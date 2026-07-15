Un eclipse, dos minutos y miles de datos: la ciencia ciudadana se prepara para el gran apagón de 2026

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será una gran oportunidad de disfrute para la población general, pero también un momento único para los científicos de disciplinas muy diversas. Durante apenas unos pocos minutos, los animales cambian su comportamiento, los cielos se vuelven oscuros, con menos contaminación lumínica porque no es hora de tener encendidas las farolas, y nuestra propia fisiología, posiblemente, también experimenta cambios.

Ya hemos hablado de un proyecto de ciencia ciudadana con el que se pretende comprobar cómo afecta el eclipse solar a nuestro ritmo cardíaco e incluso a la frecuencia respiratoria. Pero no es el único estudio en el que la ciudadanía podrá poner un gran granito de arena. Actualmente, también hay proyectos dirigidos a estudiar la contaminación lumínica y el comportamiento de animales voladores.

Ciencia ciudadana para estudiar la contaminación lumínica

Un eclipse solar es un momento ideal para estudiar la contaminación lumínica, ya que se hace de noche en una franja horaria en la que aún no hay farolas encendidas. Se hace de noche de verdad y, por lo tanto, el cielo puede verse con mucha más nitidez. Una pena que solo dispongamos de un par de minutos para disfrutarlo.

Por suerte, aunque dos minutos son muy poco tiempo para el disfrute, sí que son más que suficientes para hacer un pequeño estudio sobre contaminación lumínica. El proyecto, bautizado como EclipseDSM, ha sido desarrollado por científicos de centros de investigación catalanes, gallegos y navarros y pretende repartir fotómetros por toda la franja de totalidad para que la propia ciudadanía se encargue de recoger datos con los que se puedan establecer las diferencias entre la noche real y la noche generada por el eclipse.

Se quiere estudiar si las luminarias de pueblos y ciudades son adecuadas

Quien quiera puede apuntarse en un formulario de la página web, en el que se señalan las tres vías para conseguir los fotómetros. Para empezar, se puede fabricar en casa. En la web se pueden descargar unas instrucciones de fabricación con enlace a todos los materiales. La mayoría de ellos pueden obtenerse en Aliexpress, con un precio muy reducido. En total, todo el fotómetro podría obtenerse por 30 euros. El problema, según explican desde Agencia Sinc, es que se ha producido desabastecimiento de uno de esos componentes. Por eso, existen otras dos opciones. La primera consiste en asistir a alguno de los talleres que el equipo de Eclipse DSM realizará en varias zonas de la franja de totalidad. Allí, los participantes podrán fabricar su propio fotómetro y llevárselo a casa. Si esto no es posible, siempre queda la opción de pedirlo directamente a través del correo indicado, aunque es importante remarcar que las unidades son limitadas.

Con todo esto, se obtendrán datos que servirán para estudiar las formas más eficientes de iluminar los entornos rurales y urbanos, reduciendo la contaminación lumínica lo máximo posible. Es sencillo. Si los cambios en la iluminación del cielo no son demasiado grandes en un pueblo en concreto, puede ser porque las luminarias que hay ahí instaladas son menos contaminantes que otras con las que sí se reporten cambios más importantes.

Los animales vuelven a ser protagonistas durante un eclipse solar

En 1932, un científico llamado William Wheeler hizo el que posiblemente sea el primer estudio de ciencia ciudadana durante un eclipse solar. Pidió a las personas que vivían en la franja de totalidad de un eclipse que observasen a su alrededor y se fijasen en todos los cambios en la naturaleza que llamasen su atención. Con ello, recibió más de 500 testimonios sobre animales y plantas, que sentaron las bases para muchos estudios que llegaron después.

Ahora, un grupo de científicos de la Red Española de Investigación en Ecoacústica (REIE) ha hecho un nuevo llamamiento a la ciudadanía para que escuchen la naturaleza a través del proyecto ECOECLIPSE. Para participar es necesario disponer de una grabadora autónoma de sonido y poder ubicarla en una zona en la que se alcance al menos un 98% de totalidad durante el eclipse solar del 12 de agosto de 2026. En este caso no se hará reparto de las grabadoras. Los participantes ya deben contar con una. No obstante, se ha avisado que más adelante se anunciará una app con la que se podrá participar sin necesidad de este dispositivo.

Lo que se sabe de momento es que las grabadoras deben colocarse dos días antes del eclipse solar y recogerse dos días después. Aunque se grabarán todo tipo de sonidos, se quiere examinar sobre todo la actividad de aves y murciélagos, con el fin de comprobar cómo les afecta este fenómeno astronómico.

Si quieres participar en cualquiera de los dos proyectos, aún estás a tiempo. La ciencia te necesita.

Imagen | Bryan Goff (Unsplash) | Magnific

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