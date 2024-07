Vivo V40, análisis: vine por la autonomía y al final me quedé por sus cámaras

Reconozco que me enfrenté al Vivo V40 como si fuera un gama media de manual, uno de esos teléfonos que cumplen con buena nota sin sobresalir en aspectos concretos. No es un X, eso debía notarse, pensé. Con este prejuicio desempaqueté el teléfono, suspiré por la ausencia del cargador, me alegré por el detalle de incluir una funda de calidad y apreté el botón de encendido. ¿Podría cambiarme la opinión inicial?

Vivo sabe hacer muy buenos teléfonos, mantiene un cuidado catálogo que representa de forma adecuada los distintos tramos de coste. En diseño y elección de materiales se desenvuelve con criterio, una experiencia que traslada fielmente al Vivo V40. Como dije al inicio, las características no terminan de sobresalir en la gama a la que pertenece, sin que esto sea malo. Parte muy equilibrado de serie.

Ficha técnica del Vivo V40



vivo V40 5G PANTALLA AMOLED curva de 6,78 pulgadas Resolución de 2.800 x 1.260 píxeles Frecuencia de actualización de 60 Hz y 120 Hz 4.500 nits de brillo máximo DIMENSIONES Y PESO 164,16 x 74,93 x 7,58 mm 190 g PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Octa-core (1 x 2,63 GHz + 3 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz) 4 nm RAM 12 GB ALMACENAMIENTO 512 GB UFS 2.2 CÁMARA FRONTAL 50 MP con AF Apertura f/2.0 CÁMARA TRASERA Principal ZEISS de 50 MP con OIS Ultra gran angular ZEISS de 50 MP Apertura f/1.88 + f/2.0 Flash trasero Aura Light trasera con ajuste de temperatura de color automático BATERÍA 5.500 mAh 80 W SISTEMA OPERATIVO Funtouch OS 14 Android 14 CONECTIVIDAD 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 USB 2.0 GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS OTG NFC eSIM OTROS Sensor de huella digital óptico en pantalla Sensor de luz ambiental Brújula digital Sensor de proximidad Giroscopio Sensor de parpadeo IP68 PRECIO 599 euros

vivo V40 5G Smartphone, 12GB RAM + 512GB ROM, Pantalla 6.78” AMOLED Curva 120 Hz, Cámara 50 MP con ópticas ZEISS, Batería BlueVolt XL de 5500mAh, Carga rápida Flashcharge 80 W, Plata Hoy en Amazon — 599,00 € MediaMarkt — 599,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Diseño, pantalla y sonido: las curvas marcan su carisma

El cuerpo del Vivo V40 está construido en policarnonato de muy buena calidad. Y es tan fino que ni se nota el tacto de plástico: los acabados son excelentes. Con un agarre muy bien solucionado gracias a las curvas simétricas de los cantos y al acabado con textura rugosa del cristal trasero.

Sí, las curvas marcan el diseño del teléfono, para bien y para mal. Bajo mi opinión, me alegra que los cantos no sean rectos, estoy muy cansado de los teléfonos que se marcan en la mano, sobre todo cuando son demasiado anchos. Y el Vivo V40 no es ni una cosa ni la otra, aunque tampoco pequeño: llegar a la parte superior con una sola mano es una misión sólo apta para Ethan Hunt.

La simetría resume el diseño externo, los marcos frontales se difuminan con los bordes curvados de la pantalla y ésta no es demasiado pronunciada (vengo del Motorola Edge 50 Ultra y se agradece). Botones de control situados en el costado derecho y algo elevados en posición para mi gusto (cuesta llegar con el dedo pulgar). En módulo de cámaras trasero marca carácter, y no sólo por el logotipo de ZEISS:.

El Vivo V40 posee certificación IP68: está protegido contra polvo y agua

La trasera es de cristal y no lo parece: el acabado con textura, junto al color morado de mi modelo, realzan la belleza del teléfono. Por contra, el módulo de cámara sobresale en exceso, en dos niveles. El Vivo V40 cojea mucho al situarlo plano sobre una mesa.

