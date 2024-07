Sony Xperia 1 VI, análisis: tiene todos los ingredientes para ser el mejor móvil, sólo le falta la receta

No es que Sony se prodigue en exceso dentro de los smartphones, pero, cuando lo hace, su apuesta es máxima por la potencia, el sonido y la fotografía. Este trío de cualidades remarca la esencia del Sony Xperia 1 VI. Me enfrenté al análisis esperando un móvil premium en todo, pero la realidad no terminó siendo completamente así.

Sony es una marca que lleva sobreviviendo en el mercado de los móviles Android desde sus inicios: mantengo modelos icónicos entre mis favoritos. Aquel Sony Ericsson Xperia Arc, cuando la marca se atrevía a romper con lo establecido; el Sony Xperia Z, un renacer apostando por la máxima protección, o los Sony Xperia Z Compact, mi familia preferida al aunar potencia y tamaño contenido. Sony se reinventó en 2019 apostándolo todo al segmento más premium. Y he pasado un buen tiempo a solas con el heredero de 2024.

Ficha técnica del Sony Xperia 1 VI



Sony Xperia 1 VI PANTALLA LTPO OLED, 1B colores, 120Hz, HDR BT.2020 6.5 pulgadas 1.080 x 2.340 píxeles Gorilla Glass Victus 2 DIMENSIONES Y PESO 162 x 74 x 8,2 mm 192 gramos PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256 GB UFS CÁMARA FRONTAL 12 MP f/2.0 CÁMARA TRASERA Principal de 52 MP f/1.9 12 MP telephoto 12 MP ultrawide Zeiss optics, LED flash, panorama, HDR, OIS BATERÍA 5.000 mAh Carga rápida de 30 W Carga inalámbrica Carga inalámbrica inversa SISTEMA OPERATIVO Android 14 CONECTIVIDAD 5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth 5.4 GPS NFC USB Type-C 3.2 OTROS Sensor de huellas en el lateral IP65/IP68 Gorilla Glass Victus 2 Altavoces estéreo frontales Puerto de 3,5 mm PRECIO 1.399 euros

Tablets, móviles, videoconsolas, portátiles... En Back Market, el marketplace líder en tecnología reacondicionada, encontrarás todo tipo de dispositivos con un descuento de hasta el 60%. Todo renovado por expertos, con 30 días de prueba y 2 años de garantía. Consejo ofrecido por la marca

Diseño, pantalla y sonido:

El embalaje de cartón elegido por Sony me pareció muy logrado. Compacto, de cartón, muy ecológico y con el móvil en primera instancia nada más abrir la caja. No tuve dudas en nuestro primer encuentro: las claves de los Sony Xperia se encuentran en este Sony Xperia 1 VI. Además, el móvil viene sin nada más en la caja: ni cargador ni cable de carga ni funda. Sony cumple con la normativa europea, aunque eché de menos algún «extra» con el teléfono.

No es que los Sony Xperia aprovechen demasiado las dimensiones del teléfono, la marca mantiene una clave de diseño que marca el Xperia 1 VI,y sus predecesores, de dos maneras:

No hay obstáculos en la pantalla . Dado que Sony se lleva la cámara frontal, altavoces y sensores a los marcos, toda la superficie del panel es útil.

. Dado que Sony se lleva la cámara frontal, altavoces y sensores a los marcos, toda la superficie del panel es útil. El alto del teléfono queda muy marcado. El ratio 19,5:9 del panel, unido a los marcos anchos superior e inferior, hace algo más incómodo el uso con una mano.

Tras mi primera impresión algo negativa, me topé con una construcción muy sólida, cantos rectos y marcados para el contorno y doble cara de cristal con un tramado en relieve para la trasera. Pese a que los cantos se marcan, al estar biselados Sony hace más cómodo el agarre (también están estriados); a lo que colabora el tacto del cristal trasero: aparte de que favorece la fricción, el acabado no deja fijadas las huellas.

Si tienes cierta sensación de déjà vu no sólo eres tú: el Xperia 1 VI se parece es casi idéntico por fuera al Sony Xperia 1 V

Sony coloca los botones en el costado derecho con los de volumen a una altura justa, aunque con un largo algo corto: a menudo me confundí subiendo o bajando el volumen, en especial para hacer capturas de pantalla. El botón de encendido aloja también el lector de huellas capacitivo, lo que me pareció una buena noticia: con el tiempo he ido prefiriendo la rapidez y fiabilidad de estos escáneres en vez de los lectores ópticos bajo la pantalla. Lástima que el del Sony Xperia 1 VI no sea tan bueno.

