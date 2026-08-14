Australia protegió sus cables submarinos. Dos han fallado casi a la vez justo cuando un barco rondaba por la zona

Enviar un WhatsApp o pedir una pizza por internet son dos acciones tan asumidas que no solemos tener en cuenta la infraestructura gigantesca que las permite. En la base están los cables submarinos, unos enlaces de alta capacidad que unen los continentes como un fino hilo invisible. Son uno de los puntos más débiles, ya que cualquier acción sobre ellos puede acarrear cortes en la red y una reparación costosísima. En Australia están investigando qué pasó con dos de sus cables.

El suceso. Sídney y Singapur están unidas por el sistema Indigo, dividido en dos grandes tramos submarinos: Indigo Central une Sídney con Perth, una ciudad australiana situada en la costa contraria; Indigo West es el cable que conecta Singapur con el citado Perth. Ambos resultaron dañados el fin de semana del pasado 9 de agosto.

Cable submarino Indigo West. Imagen de Subco

Según explicó Bevan Slattery, fundador de Subco, una de las empresas que participó en el Indigo Consortium:

Se produjeron “fallos por derivación en dos sistemas (Indigo West e Indigo Central), uno inmediatamente después del otro y muy próximos entre sí”.

Los fallos por derivación o “shunt faults” ocurren cuando algo afecta al aislamiento del cable submarino y el conductor metálico, una de las capas que rodean los canales de fibra óptica, queda expuesto al agua de mar. Esto produce un cortocircuito que afecta a los repetidores de la infraestructura.

La coincidencia. Por un lado, tenemos dos cables submarinos que confluyen en Perth; por el otro lado, se descubrió que un misterioso barco estuvo, sospechosamente, navegando por la “Perth Cable Protection Zone”, una zona de protección que rodea la ciudad de Perth. No es el primer incidente de este estilo: en 2021 la Policía Australiana Federal investigó otro daño en los cables de Perth provocado presuntamente por un barco.

Volvamos al pasado fin de semana. Windward, una compañía especializada en inteligencia marítima, trazó el calendario del suceso:

Un barco entró en la zona económica exclusiva australiana el pasado 28 de julio de 2026.

El barco fondeó frente a Perth y estuvo allí por espacio de casi dos semanas.

El 31 de julio cambió en el AIS (el sistema de identificación automática con el que reportan su estado los barcos) su fecha estimada de llegada al 1 de enero de 2027. A Windward le parece extraño este cambio, ya que es “un valor de relleno típico de los buques que no tienen una intención real de hacer escala en puerto”.

Durante el fin de semana del 8 y 9 de agosto, justo cuando se detectó el incidente, el barco realizó múltiples cruces erráticos sobre los cables submarinos que terminaron dañados.

Trayectoria del misterioso barco que cruzó la zona protegida. imagen de Bevan Slattery

Las autoridades no han concluido que sea un sabotaje, aunque, según Bevan Slattery, “puede que sea una coincidencia, pero es importante que la Policía Federal Australiana investigue el asunto con urgencia”.

La otra coincidencia. Por si no fuera suficiente con los cruces erráticos del misterioso barco, se da la casualidad de que Indigo West e Indigo Central no cuentan con la tecnología FiberSense, un sistema de monitorización que vigila en tiempo real la infraestructura y permite cruzar los datos con el AIS para identificar y localizar acciones en el cable y relacionarlas con los barcos. La única forma que tiene Indigo Consortium de conocer las causas del fallo es sacar a la superficie los cables e investigar qué ocurrió con ellos.

El fantasma del sabotaje. Las sospechas no solo nacen de los datos obtenidos hasta la fecha, también de los antecedentes. Los cables submarinos se han convertido en una infraestructura vital a merced de las tensiones geopolíticas. El mar Báltico europeo acumula varios incidentes. Y las tensiones entre China y Taiwán se avivaron en 2025 por un corte de cables. Que lo de Australia también sea sabotaje solo podrá confirmarse cuando logren analizar los cables dañados.

Imagen de portada | Despliegue de Indigo frente a Perth (Google)

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