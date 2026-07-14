Mejores móviles por menos de 300 euros en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En España, cuando toca renovar el teléfono, somos muchos los que nos marcamos la barrera de 300 euros como el presupuesto máximo que queremos gastar. A partir de ahí, nuestro objetivo es conseguir el mejor móvil posible. Por desgracia, no resulta nada fácil definir cuál es el mejor móvil. A fin de cuentas, no todos tenemos las mismas necesidades. El que para mí es el mejor móvil puede no serlo para ti.

Aun así, en Xataka hemos decidido enfrentarnos al reto de buscar los mejores móviles por menos de 300 euros. De momento, ya te anticipo que, si tenemos que quedarnos con uno, elegimos el Poco X7 Pro.

El Poco X7 Pro es sin duda un auténtico campeón de la relación calidad-precio. Destaca especialmente por ofrecer un excelente rendimiento. Y lo hace hasta el punto de no tenerle mucho que envidiar a algunos modelos de gama alta.

Además, la combinación de una pantalla sobresaliente y unos muy buenos altavoces estéreo con Dolby Atmos lo convierten en un móvil ideal para consumir contenido multimedia y para jugar.

Y a todo lo anterior hay que añadirle un diseño muy atractivo y unas funciones de IA que, sin excesivos alardes, resultan muy prácticas en el día a día.

Eso sí, a nivel fotográfico no es la mejor opción del mercado por ese precio.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Poco X7 Pro Si buscas un móvil potente y con una gran autonomía, y no priorizas la experiencia fotográfica. El rendimiento es sencillamente sobresaliente, con poco que envidiar a gamas más altas. El sensor gran angular deja mucho que desear. 254,03 € Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ Si buscas un móvil con una buena cámara y que ofrezca una buena autonomía. Cuenta con una cámara principal de 200 megapíxeles y con una batería de 6.500 mAh. Va muy cargado de bloatware. 299,66 € Nothing Phone (3a) Si quieres un móvil con un diseño diferente y un software muy limpio Su diseño y su excelente relación calidad-precio. La batería si bien cumple, queda un tanto por debajo de lo que ofrecen otras propuestas más ambiciosas en este apartado. 249 € Samsung Galaxy A36 Si quieres asegurarte un móvil para muchos años. La política de actualizaciones de Samsung y su excelente pantalla. La versión más básica se queda con solo 6 GB de RAM. 259 € OnePlus Nord CE5 Si priorizas el rendimiento. Cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 8350 Apex y con OxygenOS, una capa de software realmente madura. No cuenta con altavoces estéreo y la cámara queda por debajo de lo que ofrecen otras propuestas. 299,99 € CMF Phone 2 Pro Si vas justo de presupuesto y te gustan los móviles con un diseño diferente. Cuenta con una de las ROMs más limpias dentro de la gama media. Flojea en el apartado de sonido. 259,99 €

Por qué destacan

De cara a elegir un móvil, nada mejor que tener muy claro cuáles son las principales características en las que debemos fijarnos.

Pantalla. En este rango de precios, ya es habitual encontrar modelos con paneles OLED y AMOLED, que ofrecen una mejor calidad de imagen que las pantallas LCD. Del mismo modo, lo habitual son las resoluciones Full HD+ (es decir, por encima de 1920x1080) o superiores.

También es frecuente que las tasas de frecuencia lleguen a los 120 Hz, lo que te asegura una experiencia de uso más fluida. Desde luego, por lo menos deberían ser de 90 Hz, ya que el salto entre los 60 Hz y los 90 Hz se nota especialmente.

A partir de ahí, tienes que valorar cuestiones como el brillo (te interesa que el nivel de brillo máximo supere los 1.500 nits) de cara a usar el móvil en exteriores y, por supuesto, la diagonal.

Procesador. Junto con la memoria RAM, el procesador es el componente que más influye en el rendimiento de un teléfono móvil. Además, juega un papel fundamental (junto a la propia capacidad de la batería, la optimización del software y la pantalla) en la autonomía. En este sentido, los chips más actuales destacan por ser más eficientes energéticamente.