Es un móvil de tamaño generoso, con certificación IP68 contra polvo y agua, de los pocos gama premium que sigue conservando el Jack de 3,5 mm para los auriculares, incluye una bandeja nano SIM y SD Card que no necesita pincho para extraerla («Xperia Old Style») y la cara trasera se mantiene desnuda a excepción del módulo triple fotográfico en vertical.

Sin perder la esencia que hace a un Sony Xperia ser un Sony Xperia, este 1 VI arriesga en el acabado para ofrecer un tacto que se aleja de la gran mayoría de teléfonos: las estrías en los cantos le otorgan personalidad. Y no es lo único.

Pantalla

La tecnología OLED LTPO que incorpora Sony al teléfono se ve realzada por software con las habituales mejoras Bravia de los paneles de la marca. El resultado es una experiencia visual de alto nivel, la pantalla está perfectamente calibrada para el contenido multimedia y adapta los colores a lo que se esté reproduciendo. Mi elección fue el modo estándar, aunque también admite el modo de creador, indicado para quienes crean contenido desde el móvil.

Sony separa el control del balance de blancos para ajustar con precisión la tonalidad de la pantalla: tener esta posibilidad de personalización me parece todo un extra. En modo automático la temperatura se ajusta muy bien a la interfaz, también a las aplicaciones. Y sin que haya la más mínima ruptura, ya que toda la superficie del panel es útil.

Toda la superficie de la pantalla es útil, a cambio del ratio 19,5:9: el formato del Sony Xperia 1 VI es algo alto

Muy fluida y con opción a forzar los 120 Hz máximos de tasa de refresco: en este modo el móvil salta entre los 15 y los 120 Hz, sin valores intermedios (dependiendo de lo que se ejecute en pantalla); sin la alta frecuencia activa el salto es entre los 15 y los 60 Hz.

Pese a ser un panel LTPO, las transiciones no tienen valores intermedios: la tasa sólo tiene tres pasos: 15, 60 7 120. Este inconveniente no se aprecia a simple vista, ya que durante todo el análisis mantuve los 120 Hz siempre activos con una experiencia excelente. No aprecié un impacto negativo en el gasto energético.

Contraste altísimo, los ángulos de visión son excelentes, el brillo máximo facilita su uso en exteriores, el brillo automático se adapta de forma correcta a la situación lumínica del ambiente y en el paso mínimo habilita la lectura en penumbra: Sony incluye un botón de «Atenuación extra» que hace mucho más cómodo usar la pantalla a oscuras.

Sonido

Si la pantalla que monta el Sony Xperia 1 VI está a la altura de lo que espero en un móvil de su categoría, el apartado de sonido sobresale aún más: es un conjunto superlativo. Por versatilidad, por potencia, por la calidad del audio y por todas las mejoras de software que el móvil regala al audiófilo. Me parece un móvil perfecto para disfrutar con la mejor música en cualquier parte.

Que el teléfono mantenga el puerto de auriculares es sinónimo de especialización en la música, sólo faltaría que Sony integrase radio FM (sería la guinda). Además, sigue presente la excelente pareja de altavoces externos frontales: el Xperia 1 VI proyecta el sonido hacia la cara; lo que favorece la inmersión y la reproducción espacial. Dichos altavoces son potentes, tienen alta calidad a máximo volumen, la cámara de resonancia vibra a niveles elevados sin que genere excesiva molestia en la sujeción y alcanza una presión sonora máxima de 88 dB (medidos en el teléfono).

Prescindir del adaptador USB C es toda una ventaja, sobre todo con la calidad que arroja el Sony Xperia 1 VI a través del Jack de 3,5 mm: es toda una delicia escuchar música, tanto da que sea en alta resolución como con una compresión más forzada. El teléfono incluye distintas personalizaciones de software que logran mejorar la riqueza auditiva hasta conseguir una escucha de muy buena calidad, sin rastro de sonido metálico. Como siempre que me pasa con un Sony Xperia, siento que podría quedarme el 1 VI como reproductor musical. Exclusivamente.