Pantalla

Ya lo comentaba: las curvas tienen su lado bueno y su lado malo. Realzan la belleza del teléfono y reducen su ancho sin disminuir la superficie útil de pantalla. A cambio, marcan la deformación de imagen en los bordes, aplican variaciones de brillo, de color y una mayor dificultad para pulsar sobre las áreas curvadas. En este último punto no he tenido problemas: la respuesta táctil fue mejor de lo que me esperaba.

El panel es de gran calidad, resulta muy difícil encontrar una mala pantalla en esta gama. La calibración parte ligeramente saturada de serie, pero se puede personalizar en los ajustes de pantalla (el modo profesional es el que más me ha gustado). El brillo máximo facilita el uso del móvil en exteriores (4.500 nits de brillo máximo y localizado, según Vivo), la pantalla se mueve de manera fluida (hasta 120 Hz; con salto entre esos 120, los 90 y los 60 Hz), el contraste es alto, los ángulos de visión son buenos y no existe variación de color al cambiar la perspectiva.

Los contornos se aprecian nítidos, la resolución es alta (1.260 x 2.800 píxeles, se puede bajar hasta los 1.080 x 2.400 para reducir el consumo energético) y en todo momento he tenido la sensación de tener una pantalla de alta gama. El brillo mínimo puede molestar en completa penumbra, dispone de atenuación de parpadeo e incluye un modo para aliviar la fatiga de la vista. El brillo automático no me dio dolores de cabeza.

Sonido

Altavoces externos estéreo y con un sonido alto, también de calidad: fue lo primero que me sorprendió del Vivo V40. El apartado auditivo se encuentra a un excelente nivel, con una presión sonora por los altavoces que alcanza los 90 dB (medido en el propio teléfono).

A alto volumen predominan los agudos sin que el refuerzo de bajos tenga demasiada presencia. Y sin chirriar en exceso: la calidad de los altavoces es muy buena, también la cámara de resonancia está bien resuelta. No vibra en exceso a máximo volumen, por lo que no incomoda en el agarre durante la reproducción de una película, por ejemplo.

El Vivo V40 no tiene puerto de auriculares, ninguna sorpresa por aquí. Ofrece audio a través del USB C y la salida es analógica, buena noticia: no se necesita un DAC externo para conectar los auriculares con jack de 3,5 mm (sí un adaptador USB C). En cuanto al sonido, éste es de buena calidad, equilibrado y con mejoras a nivel de software, como la superresolución para potenciar los archivos de audio en baja calidad (no hace mal trabajo, aunque termina afilando los agudos).

En términos de audio Bluetooth, el Vivo V40 mantiene el tipo de la calidad: audio con presencia, compatible con alta fidelidad, equilibrado y buena presencia de bajos. No ofrece ecualización, sí funciones para adaptar el sonido a los auriculares o a la edad de quien escucha el teléfono (incluso con prueba auditiva). Vivo incluye una variada selección de códecs Bluetooth: SBC, AAC, el conjunto Qualcomm aptX, Opus, LDAC y LC3.

Rendimiento, software y batería: sorprende sin excesivos alardes

Llegamos a la potencia bruta, al cerebro del teléfono, a ese corazón que termina marcando el ritmo del hardware y del software. Y no tengo queja del desempeño de este Snapdragon 7 Gen 3, su comportamiento es impecable. Eché en falta algo más de rendimiento bruto, Genshin Impact se ralentiza a máximos, pero no es algo que diluya la experiencia con el móvil.

Es rápido en todo momento, muy fluido, no me encontré con saltos en la multitarea y tampoco retrocesos en los arranques: el Vivo V40 va como un tiro. Incluso mejor de lo que anticipé en un inicio, otro prejuicio que terminó sepultado por la comprobación empírica.

Arranca cualquier aplicación de manera rápida, no me he encontrado con juegos que se niegue a ejecutar y, como mínimo, puede abrirlos a calidad alta. Como decía, el Genshin Impact iba algo forzado a máximos, pero se podía jugar. Lo mismo con otros títulos habituales, como PUBG. Y sin que haya apreciado un calentamiento notorio, la disipación pasiva del V40 da la talla.

