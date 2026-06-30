Perú se ha encontrado con un viejo conocido frente a sus costas: cientos de barcos chinos depredando bancos de pesca

Hay mapas que hablan por sí solos, como los que ha divulgado durante los últimos días Movimiento Ecologista del Perú (MEP), una organización dedicada a la defensa del medioambiente. La semana pasada sus responsables colgaron dos mapas satelitales en los que se aprecian decenas y decenas de flechitas de colores apelotonadas en el Pacífico, justo frente a las costas de Mollendo. Cada una de ellas, denuncia MEP, revela la posición de un barco chino que acude a las lindes de las aguas nacionales de Perú en busca de sus bancos de calamar.

Su presencia ya ha puesto en guardia a los pescadores locales.

¿Qué ha pasado? Que MEP ha agitado un viejo debate de Perú (y otras naciones de Sudamérica): el impacto que tiene la flota de bandera china en los recursos marítimos de la región. El 22 de junio la organización publicó en redes un mapa satelital en el que se aprecia la concentración de decenas y decenas de barcos a escasas 220 millas náuticas de las costas de Mollendo, al sur de Perú. Según la organización ecologista, se trata de alrededor de "300 buques chinos" dedicados a "explotar la pesca frente a los límites" de sus aguas nacionales.

Apenas un día después, el 23 de junio, MEP volvía a la carga con otro mapa satelital que muestra una larga estela formada sobre el Pacífico por puntos de señalización de barcos. "Imágenes satelitales del 1 al 19 de junio muestran que la Flota de Calamar Extranjera ha culminado su migración (norte-sur) por el borde de la ZEE peruana", advertía la entidad. "Alrededor de 400 buques pesqueros chinos se concentran a 220 millas frente a las costas de Mollendo".

@ecocentristas Así se ve la flota de alrededor de 300 buques pesqueros chinos que se concentran a 220 millas frente a las costas de Mollendo 🇵🇪 🛰️Estos son los barcos de China, explotando la pesca frente a los límites de los mares de Perú. 🇵🇪🦑🦑🦑 Movimiento Ecologista del Perú ♬ sonido original - Movimiento Ecologista del Perú - Movimiento Ecologista del Perú

¿Cuál es el problema? Básicamente el número y la ubicación de esa amplia flota de pesqueros. Si MEP está en lo cierto, se trata de cientos de barcos asiáticos movilizados justo en el límite de Zona Económica Exclusiva (ZEE), una región en la que los Estados ribereños (en este caso Perú) tienen una jurisdicción soberana, lo que afecta entre otras cosas a sus recursos naturales. La ZEE suele extenderse 200 millas, con lo que la flota pesquera china estaría casi en el borde.

El problema es que, más allá de las demarcaciones trazadas en los despachos o las distancias recogidas en los tratados internacionales, la ZEE peruana se sitúa en un contexto mucho mayor: el ecosistema de la corriente de Humboldt, lo que hace que esa región del Pacífico sea especialmente valiosa para los pescadores.

La propia ONU reconoce que se trata de una de las áreas "más productivas del mundo", aunque lleva años advirtiendo también de la grave amenaza que supone tanto el cambio climático como la sobreexplotación de sus recursos pesqueros.

¿Qué impacto tiene? La pregunta del millón. En 2025 el diario La República publicó un reportaje en el que se hacía eco de varias quejas de los pescadores artesanales de Perú: incursiones de buques chinos en la ZEE, una explotación indiscriminada de recursos y el temor a que se esquilmen los bancos de pota.

"Las embarcaciones peruanas salen, pero no traen la cantidad de antes. Los barcos chinos depredan el mar, nuestras embarcaciones son pequeñas, todo es a pulso. En cambio ellos tienen máquinas que llevan el pescado más rápido", explicaba al diario limeño Alberto Sánchez, pescador de Paita.

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Marineros dedicados a las captura artesanal de Pucusana incluso han denunciado el avistamiento de embarcaciones de gran tamaño en las 200 millas de la ZEE peruana pese a que las flotas deben transmitir su posición vía satelital.

@ecocentristas 🛰️ Imágenes satelitales del 1 al 19 de junio de 2026 muestran que la Flota de Calamar Extranjera ha culminado su migración (norte-sur) por el borde de la ZEE peruana. Alrededor de 400 buques pesqueros chinos se concentran a 220 millas frente a las costas de Mollendo. 🇵🇪 @ecocentristas ♬ sonido original - Movimiento Ecologista del Perú - Movimiento Ecologista del Perú

¿Es algo nuevo? No. En 2024 MEP ya lanzó una denuncia similar. Incluso compartió un mapa en el que se apreciaba la acumulación de buques asiáticos justo en la frontera de la ZEE peruana. "¿Dónde se encuentra la flota de calamar extranjera? ¿Cuántos barcos la forman? ¿Qué tipo de embarcaciones son y cuántas se encuentran en puertos peruanos?" cuestionaba la organización.

Hace unos días, tras su última denuncia, la Marina de Guerra del Perú (MGP) realizó un vuelo de exploración que confirmó que, al menos a día de hoy, la flota pesquera extranjera opera fuera del dominio marítimo peruano, a 230 millas.

¿Afecta solo a Perú? No. El debate en torno a la presencia (e impacto) de pesqueros extranjeros en la costa sudamericana no es nuevo y va mucho más allá de Perú, extendiéndose también a naciones como Chile. Infoae cita estudios que calculan que en 2024 operaron 1.359 embarcaciones en las 500 millas náuticas situadas frente a las costas de Perú. De ellas, 525, casi el 40%, eran naves de origen chino, una cifra que supera con creces a las de otras nacionalidades.

La advertencia de MEP llega además solo unos días después de que Sustainable Fisheries Partnesihp lanzase un comunicado rotundo en el que advierten de la importancia de no sobreexplotar los recursos de la región. De ahí que, entre otras cosas, exija que cualquier cambio legislativo se apoye en una "base científica".

En el caso concreto de Perú, el organismo advierte del registro de alrededor de 2.000 nuevos buques "construidos al margen del marco legal" en un momento en el que "la pesquería ha capturado el 83,27% de la cuota" prevista para este año.

¿Importa el contexto? Sí. Y no solo por los toques de atención de los ecologistas o los recelos del sector. Hace dos años la organización The Outlaw Ocean publicó un informe en el que advertía de que la huella pesquera de China va mucho más allá de sus caladeros o los barcos de bandera asiática.

El país opera también en otras aguas de Sudamérica, África y el Pacífico gracias al 'abanderamiento', que consiste básicamente en gestionar que un barco enarbole la bandera de otro país y quede sujeto a su legislación… y derecho de acceso a caladeros. Aunque China es una gigantesca potencia pesquera y acapara gran parte de las capturas mundiales, su objetivo es reforzar su capacidad de producción y atender la elevada demanda dentro de su propio país.

Imágenes | MEP y Eddie Mark Blair (Unsplash)

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