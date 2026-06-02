iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: todo lo que creemos saber sobre los nuevos móviles de Apple

Puntuales a su cita anual, se espera que los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max lleguen en septiembre de este año. Serán los primeros iPhone lanzados bajo la batuta del nuevo CEO, John Ternus, y también unos iPhone que se lanzarán en unas condiciones inusuales. El motivo es que se espera que lleguen en solitario o acompañados del iPhone plegable, pero no de unos iPhone 18 que los rumores sitúan en primavera de 2027.

Dicho esto, y como el río ya empieza a sonar, a continuación reunimos las diferentes filtraciones que nos permiten intuir cómo serán estos iPhone 18 Pro. Y, como es habitual, se espera que haya cambios mínimos en algunos apartados... y un par de pinceladas interesantes en forma de "nueva" Isla Dinámica y una cámara principal con apertura variable.

¿Qué se espera del iPhone 18 Pro?

Diseño : idéntico al de los iPhone 17 Pro, pero con nuevos colores y biseles más finos para que la pantalla aproveche mejor el frontal. Se mantendrá el aluminio y cristal como material estrella y el módulo de cámaras apunta a ser más grande.

: idéntico al de los iPhone 17 Pro, pero con nuevos colores y biseles más finos para que la pantalla aproveche mejor el frontal. Se mantendrá el aluminio y cristal como material estrella y el módulo de cámaras apunta a ser más grande. Pantalla : mismos tamaños de 6,3 pulgadas y 6,9 pulgadas con refresco LTPO de hasta 120 Hz. La Isla Dinámica apunta a ser un 25% más pequeña gracias a un mejor reparto de los sensores de FaceID bajo la pantalla.

: mismos tamaños de 6,3 pulgadas y 6,9 pulgadas con refresco LTPO de hasta 120 Hz. La Isla Dinámica apunta a ser un 25% más pequeña gracias a un mejor reparto de los sensores de FaceID bajo la pantalla. SoC : Apple Silicon A20 Pro fabricado en el proceso de 2 nanómetros de TSMC, siendo el primero de Apple con esta tecnología.

: Apple Silicon A20 Pro fabricado en el proceso de 2 nanómetros de TSMC, siendo el primero de Apple con esta tecnología. RAM : 12 GB integrados directamente en la oblea del chip para aumentar el ancho de banda y el rendimiento de la CPU, GPU y NPU para la IA.

: 12 GB integrados directamente en la oblea del chip para aumentar el ancho de banda y el rendimiento de la CPU, GPU y NPU para la IA. Cámaras : triple configuración de 48 megapíxeles con un teleobjetivo mejorado y una cámara principal con apertura variable.

: triple configuración de 48 megapíxeles con un teleobjetivo mejorado y una cámara principal con apertura variable. Conectividad : módem C2 de Apple.

: módem C2 de Apple. Precio : versiones de 256 GB sin subidas a la vista, pero con opciones de más RAM más caras que en la actualidad debido a la crisis de componentes. Se esperan precios de 1.319 euros en España para el iPhone 18 Pro y de 1.469 euros para el Pro Max

: versiones de 256 GB sin subidas a la vista, pero con opciones de más RAM más caras que en la actualidad debido a la crisis de componentes. Se esperan precios de 1.319 euros en España para el iPhone 18 Pro y de 1.469 euros para el Pro Max Lanzamiento: septiembre de 2026.

¿Cuándo saldría el iPhone 18 Pro?

Como decimos, Apple mantendrá las costumbres con la nueva generación de iPhone se presentará en septiembre con un lanzamiento para unos días después. John Ternus asumirá el cargo de CEO el próximo 1 de septiembre y los nuevos iPhone supondrán su estreno por la puerta grande en la compañía.

Según las filtraciones, lo que se espera que tengamos en septiembre son los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y puede que un iPhone 18 Fold que lleva años rumoreándose y del que, supuestamente, están ultimando los detalles.

Debido a la situación del mercado, lo que también apuntan esas filtraciones es que el iPhone 18 y una posible nueva generación del iPhone Air se retrasarán hasta primavera de 2027.

Esto para dar más aire a un iPhone 17 que sigue muy vigente, pero también para tener un iPhone a comienzos de 2027 para competir contra Samsung y rivales chinos y, además, esperando que la situación con el precio de la RAM y el almacenamiento permita mantener unos buenos márgenes en el precio del terminal.

¿Qué diseño tendrá el iPhone 18 Pro?

En este apartado, sin cambios profundos a la vista. Los iPhone 17 Pro ya introdujeron el nuevo diseño con el módulo rectangular ocupando toda la zona superior de la trasera y el paso del titanio al aluminio como material protagonista.