A continuación dejo los resultados de benchmark comparados con sus contrincantes de 2024 más directos. Todas las pruebas las realicé activando el máximo rendimiento del modo de juegos. Por comparación, la diferencia con la misma ejecución en el modo equilibrado fue mínima.



vivo v40 POCO F6 pro POCO F6 REALME GT 5 PRO POco x6 pro PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 MediaTek Dimensity 8300 Ultra RAM 12 GB 12 GB 12 GB 16 GB 12 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 1.138 / 3.192 1.152 / 4.263 1.857 / 4.634 2.229 / 6.769 1.421 / 4.419 3D MARK Wild Life Unlimited 5.564 12.887 12.093 19.337 11.694 PCMARK WORK 11.655 15.292 10.566 21.777 14.446

Biometría

La lectura de la huella dactilar se realiza con un sensor óptico situado bajo la pantalla, para mi gusto demasiado cerca del borde inferior del teléfono. No es todo lo efectivo que me gustaría, a menudo tuve que poner varias veces el dedo hasta lograr que me lo reconociese. Con un inconveniente añadido: la zona se ilumina de manera tenue en exteriores, por lo que cuesta saber si el móvil está listo para leer la huella o no.

Si bien el escáner dactilar no me funcionó todo lo bien que debería, combinarlo con el reconocimiento facial me facilitó enormemente la tarea de entrar en el Vivo V40. La cámara reconoce de manera adecuada el rostro, incluso con mediana luz. Y el desbloqueo de la pantalla es inmediato: la combinación de ambos sistemas biométricos añade seguridad sin hacerse demasiado incómodo su uso. Eso sí, el desbloqueo con cámara no es 100 % seguro, debo recalcarlo.

Software

Me gusta mucho la interfaz de Vivo, Funtouch OS: no se aleja en exceso del Android concebido por Google y, como acostumbra a hacer la mayoría de fabricantes, la marca aprovecha para añadir numerosas opciones extra con las que engorda la experiencia de usuario. El V40 parte actualizado a Android 14, incluye la última versión de la capa y se mantiene al día en términos de actualizaciones de seguridad, al menos desde que lo tengo: Vivo garantiza tres años de actualizaciones Android clave y cuatro años de seguridad.

La interfaz se mueve ligera, sobre todo con la tasa a 120 Hz. Animaciones fluidas, los menús están ligeramente retocados por Vivo sin que lleguen a desentonar, los ajustes se mantienen agrupados por temáticas y el Vivo V40 no añade demasiado bloatware aparte de las habituales apps de Meta o Booking (se pueden desinstalar o deshabilitar).

Incluye de serie funciones como la clonación de apps o las habituales pestañas flotantes de lanzador y permite extender la RAM hasta en 12 GB haciendo uso del almacenamiento. Dado que parte con 12 GB reales, no es que sea demasiado útil.

El sistema se muestra contenido en el gasto energético, como detallaré a continuación. El Vivo V40 dispone de varias maneras de extender la autonomía, el modo juego habilita un extra de potencia para el procesador (puede añadirse cualquier app para que funcione a máximo rendimiento, como hice con los benchmarks). La sensación general es la de tener un software limpio en apariencia, complejo en el fondo y versátil en el uso. Sin la pesadez de HyperOS o One UI, aunque añadiendo más valor al Pixel Experience de los móviles de Google.

Batería

De entrada, la autonomía me ha parecido excelente: los dos/tres días de media me ha durado, siempre con un uso medio. 5.500 mAh es una cifra bastante holgada para un móvil de la categoría del Vivo V40. Y esto se traduce en que nunca tuve que preocuparme por que se me agotase la batería al salir de casa, incluso tras cerrar la puerta y darme cuenta de que estaba a la mitad.

El consumo con la pantalla apagada es mínimo, Funtouch OS optimiza de forma adecuada los recursos. Gasta un 2-3 % cada ocho horas, siempre con el funcionamiento en segundo plano activo. Con un uso moderado tirando a alto el Vivo V40 sobrepasó el día y medio tranquilamente, incluso con más de ocho horas de pantalla. En términos de consumo a máxima potencia, llegué a registrar en torno a un 20-25 % de batería menos cada hora.

Carga rápida hasta 80 W, pero sin cargador en la caja. No es compatible con carga inalámbrica

No se incluye el cargador con el teléfono, algo malo debía tener este apartado, sólo el habitual cable de carga. Según Vivo, el V40 dispone de carga rápida a 80 W con su cargador, yo no logré pasar de los 37 W. Para mis pruebas utilicé una batería con registro de potencia compatible con PD 3.0. Los tiempos fueron:

5 minutos de carga : 10 % de batería.

