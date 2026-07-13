Un conductor ha cruzado uno de los túneles más largos de Europa a más de 170 km/h. Ahora tiene prohibido conducir en toda Suiza

Un joven alemán de 22 años ha protagonizado una de las persecuciones más comentadas de las últimas semanas en Suiza. Y es que su recorrido por el túnel de San Gotardo, una de las arterias más transitadas de Europa camino a Italia, terminaba con una velocidad media que triplicaba el límite permitido, un test de drogas positivo y prohibición permanente para coger el volante en todo el país. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Qué ha pasado. Según informaba la policía cantonal de Uri, el conductor circulaba de madrugada por la autopista A2 en dirección sur cuando, antes de llegar al portal norte del túnel de San Gotardo, adelantaba por la derecha a otro vehículo invadiendo una zona delimitada. Ya dentro del túnel, quiso seguir flipándose.

Acumulando multas. Una vez dentro de los casi 17 kilómetros de túnel, el joven realizó hasta 21 maniobras de adelantamiento en una calzada con doble línea continua. Su velocidad media, calculada por los agentes, fue de 171,8 km/h, más del doble del límite permitido en el túnel, que es de 80 km/h. Normalmente, un conductor tardaría en torno a 13 minutos en atravesar el túnel. Este muchacho lo hizo en seis minutos.

Entre líneas. El túnel de San Gotardo es uno de los pasos de montaña más importantes de Europa y una de las rutas preferidas por los turistas alemanes que viajan hacia Italia, especialmente en los meses de verano. Precisamente por su intenso tráfico y su trazado de doble sentido, cualquier maniobra de adelantamiento supone un riesgo de colisión. El túnel cuenta además con más de un centenar de cámaras y sensores que permiten captar este tipo de infracciones con detalle. Así que poco podía hacer para zafarse del multón histórico que le cayó.

Las consecuencias. La policía cantonal de Ticino logró finalmente interceptar al conductor a la salida del túnel, imponiéndole de manera inmediata una prohibición para conducir por todo el territorio suizo. Además, le exigieron fianza de varios miles de euros, una cantidad que no ha sido revelada. A esto se suma que el test rápido de drogas al que fue sometido dio positivo, por lo que ahora está pendiente también un análisis de sangre.

Delito. El joven se enfrenta a una denuncia por infracción grave de exceso de velocidad. Según recoge el diario Berliner Zeitung, desde una reforma legal de 2023 los tribunales suizos disponen de más margen de maniobra a la hora de imponer condenas, lo que en algunos casos permite sustituir la pena de prisión por una multa si se trata de un primer delito. Aun así, según comparte el medio, la ley contempla en estos casos una pena mínima de un año de prisión, además de multa y retirada del carné, y en los supuestos más graves incluso se puede llegar a confiscar el vehículo utilizado.

El conductor ya está en libertad, aunque continúa bajo investigación mientras avanzan los procedimientos judiciales.

Imagen de portada | Google Maps

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