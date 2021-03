Si quieres aprender a programar, éstos son los lenguajes más populares y prometedores en 2021

Ser desarrollador está de moda, y, según el país y el puesto, también te puede hacer ganar mucho dinero. Diversas encuestas y estudios han ido dejando claro en los últimos años qué lenguajes de programación son los más populares y demandados, y es buen momento para saber cómo está el mercado actual.

Sobre todo porque la pandemia ha desatado un claro auge del uso de todo tipo de servicios online. Las empresas tecnológicas se han convertido en las más valiosas del planeta, y todas ellas se sustentan bajo un mismo pilar fundamental: el código de sus aplicaciones y servicios. Y ese código lo crean y mantienen desarrolladores de todo tipo.

Unos son más amados, otros mejor pagados

Para analizar qué lenguajes de programación son más populares y están más demandados en el mercado laboral existen desde hace tiempo una serie de índices que tratan de medir esa relevancia.

Lo hacen a través sobre todo de encuestas (StackOverflow), la agregación de buscadores (TIOBE) o el número de tutoriales que se pueden encontrar en Google sobre cada lenguaje de programación (PyPL), y tras el tema que publicamos en mayo de 2018 quisimos hacer un repaso a una situación que ha variado, pero no de forma especialmente radical.

Las fuentes son IEEE Spectrum (julio 2020), PyPL (enero 2021), TIOBE (enero 2021), Coding Dojo (febrero 2020), IEEE Jobs (julio 2021) y StackOverflow (trabajos mejor pagados, febrero 2020).

La tabla resultante con los 10 lenguajes de programación más demandados o más populares es la siguiente (salvo en Coding Dojo, que solo muestra los siete primeros):

IEEE Spectrum PyPL (2020) TIOBE Coding DOjo IEEE JObs StackOverflow Python Python C Python Python JavaScript Java Java Java Java C HTML/CSS C JavaScript Python JavaScript Java SQL C++ C# C++ C++ Go Python JavaScript C/C++ C# C# C++ Java R PHP Visual Basic PHP JavaScript Bash/Shell Arduino R JavaScript Perl R C# Go Objective-C PHP

HTML PHP Swift Swift R

Swift TypeScript Matlab TypeScript Groovy

SQL C++

Python (casi) no tiene rival

Al echar un vistazo a todos los índices queda bastante claro que hay tres lenguajes de programación que son protagonistas absolutos. Ese particular podio está ocupado por Python, Java y C, que siguen siendo los lenguajes que dominan el panorama en esta industria.

Varios programadores nos dieron su opinión sobre el lenguaje que recomendarían para empezar a aprender desde cero. Los preferidos fueron JavaScript y, sorpresa, Python.

Aunque esos son los favoritos del segmento, el que realmente es el más popular es Python, que lidera cuatro de los seis índices consultados.

Este lenguaje que algunos califican como 'el BASIC de nuestra era' se ha beneficiado de su suave curva de aprendizaje: ponerse a programar es muy sencillo y enseguida es posible comenzar a ver los primeros resultados.

Aprender está al alcance de cualquiera —incluso aplicaciones móviles como Duolingo dan acceso a una forma singular de dar esos primeros pasos— y sus aplicaciones son enormes, sobre todo en el ámbito de la computación científica y la inteligencia artificial.

Java y C siguen siendo muy relevantes, desde luego, pero su curva de aprendizaje es claramente más pronunciada y son más complejos para los programadores noveles.

Así estaban las cosas en octubre de 2017. Fuente: ZDNet.

La situación contrasta con la que se presentaba en nuestro anterior tema. Java y C parecían tener más popularidad que Python (que de hecho se peleaba en esas métricas con C++ y C#), pero parece que el ámbito de la inteligencia artificial ha impulsado a Python de forma evidente en los últimos tiempos.

De hecho cada vez está más claro que Python es el BASIC de nuestra era. Un estudio de IEEE Spectrum lo constataba poniéndolo por delante de Java o del venerable C.

Es curioso que Python haya logrado algo así sin tener enfoque directo en el mundo de las aplicaciones móviles: aunque es perfectamente posible crear herramientas con este lenguaje de programación para móviles Android o iOS, no es la elección natural para quienes trabajan con estas plataformas a la hora de desarrollar aplicaciones nativas.

Lo cierto es que el segmento de los lenguajes de programación está en una época absolutamente dorada: los recursos para aprender son casi ilimitados y es perfectamente posible formarse gratuitamente (pero también hay alternativas curiosas).

Quienes lo han hecho en el pasado y están un poco oxidados tienen muy fácil coger de nuevo el testigo, pero incluso para los que nunca han programado reciclarse es algo absolutamente factible con algo de tiempo y voluntad.

Si quieres ganar (mucho) dinero, Python quizás no es la mejor opción

Aunque ciertamente Python es el lenguaje de programación más popular entre quienes quieren aprender algo nuevo en este ámbito, no es el lenguaje más valorado necesariamente a la hora de buscar un nuevo futuro profesional.

De hecho según la última edición de la encuesta de Stack Overflow —en la que participan miles de desarrolladores y que suele considerarse un buen reflejo de este mundillo— el lenguaje más "rentable" es Perl, tras el cual están Scala, Go, Rust (que es según esa encuesta el más amado y apreciado por quienes lo usan) y Ruby.

En ese estudio se puede ver como Python está bastante arriba en el eje del salario medio (roza los 60.000 dólares anuales de sueldo), y si hacemos caso a esos datos será mejor no elegir PHP (por lo visto cada vez menos popular) como opción profesional si lo que queréis es maximizar ese aprendizaje.

Los datos parecen confirmar una y otra vez que si quieres ganar dinero programando, lo mejor es que te vayas a lenguajes algo menos populares. En una edición anterior de aquella encuesta el más destacado era Clojure por ejemplo, mientras que F#, Go, Scala o Elixir eran también muy atractivos para ganar dinero.

A pesar de su popularidad, Python y JavaScript no son tan rentables (menos aún lo son Java o C), lo que demuestra una vez más que la popularidad de los lenguajes de programación no es directamente proporcional a la demanda de profesionales que sepan programar en ellos.

Lo que sí parece evidente es que es un momento extraordinario para aprender a programar y ganarse (y puede que muy bien) la vida con ello. La elección del lenguaje ideal para cada persona es como siempre difícil y depende de muchos factores, pero desde luego parece claro que los mencionados en este tema (Python sobre todo, Java y C después) son especialmente valorados en los diversos estudios que se han venido haciendo en los últimos meses.