El Sony Xperia 1 VI soporta una gran cantidad de códecs Bluetooth, también en audio HD: todos los aptX, LDAC, LC3 y Opus

Con Bluetooth se mantiene la calidad auditiva, la riqueza de matices, lo bien balanceado que se encuentra el sonido. Y sin perder las personalizaciones, que la mayoría está disponible desde los ajustes de sonido. En este punto sí me tropecé con una molestia: si el Bluetooth pierde momentáneamente el enlace, las capas de mejora se pierden; lo que arroja una calidad pobre de audio hasta que el software aplica de nuevo su magia al sonido.

Rendimiento, software y batería: potencia sobresaliente y estilo retro para la capa

No hay paliativos: es una auténtica bestia en cuanto a potencia bruta. El Snapdragon 8 Gen 3 acelera la ejecución de cualquier app al máximo, la velocidad de respuesta del teléfono es inmediata, ya destaqué la fluidez del conjunto y la calidad gráfica de los juegos puede ajustarse al tope sin problema. Sí hay una caída apreciable durante largas sesiones, principalmente provocada por el calor.

No es que el Sony Xperia 1 VI sea excesivamente cálido, pero se nota que sigue habiendo trabajo que hacer en la disipación pasiva. Durante las pruebas de estrés aprecié dicho calentamiento, hasta los 41º C y con el throttling activo. En juegos no se calienta tanto, y eso que hice varias sesiones de más de una hora con PUBG y Genshin Impact a lo máximo permitido en gráficos. Sí se calentó bastante durante la carga, como destacaré más adelante.

A continuación dejo los resultados de benchmark, toda una muestra de lo capaz que es el Sony Xperia 1 VI en rendimiento. Mención destacada merece el modo juegos integrado, ya que no sólo permite ejecutar su ejecución: Sony facilita en buena medida la experiencia lúdica ofreciendo funciones avanzadas, como el streaming de la partida. Incluso permite el ajuste del rendimiento al detalle, sólo eché en falta la programación de macros para los botones.



Sony Xperia 1 VI Xiaomi 14 Ultra Honor Magic6 pro IPHONE 15 PRO MAX ASUS ROG PHONE 8 SAMSUNG GALAXY S24 Ultra PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy) RAM 12 GB 16 GB 12 GB 8 GB 16 GB 12 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.172 / 6.504 2.210 / 6.650 2.346 / 6.809 2.637 / 7.103 2.223 / 6.893 2.248 / 6.987 3D MARK Wild Life Unlimited 19.347 19.684 19.845 13.667 19.131 20.281 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 19.317 /10.724 18.905 / 15.235 19.438 / 16.255 15.375 / 9.170 19.124 / 19.077 20.321 / 13.754 PCMARK WORK 15.772 17.124 20.467 - 21.777 20.467

Biometría

El sensor capacitivo situado en el costado derecho del teléfono, aprovechando el botón de encendido, me ha dado más de un dolor de cabeza: pese a que su superficie es grande, la lectura da numerosos errores. Resulta muy difícil desbloquear el Sony Xperia 1 VI a la primera, la mayor parte de las ocasiones tuve que repetir el gesto. Y varias veces.

De detectarse correctamente la huella, el móvil se desbloquea al instante, en eso no encontré problemas. Sí que eché en falta el desbloqueo facial, aunque fuera con la cámara delantera: incluso Google ha optado por completar las opciones de biometría usando la cara. Sony debería tomar nota, el desbloqueo facial hace mucho más cómodo el uso diario del teléfono; siempre a costa de una menor seguridad.

Software

Llegan baches, en el apartado del software también debo destacar un aspecto que me parece negativo: el aspecto de la interfaz de Sony es muy anticuado. Casi parece Android Froyo, la interfaz apenas evolucionó en el apartado estético desde aquellos tiempos. Respetando la limpieza y la práctica ausencia de bloatware, eso sí que me parece muy destacable.

El Sony Xperia 1 VI ofrece una capa muy ligera que se superpone a Android añadiendo una capa mínima de estilo retro junto a un puñado de aplicaciones de enorme calidad destinadas a los creadores (Creators App, Creador de vídeo, Monitor externo y Music Pro) y un reproductor de música de alta fidelidad. Como decía, el móvil carece de bloatware: apenas debí dedicarle tiempo a la limpieza inicial (sí encontré las habituales apps de Meta preinstaladas).