En este rango de precios, si quieres disfrutar del mejor rendimiento posible, te conviene apostar por un smartphone con alguno de los siguientes chips: MediaTek Dimensity 8400, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 y Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Si tu presupuesto es un poco más ajustado y no quieres pasarte de los 200 euros, unas buenas alternativas son el MediaTek Dimensity 7300 y el Samsung Exynos 1480.

Memoria RAM. Si lo que buscas es un móvil muy económico, lo mínimo que deberías plantearte son 4 GB de memoria RAM. A partir de ahí, en 2026 y a pesar de la crisis de las memorias RAM como consecuencia de la IA, el valor mínimo recomendable es de 6 GB.

En todo caso, si tu presupuesto te lo permite, en este rango de precios el valor ideal para disfrutar de una experiencia de uso fluida es de 8 GB. Y solo en el caso de que optes por un smartphone con un procesador potente y tengas intención de alargar al máximo la vida útil del móvil, te puede convenir apurar al máximo el presupuesto para subir a 12 GB.

Cámaras. La mejor forma de saber las prestaciones fotográficas de un teléfono móvil es probar su cámara. Por desgracia, eso no es algo que puedas hacer con todos los móviles del mercado. En cambio, lo que sí puedes hacer es leer los análisis sobre los distintos móviles que han realizado nuestros editores expertos y en los que detallan cómo es la experiencia fotográfica de los mejores móviles del mercado.

En cualquier caso, más allá de los megapíxeles, los aspectos en los que tienes que fijarte de cara a analizar las cámaras de un teléfono móvil son: el fabricante de las cámaras, si cuenta con estabilización óptica (OIS), la apertura y el tamaño de la lente, y el procesamiento de la imagen.

Por lo demás, es importante resaltar que, por lo general, en este rango de precios no conviene darle demasiada importancia a las cámaras secundarias.

Batería. Hasta hace muy poco, el estándar más habitual era las baterías con una capacidad en torno a los 5.000 mAh. Afortunadamente, cada vez es más habitual encontrar terminales (incluso con precios por debajo de los 300 euros) que superan ampliamente este valor y que pueden llegar incluso a los 7.000 mAh del Realme GT 7T.

De todos modos, de cara a disfrutar de una mayor autonomía, no solo debes fijarte en la capacidad de la batería. Hay otros factores, como el procesador o el tamaño y el brillo de la pantalla, que también juegan un papel fundamental en este aspecto.

Además, también tienes que valorar el sistema de carga rápida de la batería. Y es que, si bien en este rango de precios no es lo más habitual encontrar velocidades de carga extremadamente rápidas, lo cierto es que hay casos como el del Realme GT 7T o el del Redmi Note 14 Pro+ 5G que llegan hasta los 120 W.

En cualquier caso, a nivel orientativo, puedes dar como buenos valores de carga rápida a partir de 45 W.

Software. A la hora de analizar el software del teléfono que vayas a comprar, tienes que tener en cuenta varias cuestiones. Para empezar, si bien la mayoría de las propuestas que vas a encontrar en este rango de precios cuentan con Android como sistema operativo, lo cierto es que cada fabricante suele añadir su propia capa de personalización.

Algunos, como Nothing o Google, apuestan por propuestas bastante limpias, mientras que otros, como Xiaomi, optan por añadir una gran cantidad de aplicaciones preinstaladas e incluso por incluir publicidad.

Por otra parte, fabricantes, como Samsung o OnePlus, pueden presumir de capas muy pulidas y cuidadas.

Además, te conviene revisar la política de actualizaciones de la marca porque puede variar considerablemente. Algunos fabricantes, como Google, aseguran hasta siete años, lo cual permite alargar considerablemente la vida útil del teléfono.

Otras opciones a considerar

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+. Si lo que priorizas es la autonomía y la experiencia fotográfica, el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ se presenta con una batería de 6.500 mAh con carga rápida de 100 W y con una cámara principal de 200 megapíxeles.

Además, es un móvil sólido, resistente y con acabados de buena calidad (a pesar de estar fabricado con plástico). Cuenta también con una gran pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas y con un doble altavoz estéreo, por lo que es también una buena opción para consumir contenido multimedia.

