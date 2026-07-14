Michelin ha inventado unos neumáticos indestructibles sin aire. Y no, no los podrás montar en tu coche

Neumáticos que no se pinchan... porque no hay cámara que pinchar. Eso es lo que los ingenieros de Michelin tienen entre manos y que, de hecho, ya puedes comprar. Eso sí, hay un pequeño (gran detalle) que debes tener muy en cuenta: no puedes montarlo en tu coche.

Y no es porque no cuadren con las medidas.

Tweel. Así es como se llama el neumático sin aire de Michelin. Desde hace años, la compañía lleva investigando fórmulas para poner en el mercado neumáticos sin aire y los Tweel son la primera opción comercial que puedes comprar dentro de la empresa.

Eso sí, son neumáticos que solo están disponibles para vehículos y maquinaria con funciones muy específicas. Por ejemplo, están disponibles para cortacéspedes, minicargadoras, vehículos todoterreno que sólo se utilizan en el campo o carretillas de golf. Pero también para vehículos militares.

¿Cómo que sin aire? Efectivamente, estos neumáticos Tweel constan de dos estructuras claramente diferenciadas. La primera de ellas es la banda de rodadura que la empresa llama viga de cizallamiento. Está encargada de rodar sobre la superficie y absorber en parte las irregularidades del terreno.

Por dentro, la estructura del neumático es radial, con elongaciones plásticas que alcanzan el dentro del neumático. Éstas son flexibles por lo que el neumático puede superar bordillos y otros elementos que claramente deforman el interior del mismo. Sin embargo, las capacidades técnicas del mismo le permiten volver a la forma redondeada tradicional una vez se ha superado el obstáculo.

¿Y para qué? Como decimos, Michelin tiene estos neumáticos desarrollados para montarlos en vehículos que no van a pisar el asfalto. La idea es que con ellos puedas moverte por terrenos inestables o que presenten continuos obstáculos sin el riesgo de sufrir un pinchazo.

Pero donde es realmente interesante, explican los compañeros de Motorpasión, es en las aplicaciones militares. Primero porque, como decimos, su capacidad para superar obstáculos es muy grande pero sobre todo porque al carecer de cámara de aire no puede recibir un disparo que deje todo un vehículo blindado fuera de combate.

De hecho, esta tecnología está siendo estudiada también por el 'Combat Capabilities Development Command Ground Vehicle Systems Center', uno de los programas que tiene abierto el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Además, marcas como Bridgestone o Hankook llevan años investigando sobre ellos.

¿Y mi coche? De momento, llevar los neumáticos sin aire a los turismos sigue sin dar resultado. Michelin presentó en 2023 el Uptis, un prototipo de neumático con el que han estado haciendo pruebas pero que, de momento, está lejos de poder vestir las ruedas de nuestro coche.

Poner en el mercado una goma de este tipo sigue siendo un reto enorme. Y es que el aire es esencial para amortiguar las pequeñas irregularidades del asfalto, reduciendo el ruido en el habitáculo y aumentando el confort. Los neumáticos sin aire para estos cometidos siguen siendo demasiado incómodos.

Pero es que, además, la rodadura del neumático a alta velocidad genera tanto calor que también es un problema para los materiales utilizados. Por eso, al menos de momento, sólo están disponibles para vehículos que circulan a una velocidad comedida y el grueso de actividad se realiza a un ritmo muy bajo.

Foto | Michelin

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