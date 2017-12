Los 37 juegos que han hecho de 2017 el mejor año de la historia de los videojuegos

2017 entra en su recta final y, con ella, llega el momento de echar la vista atrás y, no sólo recordar, sino también celebrar, lo mucho que nos ha regalado este año. Especialmente si, como yo, eres fan de los videojuegos y sigues soñando con lo que este medio es capaz de entregar.

En este caso una infinidad de obras que cualquier defensor de los videojuegos debe sentarse a admirar y disfrutar, un catálogo de ensueño que en VidaExtra ya tiene los 50 mejores juegos del año y que en Xataka hemos querido condensar en 37 juegos que debes jugar tarde o temprano. Si están aquí es porque merecen que les des una oportunidad, así que hazlo cuando puedas.

'Assassin’s Creed Origins'

Estudio: Ubisoft Montreal

Ubisoft Montreal Plataformas: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Precio: 45,90 euros

Ubisoft estaba obligada a darle un descanso a su saga más laureada, una aventura en mundo abierto que acumulaba demasiados errores en sus entregas anteriores y que, por una razón o por otra, parecía no sentirse cómoda con la fórmula que llevaba arrastrando durante varios años. 'Assassin’s Creed: Origins' es la respuesta a un problema que ya era demasiado evidente y, para sorpresa de muchos, también un juegazo en el que la exploración y el sigilo ofrecen trillones de horas de diversión.

'Cuphead'

Estudio: Studio MDHR

Studio MDHR Plataformas: PC, Xbox One

PC, Xbox One Precio: 19,99 euros

Tanto tiempo lo habíamos estado esperando que, al final, había un poco de miedo metido en el cuerpo por lo que podía acabar saliendo. Pero 'Cuphead' no entiende de eso, entiende de buen hacer, de gráficos preciosos hechos a mano y jugabilidad retro sin caer en el pozo de la nostalgia. Un juego de plataformas y acción capaz de enamorar a todo el que haya echado alguna vez una moneda en una recreativa.

'Destiny 2'

Estudio: Bungie

Bungie Plataformas: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Precio: 29,95 euros

Tras el éxito de la primera entrega, a 'Destiny 2' le bastaba con un más y mejor que siguiese su estela, pero por el camino tenía la complicada tarea de recuperar a todos los jugadores hastiados que había perdido con sus idas y venidas. Bungie sabe hasta qué punto tiene en sus manos una de las franquicias más importantes de los últimos años y, a base de looteo y decenas de cosas por hacer, consiguió mejorar lo presente y arreglar ciertos desaguisados que lastraron al primer juego.

'Divinity: Original Sin 2'

Estudio: Larian Studios

Larian Studios Plataformas: PC

PC Precio: 41,99 euros

El RPG por excelencia para los usuarios de PC, un título que se ha ganado a pulso 'Divinity: Original Sin II'. Imposible no reconocerlo como uno de los GOTY del año gracias a todo lo que ofrece, una ingente cantidad de opciones y horas de juego que los fans del rolazo por turnos abrazarán con toda la fuerza que tengan. De esos juegos que no debes dejar pasar, ni este año ni nunca, así que guárdatelo en la lista de deseados de Steam si ahora no quieres apoquinar lo que vale, porque tarde o temprano te sentirás tentado a hacerlo.

'For Honor'

Estudio: Ubisoft

Ubisoft Plataformas: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Precio: 19,94 euros

Puede que 'For Honor' sea uno de los grandes olvidados de este año, algo difícil de entender teniendo en cuenta el presupuesto y la maquinaria publicitaria de Ubisoft, pero al César lo que es del César, es un juego mayúsculo, desafiante y treméndamente divertido. Con un sistema de combate tan innovador como adictivo y la siempre atractiva memzcla de piques en solitario o con amigos, el juego de batallas merece un puesto entre lo que sí o sí hay que probar.