En su debe, como es costumbre en Xiaomi, hay que anotar que va muy cargado de bloatware.

Nothing Phone (3a). Si estás aburrido de que todos los móviles sean prácticamente iguales, entonces probablemente estarás encantado con los móviles de Nothing.

En concreto, el Nothing Phone (3a) te asegura un diseño original y diferente, un software sin el molesto bloatware que inunda los móviles de algunas marcas y con una interfaz realmente limpia para que disfrutes de una experiencia de uso fluida. Todo ello con un hardware que acompaña a la perfección.

Además, integra una muy buena pantalla con 120 Hz de tasa de frecuencia y un nivel de brillo de hasta 3.000 nits.

Es difícil encontrar otro móvil que ofrezca tanto por lo que cuesta el Nothing Phone (3a).

Samsung Galaxy A36 5G. Si quieres apostar sobre seguro, nada mejor que hacerlo por Samsung. La marca coreana es toda una garantía de calidad y el Samsung Galaxy A36 5G es un ejemplo perfecto de ello.

Además, con él, te aseguras una muy buena relación calidad-precio, un software muy pulido con una excelente política de actualizaciones y una pantalla de gran calidad.

Eso sí, la versión más básica viene solo con 6 GB de RAM, una cantidad que con el paso del tiempo se puede quedar corta.

OnePlus Nord CE5. Si lo que quieres es un móvil que te asegure un buen rendimiento, una buena pantalla, y un diseño elegante y ligero, el OnePlus Nord CE5 es una interesante alternativa al Poco X7 Pro que te hemos recomendado en primer lugar.

Eso sí, a cambio te toca renunciar a una mayor autonomía (si bien se puede compensar con un sistema de carga rápida de 80 W) y a altavoces estéreo.

En cualquier caso, por menos de 300 euros, tienes un móvil con un muy buen procesador MediaTek Dimensity 8350 Apex, con 8 GB de RAM LPDDR5x y con una pantalla Super Fluid AMOLED de 6,77 pulgadas.

CMF Phone 2 Pro. Si no quieres apurar el presupuesto hasta los 300 euros que hemos marcado como límite en esta guía, puedes optar por el CMF Phone 2 Pro. Con él, te aseguras una de las capas más limpias de la gama media, unas muy buenas prestaciones y un diseño realmente diferente.

Además, cuenta con una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas sobresaliente y un juego de cámaras realmente interesante con un sensor principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y un telefoto de 50 megapíxeles.

Eso sí, se echa de menos un mejor apartado sonoro y queda un poco por debajo en autonomía con respecto a otros smartphones incluidos en esta selección.

Configuraciones y extras

Además de las características que ya hemos mencionado anteriormente, de cara a elegir un móvil, también te conviene tener en cuenta las siguientes cuestiones.

Capacidad de almacenamiento. Actualmente, 64 GB de capacidad de almacenamiento ya se quedan cortos, por lo que lo mínimo que deberías plantearte es 128 GB.

A partir de ahí, si eres de los que toma fotografías de forma convulsiva, tienes pensado grabar muchos vídeos en alta definición o instalar juegos muy pesados, te puede interesar subir hasta 256 GB o incluso 512 GB.

Generalmente, no suele haber mucha diferencia de precio entre los modelos con 128 GB y con 256 GB, por lo que, si no vas justo de presupuesto, puede merecer la pena dar el salto.

Accesorios. Aunque no es el más relevante de cara a elegir un smartphone, lo cierto es que nunca viene mal descubrir que el teléfono viene con algunos complementos.

Para empezar, lo primero que deberías comprobar es si viene con el cargador porque cada vez son más las marcas que optan por no incluirlo. Lo que en ningún caso suele faltar es el cable de carga y la herramienta de extracción de la tarjeta SIM.

Algunas marcas también incluyen una carcasa protectora y, en algunos casos, incluso pueden regalar unos auriculares.

Inteligencia artificial. Entre las herramientas de inteligencia artificial que podemos encontrar en los móviles con estos rangos de precios, destacan las de edición inteligente de fotos, las de traducción en tiempo real y las de búsqueda visual.