Entre los extras de software, el Sony Xperia 1 VI ofrece una barra flotante lateral que replica los ajustes rápidos y que permite personalizar en mayor medida el uso con una mano. Sony profundiza en el control de la imagen y en el del sonido, como ya expliqué, también en la gestión de la batería: las protecciones integradas en el sistema prometen una mayor vida útil del componente más vital para el teléfono. Y no demasiado más.

El Sony Xperia 1 VI parte actualizado a Android 14 y posee la actualización de seguridad de junio. Durante mis pruebas recibí dicho parche de seguridad.

Batería

No está justo de batería sobre el papel ni tampoco en la práctica, la autonomía me ha parecido muy buena. No debí preocuparme en ningún momento por que se le agotara la batería al salir de casa. Los dos días y medio con un uso moderado acostumbró a aguantarme.

Perfecto para el consumo multimedia y con tremendo aguante, las más de ocho horas de pantalla con una carga fueron habituales. El consumo en segundo plano queda muy bien controlado: en torno a un 2-3 % de batería cada ocho horas con la pantalla apagada y notificaciones activas. A máximos el consumo aumenta de forma considerable: con el rendimiento puesto a prueba en los benchmarks, el Sony Xperia 1 VI consumió alrededor de un 20-22 %. Con el PUBG a la máxima calidad posible (me dejó en Ultra HDR) gastó en torno al 12 % de batería a la hora.

El calor se nota cuando el Sony Xperia 1 VI sube de vueltas el procesador, aunque jugando no noté nada exagerado. Sí cargando y durante los benchmarks: la temperatura del procesador rozó los 45º C. Y si hablamos de carga... Aparte de no venir ni con cable ni con el cargador, la potencia se limita a 25 W. Incluye carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa.

Toca el turno de los tiempos de carga: como tengo costumbre, utilicé una batería externa con medición de potencia de salida. Lo máximo que obtuve fueron 27 W, muy puntuales: la media llegó a los 25 W. Con los siguientes tiempos.

5 minutos de carga : 9 % de batería.

: 9 % de batería. 10 minutos de carga : 18 % de batería.

: 18 % de batería. 20 minutos de carga : 34 % de batería.

: 34 % de batería. 30 minutos de carga : 49 % de batería.

: 49 % de batería. 50 minutos de carga : 73 % de batería.

: 73 % de batería. Total: 1 hora y 27 minutos.

Cámara: sacar una buena foto a menudo cuesta mucho trabajo

Tenía muchas ganas de echarle el guante a las cámaras del Sony Xperia 1 VI, el conjunto de hardware y software elegido prometía. Al fin y al cabo, Sony es el principal fabricante de sensores para smartphones, también es el propietario de la división de cámaras profesionales Sony Alpha. Con los dos caminos cruzándose en el teléfono, auguraba unos resultados que, al menos, estuvieran a la altura de lo ya visto este 2024. Las primeras fotos fueron un choque contra la realidad.

No anticipemos acontecimientos, toca hacerle un repaso a los sensores y resto de componentes incluidos en el teléfono. Son los siguientes:

Cámara principal de 48 megapíxeles . Sensor Sony Exmor T para móviles, apertura f/1.9, distancia focal equivalente a 24 mm (6,08 mm reales), tamaño del sensor de 1/1,35 pulgadas, dimensiones de 1,12 µm para cada píxel y estabilización mecánica (OIS).

. Sensor Sony Exmor T para móviles, apertura f/1.9, distancia focal equivalente a 24 mm (6,08 mm reales), tamaño del sensor de 1/1,35 pulgadas, dimensiones de 1,12 µm para cada píxel y estabilización mecánica (OIS). Cámara gran angular de 12 megapíxeles . Sensor Exmor RS para móviles, apertura f/2.2, distancia focal equivalente a 16 mm (2,68 mm reales), tamaño del sensor de 1/2,5 pulgadas, dimensiones de 1,4 µm para cada píxel y ángulo de visión de 123º.