'Fortnite'

Estudio: Epic Games

Epic Games Plataformas: PC, PS4 y Xbox One

PC, PS4 y Xbox One Precio: 59,99 euros

Famoso ahora por acercarse al éxito de 'PUBG' con un modo Battle Royale que además es free-to-play, el 'Fortnite' de Epic Games es un juego tan inteligente como divertido. Lo de mezclar looteo, exploración y construcción de bases, ya era un vicio antes de que llegasen las batallas entre jugadores, pero con el nuevo modo online se ha catapultado varios kilómetros más allá. Imprescindible tanto si te llama esa otra cara del juego como si te animas a darle una oportunidad a su modo historia.

'Forza Motorsport 7'

Estudio: Turn 10 Studios

Turn 10 Studios Plataformas: PC y Xbox One

PC y Xbox One Precio: 56,83 euros

Puede que 'Forza Motorsport 7' sea el portento gráfico por excelencia de este 2017 y, de querer buscarle excusas a ese título, lo que es innegable es que es el juego que hay que tener si tienes una Xbox One (ya ni te cuento si te acercas a Xbox One X). El catálogo de coches y circuitos más completo se suma a una jugabilidad fantástica a la que cualquier tipo de público puede adaptarse, ya seas un fanático de la conducción o un niño que aún no sabe girar cuando toca.

'Halo Wars 2'

Estudio : Creative Assembly

: Creative Assembly Plataformas : PC y Xbox One

: PC y Xbox One Precio: 18,90 euros

Pese a ser uno de los pocos juegos tochos que ha llegado a Xbox One de forma exclusiva, 'Halo Wars 2' ha pasado sin pena ni gloria por las estanterías. Viéndolo desde fuera puede parecer que el juego tiene gran parte de la culpa, pero bastan unos minutos en su campaña o viéndote las caras con alguien en su multijugador para entender que ha sido cosa de mala suerte. Una vez más, ha sido capaz de demostrar que con algo de mimo las consolas también pueden tener grandes juegos de estrategia.

'Hellblade: Senua’s Sacrifice'

Estudio: Ninja Theory

Ninja Theory Plataformas: PC, PlayStation 4

PC, PlayStation 4 Precio: 29,99 euros

'Hellblade: Senua's Sacrifice' es uno de esos juegos a los que te acercas por curiosidad, a sabiendas de que puede ser uno de esos simpáticos doble A que te alegran la temporada entre juego grande y juego grande, pero la realidad va mucho más allá. Por su historia, jugabilidad, mensaje y trabajo tanto a nivel técnico como humano, es con toda seguridad uno de los juegos más aplaudibles del año. Una aventura de exploración, puzles y acción que es difícil no disfrutarla del tirón.

'Horizon Zero Dawn'

Estudio: Guerrilla Games

Guerrilla Games Plataformas: PlayStation 4

PlayStation 4 Precio: 34,95 euros

Parecía que el reto del mundo abierto iba a quedar relegado a las third parties y que Microsoft, Nintendo o Sony no se iban a arriesgar con una superproducción de ese tamaño, pero hay dos juegos este año que han roto esa regla. 'Horizon: Zero Dawn es uno de ellos, una aventura en un futuro distópico en el que las peleas contra máquinas con forma de dinosaurio se luchan con palos y piedras. Brutal por lo espectacular que sabe ser de principio a fin, pero también una gran lección de cómo hacer un juego de este tipo sin que resulte pesado o repetitivo.

'Little Nightmares'

Estudio: Tarsier Studios

Plataformas: PC, PS4 y Xbox One * Precio: 14,95 euros

Ya olía a juegazo cuando lo probamos antes de que llegase a las tiendas, pero pasear por él nos dejó aún más claro que esa es la postura que debíamos mantener ante 'Little Nightmares'. Con una estética que inevitablemente recuerda a los muñecos de Tim Burton, este juego de puzles nos enfrenta a los peligrosos seres que habitan un escenario sacado de nuestras peores pesadillas. Y pese a ello, pese a ser grotesco y duro como pocos, consigue que te enamores perdidamente de su universo.