: 10 % de batería. 10 minutos de carga : 21 % de batería.

: 21 % de batería. 20 minutos de carga : 39 % de batería.

: 39 % de batería. 30 minutos de carga : 55 % de batería.

: 55 % de batería. 50 minutos de carga : 88 % de batería.

: 88 % de batería. Total: 1 hora y 1 minuto.

Cámara: La auténtica joya de la corona

Ha sido uno de los apartados que más me ha sorprendido, sobre todo porque yo me esperaba el rendimiento fotográfico de un gama media. Sí, tener a ZEISS en la parte posterior apuntaba maneras, pero un nombre propio no acostumbra a determinar el producto. Tras la primera foto el Vivo V40 dejó en evidencia mis prejuicios.

Empecemos por lo habitual, detallar el hardware fotográfico con el que cuenta el móvil. Veamos.

Cámara trasera principal con sensor de 50 megapíxeles . Tamaño del sensor de 1/1,55 pulgadas, 1,0 µm de dimensión para cada píxel, estabilización mecánica OIS, objetivo con apertura f/1.88, distancia focal equivalente de 24 mm (5,56 mm real) y óptica ZEISS.

. Tamaño del sensor de 1/1,55 pulgadas, 1,0 µm de dimensión para cada píxel, estabilización mecánica OIS, objetivo con apertura f/1.88, distancia focal equivalente de 24 mm (5,56 mm real) y óptica ZEISS. Cámara trasera gran angular con sensor de 50 megapíxeles . Tamaño del sensor de 1/2,76 pulgadas, 0,64 µm para las dimensiones de cada píxel, ángulos de visión de 119º, apertura f/2.0, distancia focal equivalente a 14 mm y óptica ZEISS.

. Tamaño del sensor de 1/2,76 pulgadas, 0,64 µm para las dimensiones de cada píxel, ángulos de visión de 119º, apertura f/2.0, distancia focal equivalente a 14 mm y óptica ZEISS. Cámara delantera con sensor de 50 megapíxeles. Tamaño del sensor de 1/2,76 pulgadas, dimensiones de 0,64 µm para cada píxel, distancia focal equivalente a 21 mm, apertura f/2.0 y óptica ZEISS.

Vivo no incluye sensores de relleno, eso es algo que me gusta: las cámaras que hay son las cámaras que se usan. En lo personal yo prefiero un telefoto a un gran angular, aunque sé que esto es cuestión de gustos: la combinación del teléfono me parece acertada para su precio. Sobre todo cuando llega la hora de disparar.

Dudaba de si Vivo iba a trasladar a los V las excelentes capacidades fotográficas de los X, y lo cierto es que resulta tal que así, siempre con la lógica diferencia del hardware. ZEISS no sólo es un nombre propio con el que distinguir el Vivo V40, las ópticas que monta, junto al excelente procesado, logran que disparar con el móvil sea toda una experiencia. Sobre todo tras acceder a la galería y comprobar el resultado.

La aplicación de cámara dispone de tres modos de disparo en el automático: vívido, texturizado y ZEISS. Los dos primeros son más agresivos procesando, con algo más de saturación y de contraste; el ZEISS apuesta por un tratamiento mucho más natural de la escena, en especial de los colores. En la práctica, todas las imágenes se procesan con el software de ZEISS (incluidas las de superresolución, a los 50 megapíxeles del sensor), aunque es en su modo dedicado donde se consiguen las mejores fotos.

He estado tomando imágenes en distintas situaciones y me ha sorprendido el tratamiento estético que hace de cada toma: la textura, la iluminación, el rango dinámico y el balance de blancos se acercan mucho a los de una cámara profesional, siempre salvando las distancias. Con buenas condiciones de luz los resultados son francamente buenos, también cuando la iluminación se reduce. Con las lógicas dificultades que ello implica.

El procesado de ZEISS produce unos archivos JPG sin excesiva compresión: entre 10 y 15 MB (con Pixel Binning)

Altísimo nivel de detalle, incluso haciendo zoom sobre el segundo plano; contornos nítidos, sin excesivo sharpening; mantiene bien definidos los bordes aplicando un bokeh suave y bastante natural; no se aprecia excesiva saturación, sobre todo en el modo ZEISS, y el enfoque es muy bueno.