. Sensor Exmor RS para móviles, apertura f/2.2, distancia focal equivalente a 16 mm (2,68 mm reales), tamaño del sensor de 1/2,5 pulgadas, dimensiones de 1,4 µm para cada píxel y ángulo de visión de 123º. Cámara telefoto periscópica de 12 megapíxeles . Sensor Exmor RS para móviles, apertura variable f/2.3-f/3.5, distancia focal equivalente entre 85 y 170 mm (6,08 y 10,3 mm reales), tamaño del sensor de 1/1,35 pulgadas, dimensiones de 1,0 µm para cada píxel y estabilización mecánica (OIS).

. Sensor Exmor RS para móviles, apertura variable f/2.3-f/3.5, distancia focal equivalente entre 85 y 170 mm (6,08 y 10,3 mm reales), tamaño del sensor de 1/1,35 pulgadas, dimensiones de 1,0 µm para cada píxel y estabilización mecánica (OIS). Cámara frontal de 12 megapíxeles. Sensor Exmor RS para móviles, apertura f/2.0, distancia focal equivalente a 24 mm (3,38 mm reales), tamaño del sensor de 1/2,9 pulgadas, dimensiones de 1,22 µm para cada píxel y ángulo de visión de 83º.

Si con el Vivo V40 me sorprendí al hacer la primera foto, con unos resultados en el procesado que eran muy superiores a los habituales en su gama, con el Sony Xperia 1 VI me ocurrió justo lo contrario: las primeras tomas fueron un desastre. Y no es algo nuevo, ya lo comentaba mi compañero Alex en la review del Sony Xperia 1 V: parece que la marca no ha terminado de pulir los defectos.

Con el Sony Xperia 1 VI puedes hacer fotones o sacar imágenes que no las haría ni un gama media: el procesado no es del todo consistente. En el modo automático es muy agresivo, elimina una notable información de la imagen hasta crear fotos donde se pierde nitidez hasta en el primer plano. Se aprecian las acuarelas en fotos iluminadas, pueden salir tomas con un rango dinámico pobre y sacar la cámara de noche me ha frustrado en más de una ocasión: no podía creer que tenía en mis manos un móvil de 1.399 euros. Ahora bien, en modo manual la cosa cambia.

El Sony Xperia 1 VI dispone de una app de cámara sumamente completa donde tienen especial presencia los modos manuales, todo con una interfaz a lo Sony Alpha. Es la mejor manera de obtener una buena foto con el teléfono, porque en automático es casi como jugarse la toma a la lotería. Incluso a pesar de que dispone de varios filtros creativos a elegir: desde un modo natural de color (tomas demasiado apagadas) a uno brillante donde el procesado sobrexpone la imagen hasta casi quemarla.

Disparo en automático

En condiciones de buena iluminación el Sony Xperia 1 VI no hace mal trabajo en automático, aunque, como decía, se aprecian los defectos con algo de zoom. El rango dinámico es muy mejorable, aparece exceso de contraste en las áreas oscuras, el sharpening puede hacerse muy presente y el balance de blancos suele ser natural.

El procesado no satura (ni siquiera los verdes de la vegetación) y Sony mantiene la coherencia entre las tres cámaras posteriores. El salto entre ellas no es demasiado natural y la imagen siempre se guarda al instante: el procesado es inmediato. Tampoco tuve problemas grabando las ráfagas (sólo en JPEG, no hay ráfaga en RAW).

Conforme cae la iluminación el modo automático se hace aún más impredecible: en las áreas oscuras a menudo no se puede distinguir más que un borrón. No suele quemar las áreas con más luz y el balance de blancos es suficientemente natural.

El Sony Xperia 1 VI posee una cámara con objetivo gran angular que no hace mal trabajo en comparación con su hermana mayor, siempre con unos resultados más discretos en términos de rango dinámico y de detalle. La corrección óptica de las lentes no está a mal nivel. En situaciones de mucha luz tiende a quemar la imagen en un esfuerzo de mejorar el rango dinámico. Y por la noche las áreas oscuras suelen quedar sin apenas luz.

El móvil posee un zoom periscópico que me ha parecido bastante bueno para la media general de la fotografía. Sony no fuerza el recorte digital: el zoom llega a un máximo de 7.1x con una calidad media que suele huir del pixelado de contornos, incluso de noche (siempre dentro de las posibilidades de la escena y del OIS, con el pertinente trepidado de los elementos en movimiento). La apertura varía con el nivel de zoom: desde f/2.3 a f/3.5

Al Sony Xperia 1 VI lo que le gusta es que lo manejen en manual, la interfaz de teléfono apunta a ello (aparte de a tener un diseño retro en línea con el resto de la capa). Al móvil se rige por un dial típico de una réflex: modo manual completo y semiautomáticos con prioridad sobre el enfoque o la velocidad de obturación.