'Mario Rabbids: Kingdom Battle'

Estudio: Ubisoft

Ubisoft Plataformas: Nintendo Switch

Nintendo Switch Precio: 37,99 euros

Nadie esperaba que Nintendo cediese a Ubisoft sus personajes más emblemáticos para un experimento y, cuando la noticia salió a la luz, la nube de odio generada parecía haber sentenciado a muerte el proyecto antes incluso de saberse en qué consistía. Suerte que la justicia poética existe y 'Mario & Rabbids: Kingdom Battle' pudo demostrar su valía antes de que alguien se acobardase, porque el juego de estrategia que une a los famosos conejos con el aún más mítico fontanero es una genialidad imprescindible.

'Nier: Automata'

Estudio: Platinum Games

Platinum Games Plataformas: PC, PlayStation 4

PC, PlayStation 4 Precio: 49,99 euros

De tener que quedarme con un único juego de acción este año, ese puesto iría para 'NieR: Automata'. La fórmula hack'n slash de Platinum sigue pareciéndome imbatible y, no contentos con eso, todo lo que rodea a este juego, incluidos sus menús o el hecho de guardar la partida, es una genialidad que tardará mucho en ser superada. Todo lo que se pueda decir de él es peligroso, así que para evitar spoilers lo mejor es tirarte a la piscina y confiar en su potencial, que lo tiene. Vaya si lo tiene.

'Night in the Woods'

Estudio: Infinite Fall

Infinite Fall Plataformas: PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One

PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One Precio: 19,99 euros

Complicado decirle que no a una aventura plenamente narrativa en una época en la que ese tipo de propuestas parecen estar en peligro de extinción. Más aún si, como es el caso de 'Night in the Woods', sabe tocar tan bien cada tema que se propone. Un juego relajado, bonito y muy satisfactorio del que, como mínimo, te llevarás un grandísimo recuerdo.

'Nioh'

Estudio: Team Ninja

Team Ninja Plataformas: PS4

PS4 Precio: 34,55 euros

Tenía por delante la difícil tarea de acercarse a la fórmula de 'Dark Souls' sin parecer una burda copia y, aunque se reconoce el estilo de From Software y se aprecia cómo intenta acercarse a ella a la hora de desafiar al jugador, consigue su cometido sin salir escaldado. 'Nioh' es ideal para los que suspiran por una cuarta entrega pero no tienen la paciencia suficiente para esperarlo. Un juego que, sin ser una maravilla en todos los palos que toca, se acerca bastante a la idea que todos teníamos en mente de un título de este estilo.

'Oxygen Not Included'

Estudio: Klei

Klei Plataformas: PC y Mac

PC y Mac Precio: 22,99 euros

Puede que no sea el más conocido de la lista y, si me apuras, incluso es probable que ni siquiera sepas a qué te vas a enfrentar si le das una oportunidad. 'Oxygen Not Included' es lo nuevo de los genios detrás de sagas como 'Shank' o 'Don't Starve', un juego de estrategia y control de bases que nos pone en la difícil tesitura de luchar contra los peligros naturales de vivir dentro de un asteroide mientras creamos la colonia más eficiente posible. Un ejemplo fantástico de cómo acercar la ciencia a los jugadores de una forma tan simple como efectiva.

'Persona 5'

Estudio: P-Studio

P-Studio Plataformas: PlayStation 3, PlayStation 4

PlayStation 3, PlayStation 4 Precio: 37,94 euros

Si con 'Nier: Automata' encontrábamos al que para mí es el juego de acción del año, con 'Persona 5' tenemos el de mejor RPG. Para aquellos que no lo conozcan y sólo vean lo bonito de su diseño, que indudablemente está ahí, en esta rolazo nipón se mezclan la fantasía con el costumbrismo, teniendo que luchar contra demonios por la noche y asistir a clases durante el día. Si alguna de esas ideas no acaba de convencerte, es que aún no lo has probado y deberías ir raudo a solucionarlo.

'Prey'

Estudio: Arkane Studios

Arkane Studios Plataformas: PC, PlayStation 4, Xbox One

PC, PlayStation 4, Xbox One Precio: 43,55 euros

Otro que se ha quedado un poco escondido en la interminable lista de juegazos que han salido este año. A 'Prey' lo de las ventas no le ha ido demasiado bien, pero lo de dar vida a un juego imprescindible lo lleva como un maestro. Sus posibilidades a nivel jugable, invitándonos a experimentar con los poderes que vamos consiguiendo, son una auténtica gozada y, a cada paso que damos, encontramos una nueva forma de explotar todas las opciones que ofrece. De esos juegos de la lista que, de haber números en ella, lo colocarían en lo más alto.