Suele tener cero problemas a plena luz del día, incluso en escenas con alto contraste de luz: el rango dinámico del HDR está a un gran nivel. La imagen se procesa manteniendo el detalle, se aprecia la textura de las hojas y la naturalidad de los colores está clavada.

De noche ya presenta más dificultades, aunque se defiende bastante bien. Tiende a remarcar en exceso las áreas de luz y, en situaciones donde predomina la oscuridad, las tomas son algo oscuras y plagadas de acuarelas. El rango dinámico se resiente de noche.

El gran angular suele ser algo más oscuro que el principal, sin que exista una diferencia notoria en el tratamiento del color o del balance de blancos. Las tomas suelen presentar cierta pérdida de detalle y acuarelas con algo de zoom, el Vivo V40 corrige bien las deformidades de la óptica y ofrece un zoom digital hasta 20x que se puede aprovechar sin que la imagen se presente excesivamente pixelada. Hasta un 3x suele ir bastante bien (llega a los 20x).

Si bien se ha mostrado como una cámara todoterreno capaz de sacar oro de una gran variedad de escenas, por más que no siempre obtiene la mejor imagen posible, es en los retratos donde queda especializado el móvil. De hecho, es uno de los argumentos de venta de Vivo. Y puedo corroborar que el V40 es uno de los móviles con los que mejores retratos obtuve. Tanto por delante como por detrás.

Rostros naturales y con las imperfecciones, tonos de piel muy reales, un recorte de gran calidad que a veces falla en zonas concretas (las gafas son su perdición), bokeh ajustable con destellos de óptica profesional muy conseguidos y un funcionamiento que se comporta bien hasta en escenas con una iluminación algo deficiente. Como es lógico, con baja las cámaras sufren y se aprecian en mayor medida las acuarelas, pero siguen siendo retratos de muy buena calidad para un smartphone.

En este enlace a Google Fotos he dejado un álbum con imágenes de muestra tomadas con el Vivo V40. Están sin retocar, tal y como las procesó el teléfono.

En cuestión de vídeo los resultados son algo más discretos, aquí el procesado de ZEISS no actúa. El Vivo V40 graba a un máximo de 4K y 30 fps, para doblar la tasa de cuadros se hace imprescindible reducir la resolución a 1080p. La estabilización hace un buen trabajo.

Vivo V40, opinión y nota de Xataka

Me enfrenté a él pensando que era un gama media más, que pasaría el análisis con una nota equilibrada y sin alardes. Incluso lo vi algo caro para el hardware con el que partía de base. Tras tenerlo en las manos por primera vez me sorprendió lo bien acabado que está y el tacto que ofrece, incluso con la funda: de las mejores que he visto incluidas con el móvil (lástima lo de no traer cargador). Tras hacer la primera foto el Vivo V40 me demostró lo absurdo que son los prejuicios.

No es un móvil que puede enfrentarse de tú a tú a la gama más alta de Android, si se busca sólo potencia existen varios modelos en la misma línea de precio y con un procesador más solvente (el POCO F6 Pro o el Realme GT 6, por ejemplo). La clave del Vivo V40 es su carisma, lo bien que funciona en la mayoría de aspectos, la calibración de su pantalla (sí, curvada), la limpieza del software sin perder funciones extra y el gran procesado de ZEISS aplicado a la cámara. No es un simple nombre propio serigrafiado en el teléfono, realmente aporta calidad y unos resultados que están por encima de su gama.

No es precisamente barato, sí me ha parecido que da mucho para el precio que tiene. Y qué autonomía, para ser tan fino aguanta como un campeón; detalles que sobresalen en un teléfono que, en líneas generales, se basta y se sobra para contentar cualquier uso. El Vivo V40 acaba de convertirse en uno de los móviles que pienso recomendar este año, sobre todo cuando empiece a bajar de precio.

8,6 Diseño 8,5 Pantalla 8,5 Rendimiento 8 Cámara 8,75 Software 8,5 Autonomía 9,25 A favor El procesado «made in ZEISS» marca decisivamente la calidad en fotografía.

Excelente autonomía. En contra Sin cargador en la caja.

Las curvas en la pantalla pueden enturbiar el uso.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Vivo. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