En este sentido, las cosas seguirán igual, pero sí se espera que el naranja que tanto ha triunfado en China deje paso a dos nuevos colores. Junto al clásico plata y a un negro que regresaría esta generación, parece que tendremos un llamativo iPhone azul celeste (más típico de los iPhone no Pro) y un burdeos o morado oscuro.

Lo que sí se espera en diseño es que el módulo de cámaras sea de mayor tamaño para acoger los nuevos sensores y sistemas de lentes, así como una parte trasera de cristal (que está ahí para permitir la carga inalámbrica, algo que no podría darse si toda la trasera fuera de aluminio) que presente una menor distorsión de color respecto al cuerpo de aluminio.

Es decir, que no haya tanta diferencia a la vista entre un material y otro como ocurre ahora mismo con los iPhone 17 Pro.

¿Cómo serán las pantallas de los nuevos iPhone 18 Pro?

Se espera que la vida siga igual en este punto porque las pantallas de estos modelos, sobre todo del Max, ya son bastante generosas y ampliar la diagonal comprometería mucho el tamaño del terminal.

Phone 18 Pro : OLED de 6,3 pulgadas con refresco de hasta 120 Hz.

: OLED de 6,3 pulgadas con refresco de hasta 120 Hz. iPhone 18 Pro Max: OLED de 6,9 pulgadas con refresco de hasta 120 Hz

Aún es pronto para hablar del brillo, pero es un apartado en el que la competencia china está apretando y Apple no debería quedarse atrás. Lo que parece más claro es que serán Samsung y LG los que fabricarán los paneles, ya que son los únicos que tienen los procesos necesarios para fabricar unos paneles LTPO+ que son los que han pasado los filtros de calidad de Apple.

Lo que sí se espera es que la Isla Dnámica, por fin, adelgace un poquito. Llevamos con ella desde que se implementó en los iPhone 14 Pro allá por 2022 y, desde entonces, no ha tenido ningún cambio. Lo que se ha filtrado gracias a las supuestas pantallas de los nuevos iPhone 18 Pro es que este módulo sea un 25% más pequeño gracias a que hay sensores de FaceID que se van a repartir por debajo de la pantalla.

Este movimiento ya lo realizaron con el notch, comprimiendo la tecnología de FadeID para que la 'muesca' fuera algo más pequeña y es el paso que se espera para los nuevos modelos.

Concretamente, parece que esos elementos que se mueven son el emisor de puntos para los cálculos de profundidad y el sensor infrarrojo.

¿Qué procesador tendrán los iPhone 18 Pro?

Bajo el capó de los iPhone 18 Pro, las cosas empiezan a ponerse interesantes. El SoC será el A20 Pro, una nueva generación con bastantes cambios de diseño debido a que será un SoC que estará fabricado en un proceso de 2 nanómetros.

TSMC será la encargada de hacerlo porque son los que tienen el nodo más pulido y se habla de un chip hasta un 15% más rápido un un 30% más eficiente que el A19 Pro. Habrá que esperar para verlo, pero junto a la RAM, es un elemento que podría desestabilizar el precio de los dispositivos.

El motivo es que este proceso de 2 nanómetros es un 50% más caro que el anterior, lo que puede repercutir en el precio del terminal. Aparte de ser un chip de vanguardia por su litografía, se espera que la sofisticación llegue a un empaquetado con tecnología WMCM que integrará la RAM directamente en el mismo módulo que el procesador.

Esto hace que el chip sea más complicado de fabricar, pero implica una ventaja en cuanto a tiempos de acceso y latencia entre el procesador, GPU y NPU y la memoria. También acarrea un mayor ancho de banda, algo de lo que podrá beneficiarse la IA local que se espera que integren los iPhone 18 Pro gracias a la nueva Siri.

Respecto a la memoria RAM, se espera que ambos cuenten con una única configuración de 12 GB.

El módem

También se espera una nueva generación del módem que se encarga de que los iPhone se comuniquen con el GPS, las antenas de telefonía y el WiFi. El C1 introducido en el iPhone 16e daría paso a un C2 que mejoraría tanto el rendimiento como la conexión satelital.

Se rumorea que el C2 soportaría el estándar New Radio Non Terrestrial Networks que permitiría un mejor acceso a comunicación por satélite en condiciones de emergencia, suponiendo una mejora respecto a la conexión satelital que se lanzó junto a los iPhone 14.

¿Cuánta batería tendrán los iPhone 18 Pro?

Es uno de los apartados más complicados porque los rumores no apuntan a cifras concretas. De hecho, es algo que Apple siempre mantiene en secreto (aunque conocemos las cifras cuando se empiezan a 'destripar' los iPhone), pero las filtraciones apuntan a una batería de entre 5.100 y 5.200 mAh para el iPhone 18 Pro Max.

Es algo mayor que la de 5.088 mAh del actual iPhone 17 Pro Max y veremos cómo se comporta junto a ese A20 Pro que apunta a ser más eficiente.