El control en los modos manuales es muy bueno, Sony permite ajustar al milímetro cada detalle (excepto la apertura, que el diafragma de las cámaras no se puede variar), ofrece distintos modos de enfoque y hasta focus peaking con diferentes resaltes de color. Además, incluye guardado en RAW, pero siempre sobre las tomas de 12 megapíxeles. Sí permite guardar las imágenes de la cámara principal al tamaño casi completo del sensor: 48 megapíxeles (la calidad suele ser mejor que en las tomas recortadas).

La diferencia de procesado utilizando los modos manuales es notable: la imagen de arriba la obtuve en modo manual mientras reducía la velocidad de obturación a 1/10 intentando que la imagen no me saliera movida. Compensé con 400 de ISO y el resultado no quedó nada mal: pese a que el rango dinámico podría ser mejor, la iluminación queda uniforme, las texturas no están forzadas y hasta el detalle es bueno. Como pasaba en anteriores Xperia, el RAW genera demasiado ruido.

El modo retrato, tanto con la cámara trasera como con la delantera, es bastante bueno, sobre todo con el tratamiento de la luz y el bokeh: se nota que a Sony se le da bastante bien en las Alpha. El primer retrato en automático que saqué me reconcilió con el teléfono: puede aplicar un procesado de buena calidad cuando quiere.

Una vez relatadas mis impresiones con las fotos del Sony Xperia 1 VI, dejo aquí una muestra de imágenes y vídeos salidas de su galería y sin retocar, incluidos los RAWs. Todo el contenido está en este álbum de Google Fotos.

Sony Xperia 1 VI, la opinión de Xataka

Como me suele ocurrir con los Sony Xperia, al final he acabado el análisis con sensaciones agridulces, como disfrutar de un día de playa y terminar quemado por el sol. Tiene aspectos muy buenos y otros no tanto, esto es normal en cualquier smartphone. El problema es que el balance negativo lleva sin corregirse desde hace generaciones, Sony parece que hace oídos sordos. Continúa renovando su catálogo prestando más atención a actualizar la potencia que el desempeño.

El Sony Xperia 1 VI me ha parecido un excelente teléfono para el consumo multimedia, la experiencia sensorial es exquisita. La potencia está fuera de toda duda y, pese a que se eleva la temperatura con el esfuerzo, no me ha causado molestias al sostener el móvil durante largo rato. Construcción sólida, detalles de enorme calidad, protección perfecta contra los descuidos y hasta acceso a la SIM sin un pincho. Y qué decir del puerto de auriculares, me alegra que Sony siga sin doblegarse a la tendencia de la gama premium. Lo de no añadir ni cable de carga en el paquete es todo un contraste.

El apartado fotográfico falla especialmente por la categoría y el empeño que, a priori, pone Sony en el Xperia 1 VI: un móvil de 1.399 euros que equipa un hardware fabricado por la propia marca no debería jugar a la lotería con las fotos. Pese a tener el detalle del botón dedicado a cámara, que me parece soberbio, sacar una imagen rápida suele ser muy frustrante. Y sí, soy de los que prefieren dedicarle tiempo a la toma, a preparar el encuadre, la velocidad de obturación, la ISO. Ahí chapeau. Pero un smartphone de este calibre debe sacar la mejor instantánea en segundos. Y el procesado de Sony no está a la altura.

El Sony Xperia 1 VI es un gran gama premium que, por desgracia, no puede competir en lo más alto de la tabla. Otro año más se repite la historia. Y es una lástima.

8,7 Diseño 8,5 Pantalla 9,25 Rendimiento 8,75 Cámara 8,25 Software 8,25 Autonomía 9 A favor Muy buena calidad de pantalla, sin recortes y personalizable.

Excelente sonido: el extra del puerto de auriculares es de agradecer.

Potencia a raudales. En contra La estética del software está anticuada.

Sony sigue empeñada en no mejorar el procesado de las imágenes.

Sensor de huellas demasiado errático.



Este dispositivo ha sido cedido para pruebas por parte de Sony. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

En Xataka | Los mejores móviles (2024), los hemos probado y aquí están sus análisis