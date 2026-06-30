Europa se ha dado cuenta de que nada importa en soberanía tecnológica si no gasta dinero en algo crucial: defender sus cables submarinos

Hay un tipo de infraestructura tecnológica que resulta invisible, pero que se ha erigido como esencial estos últimos años: los cables submarinos. Conflictos como los del mar Rojo o la guerra de Ucrania han demostrado que el fondo marino es un nuevo campo de batalla. Dañando cables submarinos se pueden causar estragos, y la Unión Europea acaba de perfilar su plan para reforzar la seguridad y resiliencia de estos cables.

¿El objetivo? Rastrear y detener amenazas en tiempo real, pero también reparar lo antes posible los cables submarinos que los enemigos hayan atacado.

Plan de acción. Estos últimos meses, Europa ha ido tejiendo un plan para protegerr sus cables submarinos. Estos cables transportan la mayor parte del tráfico de Internet del mundo (se estima que el 99%), pero también otros bienes esenciales como energía, vital cuando queremos abordar la energía offshore.

De ahí la importancia y, evidentemente, de ahí que los ataques también se centren en ellos. Sólo en los primeros meses de 2025 se contaron más de una docena de cables submarinos cortados que parecen pocos, pero realmente es algo que puede hacer estragos. Y, por eso, Europa empezó a definir un Plan de Acción con cuatro grandes categorías de actuación:

Prevención : hacer evaluaciones de riesgo coordinadas por los países y priorizar la financiación de cables "inteligentes" con redundancia.

: hacer evaluaciones de riesgo coordinadas por los países y priorizar la financiación de cables "inteligentes" con redundancia. Detección : mejorar las capacidades de monitorización de las cuencas marítimas como el Mediterráneo o el Báltico para obtener un cuadro de situación en tiempo real.

: mejorar las capacidades de monitorización de las cuencas marítimas como el Mediterráneo o el Báltico para obtener un cuadro de situación en tiempo real. Respuesta y recuperación : refuerzo de la capacidad de reparación rápida y mejora de los protocolos de crisis de la UE para actuar de forma coordinada cuando se dañe un cable.

: refuerzo de la capacidad de reparación rápida y mejora de los protocolos de crisis de la UE para actuar de forma coordinada cuando se dañe un cable. Disuasión: usar la diplomacia y, en última instancia, las sanciones para responder a actos hostiles. Con los socios globales, promover un pacto para fomentar la "diplomacia de los cables".

Reparación de un cable

Respuesta rápida. Pero claro, si la disuasión no funciona, hay que actuar, y más recientemente, la Comisión Europea ha anunciado los pasos para reforzar esa estrategia que tiene como objetivo que un cable submarino dañado cause los menores dolores de cabeza posible. Con una dotación de 40 millones de euros, la Comisión busca garantizar una respuesta rápida y eficaz a las perturbaciones de los cables submarinos en situación de emergencia mediante módulos adaptables.

Estos módulos, como kits de reparación, estarán posicionados de forma estratégica en varias cuencas marítimas para que, en caso de rotura de un cable, los barcos que reparan los cables tengan acceso rápido a esos módulos. Es un paso más en una estrategia que ya contó con una primera convocatoria piloto de 20 millones de euros hace unos meses y cuyo objetivo fue financiar módulos en el mar Báltico.

Refuerzo. Otra medida de será la instalación de los dos primeros centros de cables regionales. En el Báltico se abrirá un Centro Regional que se encargará de reforzar los mecanismos de vigilancia y respuesta. La idea es que, con una dotación de 2,5 millones de euros, se mejore la plataforma de intercambio de información y la capacidad tanto para detectar como para prevenir amenazas a la infraestructura marítima. Finlandia será la coordinadora del centro junto a Dinamarca, Alemania, Estonia, Letonia y Suecia.

Por otro lado, en el Mediterráneo, otro centro será respaldado con 3,3 millones de euros. La tarea será tomar decisiones, intercambiar información en tiempo real y lo mismo que en el Báltico: detección de anomalías y respuesta coordinada ante incidentes. Italia será la coordinadora junto con Grecia, Chipre y Malta.

Con los primeros centros de cable regionales, Europa avanza hacia capacidades mejoradas, fortaleciendo nuestra capacidad para detectar amenazas, actuar más rápido y responder juntos - Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia

Próximos pasos. Al final, estas dos estrategias forman parte de un plan mucho mayor en el ya se habían asignado 595 millones de euros a 74 proyectos de conectividad continental.

En febrero de este año, la Comisión también anunció un paquete de unos 347 millones de euros exclusivamente para proyectos de cables submarinos (construcción, monitorización y reparación), lo que evidencia que se trata de una infraestructura estratégica, básica y que casa con ese plan de soberanía tecnológica que Europa está persiguiendo tras ver debilitadas las asociaciones con países aliados estos últimos años.

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