¿Qué sistema operativo llevarán los iPhone 18 Pro?

Sin sorpresas aquí en la versión de iOS, que será iOS 27. Se espera que en los próximos días, en el marco de la WWDC de junio, Apple presente la nueva versión de sus sistema operativo móvil que se lanzará en beta a lo largo del verano y cuya versión final coincidirá con el lanzamiento de los nuevos modelos.

Lo que más intriga es si, por fin, Apple podrá 'vender' iOS como un sistema con IA avanzada integrada. Lleva años intentándolo sin éxito, pero estos últimos meses la compañía ha estado empujando el acelerador para conseguir dar forma a la esperadísima 'nueva' Siri.

¿Qué cambios en la cámara tendrá el iPhone 18 Pro?

En un momento en el que los iPhone se han quedado atrás en capacidades fotográficas respecto a los móviles chinos, se espera que Apple ponga remedio con dos novedades: apertura variable y un nuevo teleobjetivo.

Apertura variable

La apertura variable no es nuevo en el mundillo de los smartphones y Samsung ya la probó hace años con el Galaxy S9. Sin embargo, las compañías que han montado algo así lo han descartado apostando por aperturas fijas... y los informes apuntan que Apple quiere volverlo a intentar.

Esto de la apertura variable implica un mecanismo que moverá físicamente el diafragma. Se trata de un orificio que, en las cámaras convencionales, hace que entre más o menos luz del objetivo al sensor. Cuanta más luz entra, mejores fotos en condiciones de baja luz y, cuanto mayor es el diafragma, más desenfoque de fondo natural.

Sin embargo, si hacemos que el diafragma sea más pequeño, en condiciones de buena luz para fotos de paisaje hay una ventaja: todo se vuelve algo más nítido.

Un ejemplo de la apertura variable en un Samsung Galaxy S9

En objetivos tan pequeños y con la importancia de la fotografía computacional es algo que no tiene tanto sentido como en una cámara convencional, pero sí puede valer para que, en una foto de un paisaje, el procesado no meta tanta nitidez artificial, dando como resultado una foto más natural.

Mejoras en el teleobjetivo

La otra mejora que se baraja es para el teleobjetivo. De momento no hay rumores sobre una mayor ambición en el número de aumentos, pero sí en una mayor apertura y en un nuevo sensor apilado desarrollado por Samsung.

Se baraja que sea más capaz de forma física en condiciones de baja luz gracias a esa mejora en la apertura, pero que también pueda capturar imágenes con un rango dinámico extendido y un menor ruido en esas condiciones adversas.

Lo que lleva semanas sobre la mesa es que Apple está desarrollando, supuestamente, su propio teleconvertidor. Al estilo de marcas como Oppo o Vivo, que cuentan con estos teleconvertidores para lograr distancias focales de locura, Apple estaría jugueteando con la idea de un teleconvertidor para ampliar aún más las posibilidades del iPhone.

Tiene sentido si tenemos en cuenta que, como decíamos antes, se están quedando atrás frente a la competencia china, pero también si atendemos a las ambiciones de una compañíua que está montando iPhone en objetivos de televisión para retransmitir eventos deportivos. Con un teleconvertidor, Apple puede jugar la carta de la versatilidad extrema tanto para vídeo como para foto.

Ahora bien, es complicado imaginar que Apple se vaya a poner a vender un objetivo aparte para su móvil estrella.

¿Cuál sería el precio del iPhone 18 Pro?

Más allá de todo lo anterior, la pregunta del millón en estos momentos es cuánto se espera que cueste el iPhone 18 Pro. Si atendemos a la trayectoria de Apple y a lo que estamos viendo en otros pesos pesados de la industria como los Samsung Galaxy S26 Ultra, los precios de los iPhone 18 Pro no deberían variar demasiado respecto a lo visto en la generación anterior.

De momento, esto es todo lo que sabemos de los iPhone 18 Pro gracias a filtraciones de la industria. Como siempre, hay que esperar a la presentación de septiembre para concretar todos los detalles, pero mientras hay cosas que parecen más o menos seguras, otras están muy en el aire.

La que más puede preocupar es la cuestión del precio. Si se cumple lo que estamos viendo en otras familias de dispositivos, se espera que los iPhone 18 Pro de 256 GB mantengan el precio respecto a las generaciones anteriores, pero las versiones de más capacidad (512 GB, 1 TB y 2 TB) son las que sufrirán el golpe de la crisis de componentes en las que estamos inmersos y que no va a remitir a corto plazo.

Por otro lado, también hay mucho interés por ver cómo aplican esa rumoreada apertura variable para la cámara, ya que es algo que otras marcas ya montaron y descartaron en el pasado.

De la manera que sea, iremos actualizando este artículo con las novedades que vayan llegando sobre los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

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