Preguntas frecuentes sobre el mejor móvil por menos de 300 euros

¿Un móvil de menos de 300 euros puede ser bueno para jugar?

En principio, con un móvil de menos de 300 euros, deberías poder jugar a la mayoría de los juegos actuales, ya que no suelen demandar un procesador muy potente.

A los que quizá no vas a poder jugar es a los títulos más exigentes gráficamente. Y, si puedes hacerlo, será de una forma más limitada, especialmente a nivel gráfico, por lo que no va a poder hacer es jugar con los gráficos al máximo.

¿Es mejor una pantalla AMOLED o LCD?

Por lo general, las pantallas con paneles AMOLED son mejores que las que cuentan con paneles LCD. Las principales ventajas que ofrecen las pantallas AMOLED son colores más intensos, negros puros y un mayor nivel de contraste.

Las pantallas AMOLED suelen ofrecer una mejor experiencia a la hora de visualizar vídeos, jugar a videojuegos o usar el móvil en exteriores. Por el contrario, son más caras de fabricar.

¿Se puede eliminar el bloatware y la publicidad de los móviles de Xiaomi?

Sí, en la mayoría de los móviles de Xiaomi es posible eliminar o al menos reducir gran parte del bloatware incluido, así como desactivar la publicidad que aparece en las aplicaciones del sistema. Por lo general, esto es algo que puedes hacer directamente desde los ajustes del dispositivo.

Eso sí, es posible que para eliminar o deshabilitar algunas apps tengas que recurrir a algunos métodos más avanzados.

¿Más megapíxeles significa mejor cámara?

No, necesariamente. Los megapíxeles son importantes, pero lo cierto es que en la calidad de las fotografías que pueden tomar las cámaras del móvil influyen también otros factores, como el fabricante de las cámaras, el tamaño y la calidad del sensor o el procesado de imagen.

Además, el que la cámara cuente con estabilizador óptico (OIS) evita que las fotografías salgan movidas.

¿Qué es la tecnología pixel binning que utilizan muchas cámaras de los móviles?

El pixel binning que utilizan muchos móviles actuales consiste en combinar varios píxeles en uno para obtener así imágenes más luminosas y con menos ruido. Así, por ejemplo, un sensor de 50 megapíxeles puede guardar las fotos a 12,5 megapíxeles. De este modo, se consigue un mejor equilibrio entre detalle y calidad.

¿Cuánto tiempo de soporte de actualizaciones tienen los móviles actualmente?

El tiempo de soporte de actualizaciones varía dependiendo del fabricante y del modelo del móvil. A grandes rasgos, se puede decir que varía entre 4 y 7 años de actualizaciones de seguridad, y entre 3 y 7 años de las actualizaciones de Android.

Dos marcas que destacan especialmente en este aspecto son Samsung, con hasta 6 y 7 años según el modelo, y Google, con hasta 7 años.

Recomendación final

A la hora de comprar un móvil, muchos usuarios nos marcamos 300 euros como nuestro presupuesto máximo. Las marcas lo saben y por eso cuentan con una amplia variedad de modelos que no superan o rondan esa cantidad. De entre todos ellos, en Xataka nos quedamos con el Poco X7 Pro.

Y lo elegimos porque con él te aseguras un buen rendimiento, una gran autonomía y una pantalla de calidad.

Como somos conscientes de que cada usuario tiene unas necesidades diferentes, también hemos seleccionado algunas alternativas. Si lo que priorizas es la experiencia fotográfica, te puede interesar apostar por el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+.

Si lo que quieres es un móvil con un diseño diferente y con un software muy limpio, puedes optar por el Nothing Phone (3a) o si vas más justo de presupuesto, por el CMF Phone 2 Pro.

Si quieres apostar sobre seguro con una marca de prestigio, el Samsung Galaxy A36 te ofrece eso y hasta seis años de actualizaciones.

Por último, si quieres un móvil que te ofrezca un buen rendimiento, quieres disfrutar de una ROM realmente madura y prefieres un diseño más clásico, tienes el OnePlus Nord CE5.

Si todos los móviles anteriores se salen de tu presupuesto, puedes consultar nuestra guía de los mejores móviles por menos de 20o euros.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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