Sony Xperia 1 VIII, análisis características precio especificaciones

Cuando Sony presentó el nuevo Sony Xperia 1 VIII el pasado mes de mayo, dijimos que era el móvil más anti-2026 del momento porque sigue apostando por tecnologías que la mayoría de la competencia ya abandonó hace tiempo. Además, poco después fue polémico porque su asistente de IA, que supuestamente mejora las fotos, en realidad las quemaba. Veamos cómo se ha portado en nuestro análisis.
✅Cómpralo si
- Todavía usas auriculares con cable y quieres jack de 3,5 mm.
- Valoras poder ampliar el almacenamiento con una MicroSD.
- Te gusta la fotografía natural, sin tanto procesado.
- Eres un usuario fiel de Sony que entiende (y acepta) sus rarezas.
❌No lo compres si
- Quieres una de las mejores cámaras del mercado.
- La autonomía es una de tus prioridades.
- Buscas la mejor relación calidad-precio.
Lo esencial en 30 segundos
Hace tiempo que Sony dejó de lanzar móviles de gama media y se centró exclusivamente en la gama alta. El Sony Xperia 1 VIII es la nueva apuesta de la firma japonesa e, igual que sus predecesores, mantiene una serie de elementos que lo diferencian del resto de la competencia.
Hablamos de la presencia del puerto de auriculares, la compatibilidad con tarjetas MicroSD, el lector de huellas en el botón lateral o que la cámara frontal está fuera de la pantalla, no integrada en ella. Es el único móvil de gama alta que aún cuenta con estas características, lo que lo convierte en una opción muy diferenciada en un mercado cada vez más homogéneo.
Estas características que nos recuerdan a una época pasada, conviven con otras de rabiosa actualidad como el último procesador de Qualcomm o una triple cámara con teleobjetivo renovado y un asistente de IA para editar fotos que dio mucho que hablar en redes sociales.
8,4
A favor
- El único gama alta con puerto de auriculares
- La MicroSD nos deja ampliar hasta 2 TB de almacenamiento
- La pantalla es brillante y fluida
- Estéticamente es muy elegante y se siente bien en mano
En contra
- La pantalla sigue anclada en FullHD
- La cámara ha mejorado, pero sigue muy por detrás de las mejores del mercado
- El sensor de huellas lateral es incómodo y falla mucho
- El asistente de IA de la cámara no tiene ningún sentido
- El precio
Sony Xperia 1 VIII - Pantalla OLED HDR FHD+ de 6,5" 19,5:9 120Hz, Triple cámara con Nuevo teleobjetivo, Xperia AI, Batería 2 días, Audio 3,5 mm, Dual SIM, Negro Grafito
Nuestra experiencia con el Sony Xperia 1 VIII
Regreso al pasado. Este móvil es la enésima confirmación de que Sony va por libre. Tenemos lector de huellas en el botón lateral, minijack de auriculares, bandeja SIM extraíble a mano, admite MicroSD y marcos delanteros más gruesos. De entre estas rarezas, hay dos que me parecen positivas y de hecho me dio mucha rabia que los fabricantes las eliminaran: el minijack y la tarjeta MicroSD. Poder usar los auriculares que yo quiera o ampliar la memoria son dos prestaciones que a día de hoy sigo echando de menos y recuperarlas ha sido más que bienvenido.
Sin embargo, no todo es bonito. El lector de huellas lateral desapareció por una razón y es que no es cómodo, pero es que además este no va fino. Si colocas el dedo un poco desplazado o si la piel está un poco húmeda (que con este calor es a todas horas), no reconoce la huella y toca poner el dedo varias veces hasta que lo detecta. Durante los días que lo he estado probando ha acabado desesperándome más a menudo de lo que me habría gustado.
Plástico parece, cristal es. Estéticamente es un móvil muy sobrio, con un acabado negro satinado muy elegante. El móvil es delgado y no se siente pesado, pero a nivel de materiales es un poco, digamos, confuso. Estaba convencida de que la trasera era de plástico, pero resulta que es cristal Gorilla Glass Victus. El acabado que le ha dado Sony, como satinado con una textura ligeramente granulada, hace que el material parezca más plástico que cristal. Esto no tiene por qué ser algo malo, pero es cierto que tenemos el plástico muy asociado a móviles de gamas inferiores y puede hacer que la sensación sea menos "premium".
