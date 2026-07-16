La técnica japonesa para secar la ropa en espacios cerrados de una forma más eficiente y rápida

No importa que estemos en invierno, con jornadas cortas, frías y pasadas por agua, o en plena canícula veraniega, hay una tarea doméstica que siempre resulta complicada: secar la ropa. Si no dispones de un buen tendedero exterior, un balcón o una secadora puede convertirse en un auténtico incordio.

En invierno no secan los jerséis. En verano, las toallas de playa y bañadores.

O al menos así es en los hogares de la mayor parte del planeta, donde para salir del paso se suele echar mano de soluciones que o bien exigen demasiado espacio o engordan la factura eléctrica: secadoras, radiadores, deshumificadores...

En Tokio tienen otra forma de solucionarlo.

Aprendiendo de Japón

Allí han dado con la forma de secar la ropa en épocas de lluvias de forma eficiente, rápida y sin malos olores. En la capital japonesa, una ciudad de clima subtropical húmedo, generosa en precipitaciones y donde abundan además los pequeños apartamentos —tanto y tan pequeños que en ocasiones es necesario hablar de "microviviendas"— han desarrollado una técnica para mantener sus prendas limpias y bien aireadas todo el año. Y sin ayuda de secadoras.

El sistema se llama "arcoíris colgante", y si bien suena un poco poético es en realidad una descripción gráfica de cómo debe disponerse la ropa.

El primer paso es buscar una estancia de la vivienda bien aireada, por la que circule el aire y que a ser posible se caldee con el sol durante parte del día. Allí instalaremos nuestro tendedero, barra o cuerda, en la que —y esta es una parte clave de la técnica— dispondremos las prendas en forma de arcoíris.

¿Cómo? Intentando que la ropa dibuje una "U" invertida, con lo que las prendas más largas quedarían en los extremos y las más cortas se irían distribuyendo de forma escalonada hacia el interior. En el portal inmobiliario Apts, orientado al arrendamiento en Tokio, incluyen incluso un gráfico sobre cómo debería disponerse la ropa para lograr un secado eficiente y rápido.

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"Cuando cuelgues la ropa, deja espacio suficiente para que el aire circule. La humedad de Japón puede hacer que el aire parezca más pesado, lo que indica que la ropa tardará más en secarse —abunda la plataforma—. Un buen truco es colgar las prendas en forma de arcoíris, enganchando las más largas en los extremos y las más cortas a medida que se avanza hacia el interior. En el caso de las toallas, cuelga un lado más largo que el otro para que circule mejor el aire".

Según sus cálculos, la técnica permite un ahorro considerable de tiempo. Si secar una colada disponiendo la ropa en forma de V puede llevar cuatro horas y media, clocarla como una U invertida permite reducir ese tiempo a solo cuatro horas.

No es lo único que deberás tener en cuenta. Si quieres un buen secado y evitar que tus prendas cojan olor a humedad, Apts aconseja también no dejarlas más tiempo del estrictamente necesario dentro de la lavadora. Y eso pasa por retirar la ropa de forma "inmediata", sin esperas, una vez ha concluido el ciclo de lavado.

"Incluso dejar la ropa en la máquina durante 10 minutos puede provocar olor", advierte. Otros trucos pasan por situar la ropa en perpendicular a la circulación del aire y en dirección opuesta a la entrada de la habitación o recurrir a perchas para evitar que, una vez distribuidos en el tendedero, los tejidos queden cerca unos de otros. Lo ideal es que estén lo más espaciados posibles entre sí. Para los calcetines o ropa interior, de menor tamaño, puede recurrirse a un pulpo.

El objetivo: que secar ropa en otoño e invierno sea menos suplicio...

...sin necesidad de dedicar espacio y dinero a una secadora.





Una versión anterior de este artículo se publicó en noviembre de 2024.

Imágenes | Leroy Tan (Unsplash) y Atul Vinayak (Unsplash)

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*Una versión anterior de este artículo se publicó en noviembre de 2023