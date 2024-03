El mejor "hack" para llevarte bien con tus compañeros de trabajo según una neurocientífica de Harvard

El ser humano es un animal social por naturaleza. Sin embargo, hay personas que, por su carácter, tienen unas capacidades innatas de comunicación y consiguen caerle bien a todos. Estas habilidades son muy importantes en el ámbito laboral, donde debemos colaborar hombro con hombro con compañeros con personalidades muy diferentes.

Distintos estudios científicos, como el desarrollado por investigadores de las universidades de Tennessee y Iowa, demuestran la importancia de encajar en un equipo para ascender en una carrera profesional debido al sesgo de proximidad. Dice un proverbio africano: “Si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, hazlo acompañado”.

Juliette Han es doctora en neurociencia por la universidad de Harvard y no cree que ganarse el respeto y generar buenas relaciones en el ámbito laboral sea algo reservado a personas con ese rasgo innato, sino que son habilidades que se pueden entrenar y desarrollar por cualquier persona.

El mejor truco para comunicar es escuchar

Tal y como la propia Han difundía en un vídeo, uno de los mejores trucos para mejorar la relación con los compañeros de trabajo es encontrar puntos o temáticas comunes con ellos.

Eso no significa que, de forma antinatural, intentes aparentar que te gustan los mismos hobbies, las mismas películas o el mismo tipo de comida que a tus gerentes o compañeros. Pero sí establecer puentes para dejar que se expresen y que te cuenten qué les gusta, que les divierte y qué no. No es tan importante si estás de acuerdo o no, sino el hecho de ponerse en el lugar del otro y dedicar tiempo a escuchar su punto de vista.

Según un estudio de la universidad de California, las personas dedican entre el 30% y el 40% de sus conversaciones en hablar de sí mismas, por lo que aportan un alto valor subjetivo a las oportunidades de comunicar sus pensamientos con alguien dispuesto a escucharlos. Al hacerlo, se activan mecanismos neuronales y cognitivos relacionados con la recompensa, liberando dopamina en determinadas áreas del cerebro del interlocutor.

Es decir, aunque no compartas el mismo gusto por los restaurantes mexicanos, ese compañero va a querer compartir contigo su última visita a uno, porque el hecho de compartir ese espacio común de conversación ya hace que su cerebro genere dopamina, se va a sentir a gusto y va a repartir la experiencia en el futuro.

En un ámbito más ligado a la comunicación entre equipos, Juliette Han recomienda expresar gratitud, reconocer los logros de los compañeros y buscar consejo en ellos sobre cómo realizar una determinada tarea que ellos han hecho en el pasado.

Si algún compañero de trabajo te agradece tu ayuda, podrías responderle con un “No hay problema. Sé que harías lo mismo por mí”. Al utilizar ese lenguaje estás reafirmando el sentimiento de pertenencia a un grupo y se crea un vínculo positivo que le predispone a ayudarte cuando se lo pidas. “Mostrarles que te preocupas por ellos y recordarles que sois un equipo es una de las maneras más fáciles de hacer que las personas se sientan valoradas y quieran apoyarte en el trabajo”, asegura Han.

Un efecto similar produce el reconocimiento de logros entre los compañeros. Si alguno de ellos ha bordado una presentación o ha demostrado alguna habilidad, reconocerle el mérito provoca un efecto estimulante y condiciona la percepción que proyectas en otras personas. Todo ello, insistimos, siempre que sea un reconocimiento sincero y oportuno. La falsa adulación generará rechazo.

Para pedir ayuda a un gerente y evitar que piense que no sabes cómo hacer tu trabajo, la neurocientífica de Harvard recomienda darle un enfoque en el que se apele a su experiencia, más que en pedirle directamente cómo quiere que hagas el trabajo.

Según Han, algunos ejemplos para abordar este tema serían: “Has manejado muy bien situaciones similares en el pasado, ¿qué tipo de enfoque recomendarías aquí?” o “Quiero comprender mejor cómo encaja este proyecto en los objetivos generales de nuestro equipo. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?”. Juliette Han explica que este tipo de enfoque demuestran que confías en su experiencia y pones interés por hacer bien el trabajo.

Según la experta, mantener una comunicación abierta en la que se mantenga una actitud de escucha activa y consciente con el resto del equipo y se respeten sus opiniones, son la clave para prosperar en el ámbito laboral e integrarse en los equipos. “Aunque parezca algo relativamente fácil y al alcance de cualquiera, la gente no lo hace lo suficiente. Hacerlo mejora la colaboración entre compañeros de trabajo, y reduce las posibilidades de conflicto entre los miembros de un equipo”.

Imagen | Pexels (fauxels)