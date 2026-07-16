Adiós Francia, hola granjas chinas: cómo el gigante asiático se está convirtiendo en el nuevo campeón mundial del foie gras

"Francia es el país del foie gras. Es un sello distintivo de la gastronomía francesa. Un turista estadounidense o asiático que visite París querrá ver la Torre Eiffel, los Elíseos y comer foie gras". La frase es de Fabien Chevalier, presidente de CIFOG, la patronal gala de la industria dedicada a elaborar el famoso manjar a base de hígado de patos y gansos. Y aunque es cierto lo que dice, Chevalier también es consciente de algo: a los productores franceses les ha salido un rival temible a 7.000 kilómetros de distancia, en las granjas chinas de Shandong y Anhui.

Al fin y al cabo, puede que el foie gras se asocie con Francia, pero hay quien calcula que China se ha convertido ya en su segundo principal productor.

¿Foie gras chino? Exacto. Y cada vez hay más. Las estimaciones sobre la capacidad de producción de China no siempre coinciden, pero sí lo hace la tendencia que dibujan: el gigante asiático elabora cada vez más foie gras, un negocio al que se ha lanzado de forma tan decidida que destaca ya como uno de sus pesos pesados. De hecho, está acortando distancias con Francia.

Las cifras son claras. Hace unos días The Wall Street Journal citaba un informe de la empresa estatal China International Capital que sugiere que los productores nacionales elaboran 11.000 toneladas al año, más o menos el 45% del suministro global. La misma cabecera cita alguna empresa que produce unas 3.000 t.

¿Hay más datos? Sí. Y apuntan en una dirección similar. Durante una entrevista reciente con RFI, Chevalier, que además de presidente de la patronal gala es responsable de la empresa Lafitte, calculaba que en 2024 salieron de las granjas chinas 12.000 t de foie gras. Y cree que el balance fue incluso mayor en 2025, a diferencia de lo que ocurre en Francia, cuya producción bajó un 3%.

"Sabiendo que la producción francesa fue de alrededor de 15.000 t en 2025, la producción china es bastante significativa", reconoce Chevalier. Tras consultar a media decena de analistas, Reuters calcula que la producción china pudo llegar a 14.000 t el año pasado, siete veces más que hace apenas una década.

¿Cómo es eso posible? Por una suma de factores. Uno de ellos es que la industria del foie gras chino no solo cuenta con el respaldo de los ganaderos y empresarios. El Estado se ha implicado también para darle un impulso. Reuters habla de "generosos subsidios" que, en el caso concreto de una granja de gansos situada al este de China, cubren más del 50% de la infraestructuras y vacunas.

Además de un nuevo mercado potencial, Pekín ha visto en el foie gras un salvavidas para áreas del rural afectadas por el éxodo a las ciudades, lo que explica que el Gobierno haya decidido respaldarla mediante préstamos.

¿Es el mismo foie gras? Esa es otra de las claves que explican que el sector chino esté creciendo tan rápido. Chevalier explica que las granjas chinas están apostando "principalmente" por gansos, algo que, reconoce, lo tiene fascinado. "Es mucho más difícil elaborar foie gras a partir de gansos que de patos".

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Sea por esa razón u otras, todo indica que China han dado con la forma de rentabilizar al máximo su producción. Si en Francia, donde trabajan sobre todo con patos, los productores manejan hígados de 500 g (o 700 si se decantan por gansos), en China esas cifras se disparan. Allí un hígado puede llegar a dos kilos.

¿Tanta diferencia hay? Reuters entrevistó al responsable de una granja del este de China que asegura que las piezas que salen de sus corrales pesan al menos un kilo. De hecho mostró a los periodistas un ejemplar de unos 2,9 kg.

"Los europeos ya no pueden criar una gran cantidad de gansos porque es un trabajo muy duro", presume el empresario, Li Fengshan, quien explica que los diez días antes del sacrificio de las aves sus empleados trabajan sin descanso, durmiendo muy poco, para cebar a los gansos con seis comidas diarias.

La forma de engordar a las aves para producir foie gras (patos o gansos) ha generado una fuerte polémica en los últimos años y ha dado pie a acusaciones de crueldad animal, una controversia a la que no son ajenas las granjas galas.

¿A dónde va ese foie gras? Sobre todo al mercado doméstico. Al menos de momento la producción de foie gras chino parece orientada básicamente a su propio mercado nacional, aunque en el sector hay quien ya espera que el peso de las exportaciones crezca en el futuro. Lo logre o no, la realidad es que en 2025 menos del 5% de la producción china se dirigió a consumidores externos.

No es un porcentaje sorprendente si se tiene en cuenta las restricciones legislativas, que empiezan en las propias aduanas chinas, y que hay productores locales que están apostandopor productos como helado de foie gras y con sabores o formas distintas en un intento por ganar cuota en su propio mercado.

A su favor juega el precio: The Wall Street Journal entrevistó hace poco a un distribuidor de Macao que trabajaba con producto europeo que se vendía a 28 dólares la libra, ahora lidia con proveedores chinos que lo hacen a 17 dólares.

¿Es un caso único? No. No es la primera vez que China demuestra su capacidad para hacerse un hueco en nuevos sectores, incluso en aquellos en los que los productores europeos están bien arraigados. Ha ocurrido ya en el sector del vino, pero también con otros como el comercio de trufas o caviar.

"Durante décadas, entre los consumidores occidentales la etiqueta 'Hecho en China' se asociaba con producto barato, de baja calidad y sencillo", recuerda Even Pay, de Trivium China. "En la última década hemos visto una gran cantidad de marcas fabricadas en China con productos de calidad a un precio más bajo".

Imágenes | Martin Baron (Unsplash), Arthur Wang (Unsplash) y GOETZ Jean-Pierre (Unsplash)

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