'PUBG'

Estudio: PUBG Corporation

Plataformas: PC y Xbox One * Precio: 29,99 euros

Un éxito sin precedentes y, a la vez, uno de los juegos más controvertidos del año. Aquí no está ni por una cosa ni por la otra, si no por haber sabido entregar una experiencia tan divertida como adictiva. Una isla entera a explorar y 99 jugadores que, como tú, quieren ser el único superviviente. Un reto fantástico que ha sabido llevar las contiendas multijugador a un nuevo nivel.

'Puyo Puyo Tetris'

Estudio: Sonic Team

Sonic Team Plataformas: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Precio: 32,99 euros

Suele ser difícil que un juego de puzles se acabe colando en una lista con lo mejor del año, peor ya os adelanto que 'Puyo Puyo Tetris' no es el único que vais a encontrar. Su nombre lo dice todo, recupera uno de los grandes clásicos del videojuego y lo fusiona con otro que, pese a no ser igual de mítico por estos lares, resulta igual de adictivo. Una buena forma de acercarte a la saga japonesa si aún no la conoces y, de regalo, revivir los grandes momentos que nos han dado los tetriminos.

'Resident Evil 7'

Estudio: Capcom

Capcom Plataformas: PC, PlayStation 4, Xbox One

PC, PlayStation 4, Xbox One Precio: 26,99 euros

Nadie imaginaba que tras una sexta entrega tan poco inspirada Capcom pudiese volver a meter en vereda a su franquicia de terror. Normal que después de tan complicada hazaña 'Resident Evil 7' se gane un hueco en esta lista. Si además tienes al suerte (por llamarlo de alguna forma) de probarlo con unos cascos de realidad virtual, vas a entender por qué el género de terror ha encontrado en esa tecnología su nueva piedra angular.

'Ruiner'

Estudio: Reikon Games

Reikon Games Plataformas: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Precio: 13,39 euros

Devolver Digital ya ha demostrado en no pocas ocasiones que tiene un ojo clínico para los pequeños grandes lanzamiento, y 'Ruiner' es uno de ellos. 'Ruiner' es un juego de acción frenético y tremendamente satisfactorio en el que, ya sea a base de tiros o de golpes brutales, tendremos a nuestra disposición la opción de masacrar a nuestros enemigos de la forma más certera y estratégica posible.

'Sonic Mania'

Estudio: PagodaWest Games

PagodaWest Games Plataformas: PC, Xbox One, Nintendo Switch y PS4

PC, Xbox One, Nintendo Switch y PS4 Precio: 19,99 euros

Otro ejemplo, y van unos cuantos, de cómo una franquicia a la que ya se daba por muerta puede resurgir de sus cenizas como un ave fénix. 'Sonic Mania' coge lo que hizo grande a los Sonic de antaño y mete toda la carne en el asador para entregar un juego que, ahora sí, por fin, es todo lo que los fans del erizo estábamos esperando. Como volver a enchufar la Megadrive, pero con nuevos niveles y sorpresas.

'Splatoon 2'

Estudio: Nintendo

Plataformas: Nintendo Switch * Precio: 52,94 euros

Ya dejó en Wii U razones suficientes para confiar en su propuesta, pero con su llegada a Switch ha catapultado aún más sus posibilidades. Apodado como el 'Call of Duty' nintendero, este fantástico juego multijugador hará las delicias de aquellos que quieran competir online con una propuesta tan distinta como divertida. Y si lo tuyo no es verte las caras con otros jugadores, en la campaña de 'Splatoon 2' encontrarás más de una buena razón para acercarte a él sin conectarlo a la red.

