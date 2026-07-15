Crear un agente de IA que te ayude a automatizar procesos ya no exige saber programar: así es Hermes Agent de Hostinger

La IA ya forma parte de nuestra vida, tanto personal como laboral. En este último ámbito, puede ser una herramienta que nos ayude mucho con procesos de todo tipo, pero todo va a depender de qué utilicemos para ello. Hay muchos autónomos o emprendedores que simplemente buscan algo sencillo e intuitivo que no implique muchas complicaciones. Eso es justo lo que ofrece Hermes Agent de Hostinger, ahora con un ofertón: de 18,99 euros al mes pasa a costar 4,99 euros al mes.

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Una IA para automatizar y facilitar el flujo de trabajo sin complicaciones

Como decimos, lo que ofrece Hermes Agent es tener un asistente de inteligencia artificial sencillo de usar, de instalar y de configurar. De hecho, como promete la propia Hostinger, su instalación requiere prácticamente un clic y esperar unos minutos. De esa forma, nosotros no tenemos que preocuparnos de absolutamente nada para empezar a usar esta IA. Tampoco a la hora de mantenerla y actualizarla.

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¿Y en qué nos puede ayudar? La particularidad de este agente de inteligencia artificial es que, cada vez que interactuamos con él, aprende de ti. Eso hace que con el tiempo se vaya volviendo más eficaz en las tareas y tengamos que hacer nosotros menos esfuerzo. Por ejemplo, imagina que le pides realizar un resumen de un informe y, una vez hecho, le pides que corrija una parte con un formato determinado. Hermes Agent aprenderá y sabrá que tiene que hacerlo así las próximas veces.

Esta IA, además, tiene memoria persistente. Todas las utilidades, formatos y particularidades de nuestro trabajo que vaya aprendiendo no desaparecerán. Esto es algo que se mantendrá incluso si hay un nuevo despliegue o actualización de la herramienta, algo que, por cierto, hará Hostinger automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer nada.

A todo lo anterior hay que sumarle dos detalles más. Todo lo que interactuemos con este agente se almacena de forma segura, por lo que no tendremos que preocuparnos de nuestra privacidad. Además, podemos enlazar Hermes Agent con varias apps como Telegram, WhatsApp o Slack para pedirle cosas directamente a través de ellas. Todo por 4,99 euros al mes mientras dure la promo.

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Imágenes | Hostinger

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