Lo que considero un paso atrás es que los marcos delanteros son demasiado anchos y recuerdan a los móviles de otra época. Sony ha decidido no meter la cámara frontal en la pantalla como ya hacen todos los fabricantes, lo que provoca que el marco superior sea mucho más ancho y, de rebote, también el inferior (por aquello de la simetría).
El pecado de la pantalla. El tamaño de pantalla son 6,5 pulgadas que, sin ser algo supercompacto, hace que sea más manejable que otros gama alta. Además, tenemos tasa de refresco de 120Hz y la experiencia visual es muy buena, tanto a nivel contraste como de representación del color y brillo. Lo cuestionable es que Sony vuelve a pecar de lo mismo que el Xperia 1 VII (de hecho, lleva la misma pantalla) y es volver a apostar por resolución FullHD+. No es que se vea el píxel, pero a estas alturas es difícil justificar que un móvil de casi 1.500 euros no tenga pantalla 2K.
Potente, pero caliente. Sony apuesta por el Snapdragon 8 Elite Gen 5, que es el chip más avanzado de Qualcomm, y 12 GB de RAM. Sobre el papel, deberíamos esperar el mejor rendimiento del momento y en general es así, pero tras varias semanas usándolo me he topado con unos cuantos episodios de lag y cierres repentinos de apps, especialmente la app de cámara. Más que una cuestión del procesador, parece fruto de un software mal optimizado, pero no deja de empañar un poco la experiencia.
Otro detalle mejorable es la gestión de la temperatura. Estamos en pleno verano y hemos pasado una ola de calor horrible, pero aún así se calienta más de lo que considero razonable. Por ejemplo, se calienta mientras escucho música a través de auriculares, teniendo la pantalla apagada. Muchos móviles de la competencia integran sistemas de refrigeración y cámaras de vapor, pero Sony no menciona nada de esto.
Autonomía. Sony integra una batería de 5.000 mAh y promete hasta dos días de autonomía. En mi experiencia, lo habitual ha sido aguantar un día y medio con una sola carga y unas 7-8 horas de pantalla, que no está nada mal, pero no son dos días como dice Sony. En días de uso más intensivo tirando mucho de red móvil, cámara y otras apps, he llegado a casa ya por debajo del 20%. Sony no especifica la tecnología de su batería, pero sospecho que es de iones de litio y no de silicio carbono, que es la que están usando muchos fabricantes porque ofrece más densidad energética y, en consecuencia, más autonomía.
Una cámara diferente, para bien y para mal. Siempre nos ha sorprendido que Sony, siendo el fabricante de algunos de los mejores sensores fotográficos para móviles, no tuviera las mejores cámaras. Con el Sony Xperia 1 VIII vuelvo a a hacerme la misma pregunta. No es que la cámara sea mala, en absoluto, pero se aleja bastante de lo que estamos acostumbrados en esta gama de precio tanto por resultados como por funcionamiento.
Sony ha querido apostar por fotos con un aspecto mucho más natural y cercano a lo que estamos viendo, sin demasiado sharpening y sin levantar mucho las sombras. Esto hace que a veces las imágenes sean un poco planas y que en ciertas escenas el rango dinámico se quede corto. Con respecto a la app de cámara, tenemos bastantes opciones de disparo, incluyendo los modos pro para foto y vídeo, pero la organización es algo caótica y el funcionamiento mejorable, sobre todo por el lag que hay al cambiar entre las distintas lentes.
El asistente de cámara IA. La función más polémica de este smartphone se merecía un apartado separado. Cuando hacemos una foto, aparece una miniatura en la esquina con la sugerencia del asistente y si pulsamos sobre él aplica las ediciones. En las imágenes de la polémica se veía como se había subido el brillo de forma exagerada, llegando a quemar las fotos. Sin embargo, el asistente de IA no quema todas las fotos como pudo parecer por aquella publicación, esta es sólo una de las sugerencias que ofrece, que incluye el filtro 'clave alta'.