'Steamworld Dig 2'

Estudio: Image & Form

Image & Form Plataformas: PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch

PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch Precio: 19,99 euros

Secuela de uno de los grandes indies de la pasada generación, 'Steamworld Dig 2' es el perfecto ejemplo de que la frase “más y mejor” no es una mera coletilla que ponemos los que nos dedicamos a esto para hablar de un juego. Un juego en el que explorar y acumular materiales es sólo una pequeñísima parte de todo lo que te espera si, como probablemente ocurra, te acabas enganchando a él.

'Stories Untold'

Estudio: No Code

No Code Plataformas: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Precio: 3,39 euros

No hay muchos experimentos en la lista, pero los que hay brillan con luz propia. 'Stories Untold' es uno de ellos, una experiencia narrativa cercana a la moda de las aventuras conversacionales que, sin embargo, nos tendrá haciendo cosas todo el rato para huir de esa manía del género de tenernos todo el rato paseando mientras escuchamos voces en off. Tan escueto como recomenable.

'Super Mario Odyssey'

Estudio: Nintendo

Nintendo Plataformas: Nintendo Switch

Nintendo Switch Precio: 49,90 euros

Aquello de ver a un T-Rex en un juego de Mario consiguió que nos explotase la cabeza y, tras jugarlo durante semanas, se hace evidente que el guiño de su primer tráiler es una mera gota en un mar de sorpresas. 'Super Mario Odyssey' hace a la perfección todo lo que un plataformas está obligado a hacer bien y, de regalo, nos entrega un reto alucinante para el que aún no se ha inventado una cura. Difícil no seguir jugándolo hasta que lo exprimas al máximo.

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'

Estudio: Nintendo

Nintendo Plataformas: Nintendo Switch, Wii U

Nintendo Switch, Wii U Precio: 59,95 euros

Elegido como el mejor juego de 2017 por el equipo de VidaExtra, 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' es Nintendo diciendo “aquí estoy yo”. Los nipones parecen querer demostrar que pueden tocar casi cualquier palo, ya sea un competitivo online o, como es el caso, un mundo abierto en el que es imposible no perderse y distraerse con un centenar de cosas por hacer. Pocas veces se ha visto un cóctel tan bien mezclado como este, y ahora el mayor miedo que tenemos es que nadie pueda venir a demostrar que ese hito puede superarse.

'The Sexy Brutale'

Estudio : Cavalier Game Studios

: Cavalier Game Studios Plataformas : PC, Xbox One, PS4 y Switch

: PC, Xbox One, PS4 y Switch Precio: 19,99 euros

Vestido de aventura gráfica, 'The Sexy Brutale' es un maravilloso puzle tan bien orquestado que sólo alcanzando su final podrás comprender por completo. Una fatídica fiesta, varios personajes y un reloj que se reinicia una y otra vez para que intentes superar este recomendable día de la marmota hecho videojuego.

'Tooth and Tail'

Estudio: Pocketwatch Games

Pocketwatch Games Plataformas: PC y PS4

PC y PS4 Precio: 19,99 euros

He aquí otro juego de estrategia en tiempo real que consigue reengancharnos al género. Por pequeño que sea, 'Tooth and Tail' se pasa por el forro todo lo que se le pueda demandar a un triple A y entrega una experiencia fantástica de rejugabilidad en la que la estrategia siempre está medida al milímetro. Puede que peque de simplista, pero sin duda es un primer paso formidable para lo que, esperamos, se convierta en saga más pronto que tarde.

'Uncharted: El Legado Perdido'

Estudio: Naughty Dog

Naughty Dog Plataformas: PS4

PS4 Precio: 28,32 euros

No sabemos hasta qué punto 'Uncharted: El Legado Perdido' será realmente el final de la saga, pero si finalmente acaba siendo cierto eso de que Naughty Dog quiere pasar página, lo habrán hecho con otra entrega formidable. A su protagonista es lo único que perdimos por el camino, pero en negaré que no le eché de menos en ningún momento. La dupla femenina que mueve esta última aventura resulta ser el reemplazo perfecto para una atípica historia estilo Nathan Drake en la que, como venía siendo habitual, la épica y las explosiones son las auténticas protagonistas.

