo a ser una de las grandes protagonistas de este 2017 y a ser una de las mejores compras que podéis hacer estas fiestas si no sabéis qué regalar ahora que se acerca el día de reyes.

El mejor The Legend of Zelda de todos los tiempos

'The Legend of Zelda' es a Nintendo lo que 'Forza' y 'Halo' a Microsoft o 'God of War' y 'Uncharted' a Sony, una de esas franquicias que sabes que no va a faltar en una de las consolas y que por lo general acaban siendo una compra recomendadísima. Personalmente, en todos estos meses no me he encontrado con ninguna persona de mi entorno que haya tenido palabras negativas para 'Breath of the Wild', sino todo lo contrario, solo hablaban maravillas de él.

El juego tiene un algo que te anima a dejar que te atrape, algo que hace que te sientes delante en la silla delante de la tele, te pongas a los mandos y no pienses en nada más que en explorar Hyrule, recorrer el mundo y descubrir los miles de secretos que esconde por todas partes. No importa la edad que se tenga ni la habilidad de cada uno jugando a videojuegos, porque 'Breath of the Wild' cuenta con retos para todo tipo de público.

En mi caso he de confesar que a mí pareja no le gustan los videojuegos, ni siquiera es capaz de completar un Mario, pero fue ver este 'Zelda' y querer jugarlo sin parar hasta llegar a dominarlo por completo y pasárselo, al igual que sucede con un amigo que no le gustaba demasiado la saga, pero no dudó ni un momento en hacerse con esta entrega al adquirir su Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild tiene algo que te atrapa y te hace querer jugarlo sin parar durante horas.

El tiempo dirá si Nintendo quiere seguir apostando ahora en adelante por este formato de mundo abierto, aunque de ser así igual la jugada no le sale tan redonda porque perdería ese factor sorpresa que ha tenido 'Breath of the Wild', porque en comparación con el resto de entregas, que no son especialmente pocas, ha sido innovador en todos sus sentidos y el cambio de fórmula le ha venido como anillo al dedo, introduciendo también algo nunca visto hasta el momento como un doblaje en los personajes principales y encima al castellano.

¿Se podría decir entonces que es el mejor 'The Legend of Zelda' de todos los tiempos? La respuesta es un SÍ rotundo, porque además su contenido, que ya de por sí da la impresión a veces de ser infinito, se ha ampliado notablemente con un par de contenidos descargables que han añadido nuevos santuarios, nuevas misiones, nuevos trajes para localizar, un modo dificultad para verdaderos expertos y más recientemente ha incorporado nuevas tramas que han proporcionado más detalles a su ya de por sí fascinante historia.

No podíamos cerrar el año de mejor manera que hablando de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y quién sabe, quizás en unos años nos vemos otro 31 de diciembre hablando sobre la próxima entrega que ha logrado superar a esta. Desde luego Nintendo ha dejado el listón por las nubes y tiene un gran trabajo por delante para conseguirlo. Hasta entonces nosotros seguiremos perdiéndonos por Hyrule y sintiéndonos afortunados por haber tenido la posibilidad de gozar de una de las mejores obras maestras de la historia de los videojuegos.