Aunque lo llamen asistente IA, no se siente IA y parece más un conjunto de filtros como los que podemos aplicar en Instagram o VSCO. El asistente ofrece cuatro sugerencias, algunas de ellas llevan filtros como 'clave alta' o 'intenso', mientras que otras simplemente han ajustado los parámetros como el brillo, contraste o saturación (éstas suelen ser las mejores). En general me ha resultado bastante invasivo en la interfaz, además de que no suele mejorar mucho la foto, de hecho muchas veces las empeora. Como una imagen vale más que mil palabras, veámoslo en acción.
En cuanto a la grabación de vídeo, los resultados dependen mucho de las condiciones. Brilla sobre todo en planos de detalle con muy buena luz, pero le falta mejorar la estabilización, algo más de agilidad al cambiar de entorno y de noche el ruido es exagerado. Con respecto al cambio entre lentes, se nota el salto pero está bastante suavizado.
Ficha técnica del Sony Xperia 1 VIII
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Sony Xperia 1 VIII
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DIMENSIONES Y PESO
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162 x 74 x 8,3 mm
200 g
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PANTALLA
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OLED de 6,5 pulgadas
FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles)
Tasa de refresco 120Hz
HDR, DCI-P3
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PROCESADOR
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Snapdragon 8 Elite Gen 5
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RAM
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12 GB
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ALMACENAMIENTO
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256 GB + MicroSD 2TB
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SOFTWARE
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Android 16
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CÁMARAS TRASERAS
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Principal: 48 MP, sensor Exmor T 1/1,35 pulgadas, f/1.9, 24 mm
Telefoto: 48 MP, sensor Exmor RS 1/1,56 pulgadas, f/2.8, 70 mm
Angular: 48 MP, sensor Exmor RS 1/1,56 pulgadas, f/2.0, 16 mm
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CÁMARA FRONTAL
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12 MP, sensor Exmor RS 1/2,9 pulgadas, f/2.0, 24 mm
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BATERÍA
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5.000 mAh
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CONECTIVIDAD
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Dual SIM (nanoSIM + eSIM o eSIM+ eSIM)
5G NSA, WiFi 6E, Bluetooth 6.0
USB-C, jack de auriculares de 3,5 mm
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OTROS
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Sensor de huellas en botón lateral
Resistencia al agua IPX5/IPX8
Resistencia al polvo IP6X
Frontal: Corning Gorilla Glass Victus 2
Trasera: Corning Gorilla Glass Victus
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PRECIO
Sony Xperia 1 VIII, la opinión de Xataka
Creo que hace tiempo que no analizo un móvil con tantas ganas. Soy la primera que se ha quejado mil veces del continuismo y la homogeneidad del mercado móvil, por lo que para mí el Sony Xperia 1 VIII ha sido un soplo de aire fresco, para bien y para mal. El minijack y la tarjeta SD son un homenaje a los puristas y creo que son un añadido que no resta en absoluto, al contrario.
El problema del Sony Xperia 1 VIII es precisamente ese: destaca por sus rarezas, no por sus virtudes. Cuando nos alejamos de estas curiosidades y nos fijamos en lo que un usuario esperaría de un móvil de su gama, empiezan a acumularse los peros. Por 1.500 euros, estamos en un nivel en el que no se entienden ciertas decisiones, como que la pantalla sea FullHD, que los marcos sean tan anchos o que el rendimiento no esté del todo bien afinado.
Un año más, Sony sigue enrocada en ser diferente aunque eso signifique seguir estando un escalón por debajo del resto. Eso sí, el Sony Xperia 1 VIII tiene algo que la mayoría de la gama alta ha perdido por el camino: personalidad. No es un móvil para la mayoría, y no parece que le importe demasiado serlo.
¿Te lo recomiendo?
Si quieres un móvil de gama alta al que conectar tus auriculares de cable o insertar una MicroSD, no es que te lo recomiende, es que es la única opción posible. Eso sí, vas a tener que hacer sacrificios, como no tener la mejor autonomía, las funciones de software más completas o la mejor cámara.
Si eres ese usuario, el Sony Xperia 1 VIII es para ti, pero si no estás por la labor de hacer tantas concesiones a cambio de un par de funciones clásicas, entonces te recomiendo ir a por otro gama alta. Por 1.500 euros puedes encontrar opciones mucho más redondas como el OPPO Find X9 Pro, el Xiaomi 17 Ultra, el Samsung Galaxy S26 Ultra por citar algunos ejemplos.
Imágenes | Xataka
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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Sony. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.
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