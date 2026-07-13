China conquistó el mercado europeo del neumático barato. La UE acaba de ponerle freno

La Comisión Europea ha aprobado aranceles antidumping definitivos sobre los neumáticos para turismos y furgonetas ligeras procedentes de China, que oscilan entre el 4,3% y el 45,3% según el fabricante. La medida llega tras una investigación abierta en noviembre del año pasado y suma otro golpe en la creciente tensión comercial entre la UE y China, que ya afecta a múltiples sectores, entre ellos (y uno de los más sonados), el de los coches eléctricos.

Qué ha pasado. La Comisión Europea sostiene que los neumáticos chinos estaban entrando en el mercado comunitario a precios artificialmente bajos, una práctica conocida como dumping, y asegura que esto ha perjudicado a la industria europea del sector, que da empleo a más de 80.000 personas en 14 países de la UE, según ha explicado la propia institución.

En detalle. Los aranceles no son iguales para todos los fabricantes. Shandong Yongsheng Rubber Group, productor orientado en neumáticos más económicos, recibe el arancel más alto, del 45,3%. Otras 64 empresas (entre ellas fábricas chinas de marcas como Pirelli, Goodyear, Continental o Sumitomo) tendrán que pagar un 24,4%.

El caso más llamativo quizás es el de la surcoreana Hankook, que fabrica en China pero se ha librado con un arancel de tan solo el 4,3%, ya que sus investigadores concluían que sus neumáticos se venden a precios mucho más altos que los de sus competidores chinos y que su impacto en el mercado europeo era menor.

Por qué importa. El mercado europeo de neumáticos de este tipo movió en 2024 más de 18.000 millones de euros, con un consumo de unos 330 millones de unidades, según datos de la Comisión Europea. De ellos, casi 93 millones procedían de China, lo que supone una cuota de mercado del 28%, un porcentaje que ha ido creciendo con fuerza desde el 18% de 2021, según recoge Carscoops.

La propia Comisión afirma que indicadores como las ventas, el empleo o la rentabilidad de los fabricantes europeos mostraban "una clara tendencia negativa" durante el periodo analizado.

Entre líneas. Más del 90% de los neumáticos chinos importados se concentran en el segmento más barato del mercado, el llamado "tier 3", según datos de la Coalición Contra las Importaciones Desleales de Neumáticos, la asociación de fabricantes europeos que presentó la denuncia inicial. Esta organización asegura que los márgenes de dumping detectados oscilaban entre el 41% y el 104%, y que los precios chinos estaban por debajo de los europeos entre un 30% y un 65%.

Para calcular si había dumping, la Comisión necesitaba comparar los precios chinos con unos precios "de referencia" fiables. El problema es que, según Bruselas, los precios dentro de China no sirven como referencia porque el Estado tiene demasiada influencia sobre las empresas del sector. Por eso, la Comisión ha decidido usar los precios de Turquía como sustituto para hacer esa comparación.

Esta decisión no ha gustado a los productores chinos ni a las surcoreanas Kumho Tire y Hankook, que argumentan que Turquía tampoco es un ejemplo válido, ya que importa acero de Rusia. La Comisión, sin embargo, ha rechazado este argumento y ha mantenido su elección.

Lo que dice China. La Cámara de Comercio China ante la UE ha advertido de que los aranceles podrían suponer una carga adicional de costes para el sector del automóvil. En un comunicado citado por el diario South China Morning Post, la organización señala que las diferencias de tarifas entre fabricantes "pueden tener implicaciones para la posición competitiva de las empresas que operan en el mismo mercado", incluidas las europeas y asiáticas con plantas en China.

Qué supone para el bolsillo. Según cálculos del medio alemán Automobilwoche, los aranceles se aplican sobre el valor de importación del neumático, no sobre su precio final de venta. En 2024, ese valor medio era de 30,30 euros por unidad. Con el arancel del 45,3%, el sobrecoste rondaría los 13,70 euros; con el del 24,4%, unos 7,40 euros. Sumando el IVA, la subida para el comprador podría situarse entre 9 y 16 euros por neumático, antes de que las tiendas apliquen sus propios márgenes. Y todo indica que el segmento de entrada será el que más note el impacto.

Y ahora qué. Esta medida no cierra el capítulo entre la UE y China en este sector. Y es que existe además una investigación paralela por posibles subvenciones ilegales a los fabricantes chinos, también centrada en neumáticos, cuyas conclusiones se esperan para diciembre de este año. Analistas de Citi, citados por SCMP, consideran que los aranceles pueden ayudar a estabilizar el sector europeo del neumático y anticipan una reacción positiva en bolsa para fabricantes como Goodyear, Michelin, Continental y Pirelli.

Imagen de portada | François Genon y Robert Laursoo

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