'Warhammer 40.000: Dawn of War 3'

Estudio: Relic Entertainment

Relic Entertainment Plataformas: PC y Mac

PC y Mac Precio: 39,99 euros

Alucinante. Espectacular. Una delicia. De 'Warhammer 40.000: Dawn of War 3' podría decir muchas cosas, pero creo que el mejor piropo que se le puede tirar a la cara es que es el RTS mejor parido que recuerdo desde que ciertos señores de Blizzard lanzasen su último intento de revitalizar el género. Donde todos los demás vieron un techo, los creadores de este juego han visto un intento de agarrarse, y lo han hecho a las mil maravillas.

'What Remains of Edith Finch

Estudio: Giant Sparrow

Giant Sparrow Plataformas: PC, PlayStation 4, Xbox One

PC, PlayStation 4, Xbox One Precio: 19,99 euros

Llegamos a la parte baja de la lista y ya llevamos un buen puñado de juegos que cualquiera querría haber firmado. Y pese a ello aún faltaba llegar a la obra más espectacular, sincera e innovadora de todo el catálogo de 2017. Para el que escribe estas líneas 'What Remains of Edith Finch' no es sólo uno de los mejores juegos del año, es también uno de los títulos que más me ha impactado en muchísimo tiempo. Una historia sobre la vida, la muerte y todo lo que puede llegar a ocurrir entre que empieza una y acaba la otra.

'Wolfenstein II: The New Colossus

Estudio: MachineGames

MachineGames Plataformas: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Precio: 26,99 euros

Hay muchas formas de entender lo retro, y no siempre tienen que estar ligadas a ofrecer píxeles o polígonos como puños. 'Wolfenstein II: The New Colossus' es un juego hecho en otra época con los recursos actuales, un título de acción desmedida en que el espectáculo y la brutalidad de la sangre tiñe cada uno de sus rincones. Valiente por contar historias que no parecen tener cabida en un momento de la historia en la que hay que andarse siempre con pies de plomo, pero más aún por aferrarse a una forma de entender los videojuegos que, ojalá, nunca desaparezca.

'Wonder Boy: The Dragon’s Trap'

Estudio: Lizardcube

Plataformas: Nintendo Switch, PC, PS4 y Xbox One * Precio: 19,99 euros

Me gusta pensar que llegará el día en el que valoremos los juegos no sólo por lo divertidos que pueden llegar a ser, también por lo que representan o cómo se han hecho. Es una lástima que 'Wonder Boy: The Dragon’s Trap' no haya brillado más porque, de eso último, entiende una barbaridad. Un remake de un clásico que bien podría pasar por juego nuevo, pero también una obra de ingeniería en la que animaciones y control demuestran hasta qué punto se puede trabajar sobre una obra ya creada. Imprescindible para cualquiera que esté mínimamente interesado en el desarrollo de videojuegos.

'Xenoblade Chronicles 2'

Estudio: Monolith

Monolith Plataformas: Nintendo Switch

Nintendo Switch Precio: 54,90 euros

Nintendo Switch necesitaba cerrar su catálogo de este año con un juego ejemplar, a ser posible uno que no tuviese rival dentro de la misma plataforma. Reconozco que nunca creí que fuese a jugar a 'Xenoblade Chronicles 2' en 2017, un juego enorme cuyo desarrollo bien podría haber acabado alargándose hasta el año que viene de no tener un equipazo detrás. Monolith prometió su RPG para Switch, y Monolith ha cumplido. Ahora nos toca a los jugadores agradecerles el gesto.

'Yakuza 0

Estudio: Sega

Sega Plataformas: PS4

PS4 Precio: 24,95 euros

El cierre de la lista se lo encargamos a la mafia japonesa y su ejército de yakuzas. 'Yakuza 0' no está aquí sólo por ser un grandísimo juego, y de eso no cabe duda. Lo está por ser la entrega que, con un poco de suerte, reconcilie a occidente con una saga maravillosa a la que nunca deberíamos haberle dado la espalda. Un juego que, con un mínimo de atención por nuestra parte durante las primeras horas, nos mantendrá enganchados durante meses.